“Chạm sẻ chia, trao hy vọng 2025” lan tỏa hành trình vì sức khỏe phụ nữ Việt

Chiều ngày 20/10, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng NAPAS, Mastercard và Payoo triển khai chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025" với mục tiêu tầm soát miễn phí ung thư cho 2.010 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: "Thông qua chương trình 'Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025', chúng tôi mong muốn mọi phụ nữ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được chăm sóc sức khỏe, sống hạnh phúc hơn. Việc tầm soát ung thư sớm là biểu hiện của sự tự yêu thương và có trách nhiệm với chính mình, gia đình và xã hội’.

Bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu

Chương trình mở ra định hướng hợp tác giai đoạn 2025–2030 giữa Hội LHPN Việt Nam và các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc. Theo đó, 2.010 phụ nữ ngoại tỉnh sẽ được tầm soát miễn phí 4 bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới như: ung thư vú, cổ tử cung, buồng trứng và xét nghiệm HPV.

Hội LHPN Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác để tầm soát ung thư miễn phí cho hơn 2.000 phụ nữ. Ảnh PT

Hội LHPN Việt Nam sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp ở Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh để lập danh sách, tổ chức khám sàng lọc và truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống ung thư cũng như giám sát chất lượng khám tầm soát tại địa phương.

Để thực hiện chiến dịch, NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục mục tiêu biến mỗi hành động chạm thẻ thành động lực để viết tiếp câu chuyện sức khỏe bền vững cho phụ nữ Việt Nam. Mỗi giao dịch chạm thẻ qua hệ thống Payoo, NAPAS và Mastercard sẽ đóng góp 2.010 đồng vào hoạt động tầm soát ung thư cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn – một hình thức hiện đại, dễ tiếp cận, gắn với thói quen tiêu dùng hàng ngày của người dân.

Bên cạnh hoạt động tầm soát, chương trình còn có nhiều sáng kiến cộng đồng ý nghĩa như: "Bước chạy sống khỏe" khuyến khích lối sống năng động, mạnh khỏe; Tọa đàm trực tuyến "Tầm soát ung thư sớm: Hành trình chủ động vì sức khỏe" nhằm cung cấp các kiến thức y tế và truyền cảm hứng về việc chủ động bảo vệ sức khỏe.

Chị Vũ Thị Hằng - người từng nhận được suất tầm soát miễn phí từ chương trình năm 2024 xúc động chia sẻ: "Nhờ chương trình, tôi được khám 4 bệnh ung thư hoàn toàn miễn phí và nhận hỗ trợ 5 triệu đồng. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc tầm soát sức khỏe vì thu nhập ít ỏi chỉ đủ cho gia đình. Giờ tôi hiểu rằng, sức khỏe là vốn quý nhất để tiếp tục chăm lo cho người thân và cho chính mình".

Với nhiều lao động nữ xa quê, việc khám định kỳ thường bị xem là xa xỉ. Thế nhưng, những chương trình như "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" đã giúp họ được quan tâm, được sẻ chia và được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, điều mà trước đây họ chưa từng dám nghĩ đến.

Trong chương trình năm 2024, nhiều phụ nữ đã tham gia tầm soát ung thư miễn phí. Ảnh TL

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Hội LHPN Việt Nam cùng NAPAS, Mastercard và Payoo tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bình đẳng giới và phát triển bền vững. "Chạm sẻ chia – Trao hy vọng" không chỉ là tên gọi của một chương trình an sinh xã hội, mà còn là thông điệp nhân văn về tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ sức khỏe của phụ nữ Việt.