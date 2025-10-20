“Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” lan tỏa hành trình vì sức khỏe phụ nữ Việt
GĐXH – Sẽ có hơn 2.000 phụ nữ ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, TP.HCM sẽ được hỗ trợ tầm soát miễn phí ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và xét nghiệm HPV với chương trình an sinh xã hội ‘Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025’.
Chiều ngày 20/10, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng NAPAS, Mastercard và Payoo triển khai chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025" với mục tiêu tầm soát miễn phí ung thư cho 2.010 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: "Thông qua chương trình 'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025', chúng tôi mong muốn mọi phụ nữ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được chăm sóc sức khỏe, sống hạnh phúc hơn. Việc tầm soát ung thư sớm là biểu hiện của sự tự yêu thương và có trách nhiệm với chính mình, gia đình và xã hội’.
Chương trình mở ra định hướng hợp tác giai đoạn 2025–2030 giữa Hội LHPN Việt Nam và các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc. Theo đó, 2.010 phụ nữ ngoại tỉnh sẽ được tầm soát miễn phí 4 bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới như: ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và xét nghiệm HPV.
Hội LHPN Việt Nam sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp ở Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh để lập danh sách, tổ chức khám sàng lọc và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống ung thư cũng như giám sát chất lượng khám tầm soát tại địa phương.
Để thực hiện chiến dịch, NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục mục tiêu biến mỗi hành động chạm thẻ thành động lực để viết tiếp câu chuyện sức khỏe bền vững cho phụ nữ Việt Nam. Mỗi giao dịch chạm thẻ qua hệ thống Payoo, NAPAS và Mastercard sẽ đóng góp 2.010 đồng vào hoạt động tầm soát ung thư cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn – một hình thức hiện đại, dễ tiếp cận, gắn với thói quen tiêu dùng hàng ngày của người dân.
Bên cạnh hoạt động tầm soát, chương trình còn có nhiều sáng kiến cộng đồng ý nghĩa như: "Bước chạy sống khỏe" khuyến khích lối sống năng động, mạnh khỏe; Tọa đàm trực tuyến "Tầm soát ung thư sớm: Hành trình chủ động vì sức khỏe" nhằm cung cấp các kiến thức y tế và truyền cảm hứng về việc chủ động bảo vệ sức khỏe.
Chị Vũ Thị Hằng - người từng nhận được suất tầm soát miễn phí từ chương trình năm 2024 xúc động chia sẻ: "Nhờ chương trình, tôi được khám 4 bệnh ung thư hoàn toàn miễn phí và nhận hỗ trợ 5 triệu đồng. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc tầm soát sức khỏe vì thu nhập ít ỏi chỉ đủ cho gia đình. Giờ tôi hiểu rằng, sức khỏe là vốn quý nhất để tiếp tục chăm lo cho người thân và cho chính mình".
Với nhiều lao động nữ xa quê, việc khám định kỳ thường bị xem là xa xỉ. Thế nhưng, những chương trình như "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" đã giúp họ được quan tâm, được sẻ chia và được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, điều mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ đến.
Trong giai đoạn 2025 - 2030, Hội LHPN Việt Nam cùng NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới và phát triển bền vững. "Chạm sẻ chia – Trao hy vọng" không chỉ là tên gọi của một chương trình an sinh xã hội, mà còn là thông điệp nhân văn về tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ sức khỏe của phụ nữ Việt.
GĐXH - Trong cuộc sống, nhiều người luôn tràn ngập lo lắng và bất mãn về ngoại hình và vóc dáng của mình: "Sao chân tôi to thế này, làm thế nào để thon gọn hơn?", "Da tôi đen quá", "Tóc tôi ít quá, sao lại bị hói đầu?"...
GĐXH - Bạn có bao giờ cảm thấy tê, mỏi, đặc biệt là đau lan tỏa ở cánh tay trái? Bạn có thường xuyên bị lạnh tay, ra mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay không? Thậm chí đầu ngón tay tím tái, trắng bệch, tình trạng tệ hơn sau khi vận động?
GĐXH - Người phụ nữ bị sa sàn chậu có biểu hiện rối loạn tiểu tiện như tiểu khó, tiểu phải rặn và đôi lúc tiểu són, khiến cuộc sống thêm phần nặng nề...
GĐXH - Không có mốc thời gian cố định cho bữa sáng, nhưng thời điểm tốt nhất cho bữa sáng của người già là trong vòng 30 phút đến 1 giờ sau khi thức dậy.
GĐXH - Bệnh viện Giao thông Vận tải thông báo tới người bệnh, khách hàng tới thăm khám về việc cảnh giác đối tượng 'cò bệnh viện'.
GĐXH - Những nghiên cứu mới nhất ghi nhận 12 thực phẩm có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Khám phá bí quyết ăn uống khoa học để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.
GĐXH - Hàng loạt nghiên cứu này đều chỉ ra cùng một kết luận: Vitamin chắc chắn không phải là loại thực phẩm bổ sung "ăn nhiều cũng không có hại". Việc bổ sung mù quáng chẳng khác nào gieo mầm rủi ro vào mảnh đất sức khỏe.
Một nhà nghiên cứu nổi tiếng về tuổi thọ cho rằng, chìa khóa để sống lâu, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày có thể bắt đầu đơn giản từ bữa sáng.
GĐXH - Quả nho chứa nhiều đường tự nhiên (chủ yếu là fructose), việc ăn quá nhiều có thể gây tăng lượng đường trong máu, tích tụ mỡ...
Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh
