Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cách xử lý xương rồng bị úng nước

Thứ ba, 16:01 30/09/2025
GĐXH - Xương rồng là loài cây sống ở sa mạc, vì vậy chúng rất thích nghi với môi trường khô hạn. Điều này cũng có nghĩa là chúng rất dễ bị úng nước, đặc biệt là khi trồng trong chậu.

Dấu hiệu nhận biết xương rồng bị úng nước

Khi cây xương rồng bị úng nước, bạn có thể nhận diện qua các dấu hiệu sau: Thân và lá mềm nhũn: Thân cây xương rồng bị nhão, mềm, không còn độ cứng cáp như bình thường.

Vết thâm đen trên cây: Các vết thâm đen xuất hiện ở thân hoặc các bộ phận của cây, đây là dấu hiệu của việc rễ bị thối.

Mùi hôi từ đất: Nếu bạn cảm thấy đất có mùi hôi, đó là dấu hiệu của việc thối rữa và úng nước.

Cách xử lý xương rồng bị úng nước - Ảnh 1.

Xương rồng là loài cây sống ở sa mạc, vì vậy chúng rất thích nghi với môi trường khô hạn.

Rễ cây mềm và dễ gãy: Khi kiểm tra rễ, bạn sẽ thấy rễ mềm, dễ gãy, và có màu đen thay vì màu trắng khỏe mạnh.

Cách xử lý xương rồng bị úng nước

Để đất khô

Ngừng tưới nước cho cây xương rồng ngay khi bạn thấy dấu hiệu tưới quá nhiều nước. Điều này bao gồm tình trạng cây bị rủ xuống, sờ vào thấy nhũn nhão và thay đổi về màu sắc như chuyển sang màu nâu hoặc vàng.

Trước khi tưới lại cây xương rồng, hãy thử dùng ngón tay ấn vào đất. Nếu bạn cảm thấy đất ẩm ướt ở khoảng 5 cm trên cùng, đừng tưới thêm nước cho cây. Đất phải khô trước khi bạn tưới thêm nước cho cây.

Thay chậu cho cây xương rồng

Bạn có thể cứu cây xương rồng của mình chỉ bằng cách hạn chế tưới nước. Tuy nhiên, nếu tình trạng tưới quá nhiều nước trở nên nghiêm trọng (ví dụ, nếu bạn thấy gốc cây chuyển sang màu nâu hoặc đen), tốt nhất nên thay chậu hoàn toàn cho cây xương rồng sang đất mới.

Cách xử lý xương rồng bị úng nước - Ảnh 2.

Ngừng tưới nước cho cây xương rồng ngay khi bạn thấy dấu hiệu tưới quá nhiều nước.

Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng đất chuyên dụng cho xương rồng và chậu có lỗ thoát nước phù hợp. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng cây xương rồng bị úng nước trở lại trong tương lai.

Loại bỏ thối rữa

Tưới quá nhiều nước cho cây thường dẫn đến thối rễ. Khi thay chậu cho cây xương rồng, hãy kiểm tra rễ. Rễ khỏe mạnh sẽ có màu nhạt, giống như gân lá, và giữ nguyên hình dạng khi lấy ra khỏi chậu. Cắt bỏ bất kỳ rễ mềm, nhũn, đen nào - đây là dấu hiệu của bệnh thối rễ.

Bạn cũng cần cắt bỏ những bộ phận của cây bị ảnh hưởng nặng nề do thối rữa. Nếu một phần thân và lá xương rồng bị rụng, hãy loại bỏ chúng.

Không thay chậu cho cây xương rồng khi phần rễ bị thối vẫn còn dính. Phần rễ bị thối sẽ lan ra khắp cây và tiếp tục gây hại. Hãy để phần rễ bị cắt khô trước khi thay chậu cho cây, và không tưới nước cho cây trong vòng một tuần sau khi trồng lại.

Giữ cây xương rồng dưới ánh nắng mặt trời

Xương rồng là loại cây ưa nắng hoàn toàn, nghĩa là chúng cần ánh sáng mặt trời trực tiếp từ sáu đến tám tiếng mỗi ngày. Đặt cây xương rồng ở nơi có nắng không chỉ giúp cây phát triển tốt mà còn giúp đất luôn khô ráo. Hãy đặt cây xương rồng ở cửa sổ hướng Nam, hoặc di chuyển cây theo hướng nắng để cây nhận đủ ánh sáng suốt cả ngày.

Tưới nước cẩn thận

Sau khi đã cứu được cây xương rồng bị tưới quá nhiều nước, bạn nên chủ động ngăn chặn vấn đề này xảy ra lần nữa và làm hỏng thêm cây.

Cách xử lý xương rồng bị úng nước - Ảnh 3.

Cây xương rồng cần nhiều nước hơn vào mùa hè nhưng ít hơn nhiều vào mùa đông.

Cây xương rồng thường chỉ cần tưới nước 10 ngày một lần, nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ, nếu bạn sống ở nơi có khí hậu ẩm ướt, bạn có thể chỉ cần tưới nước cho cây mỗi tháng một lần. Nếu bạn sống ở nơi có khí hậu nóng và khô, bạn có thể cần tưới nước cho cây thường xuyên hơn. Tính thời vụ cũng có tác động. Cây xương rồng cần nhiều nước hơn vào mùa hè nhưng ít hơn nhiều vào mùa đông.

Đây là lý do tại sao việc kiểm tra độ ẩm của đất trước khi thêm nước vào chậu là rất quan trọng. Nếu 5 cm đất trên cùng ẩm ướt, đừng tưới nước cho cây xương rồng.

Huyền Trang (T/h)
