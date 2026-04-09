Chân dung Hải Vân - Nữ MC thành thạo 3 ngoại ngữ vừa giành Á hậu Văn hóa Việt Nam

Thứ năm, 15:00 09/04/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - MC Hải Vân - Á hậu 2 Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 đã gây ấn tượng bởi nhan sắc, học vấn, đặc biệt là khả năng 3 ngoại ngữ thành thạo.

GĐXH - Nguyễn Trần Hà Linh đến từ Ninh Bình, là học sinh Trường THPT thuộc Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa trở thành Tân Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Hải Vân - Nữ MC đến từ TP. Hồ Chí Minh, mới đây gây chú ý khi giành danh hiệu Á hậu 2 và giải phụ "Người đẹp tri thức" cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026.

Một trong những khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh trong đêm chung kết chính là phần trả lời ứng xử song ngữ Việt – Anh của Hải Vân. Sự tự tin, mạch lạc cùng khả năng diễn đạt trôi chảy giúp cô nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả và sự đánh giá cao của ban giám khảo.

Trước khi tỏa sáng tại cuộc thi sắc đẹp, Á hậu Hải Vân đã là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình như: S - Việt Nam (VTV1) và một số chương trình HTV: Nhịp sống kinh doanh, Khoẻ & Đẹp, Dinh dưỡng diệu kỳ...

Không chỉ dừng lại ở khả năng dẫn chương trình song ngữ Việt – Anh, Hải Vân còn thông thạo tiếng Hàn, thể hiện nền tảng ngoại ngữ ấn tượng của mình.

Hiện cô đang theo học chương trình cao học tại Đại học Bách khoa Philippines, tiếp tục trau dồi tri thức và mở rộng tầm nhìn quốc tế.

Ngay từ nhỏ, Hải Vân đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và sự năng động khi tham gia câu lạc bộ thiếu nhi và đạt một số giải thưởng ca hát như: Giải khuyến khích Tiếng hát Chim Sơn Ca, lọt chung kết Tiếng hát Măng non Truyền hình HTV.

Với nền tảng tri thức, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm truyền thông, Á hậu Hải Vân mong muốn trong tương lai sẽ trở thành "chiếc cầu nối văn hoá", thông qua ngôn ngữ, đặc sản và những câu chuyện đời sống để kết nối cộng đồng.

Cô chia sẻ rằng dù mỗi người có thể "nói khác giọng, sống khác nhịp", nhưng tất cả đều có chung một tình yêu dành cho Việt Nam. Và đó cũng chính là điều mà Á hậu Hải Vân muốn lan toả tới các bạn trẻ: niềm tự hào về văn hoá và bản sắc dân tộc trong một thế giới ngày càng hội nhập.

 

Tin liên quan

Bất ngờ mối quan hệ của Lưu Thiên Hương và Tân Hoa hậu Văn hóa quê Ninh Bình

Bất ngờ mối quan hệ của Lưu Thiên Hương và Tân Hoa hậu Văn hóa quê Ninh Bình

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Nữ sinh 18 tuổi quê Ninh Bình vừa đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 là ai?

Cùng chuyên mục

Thành bế tắc khi mẹ chỉ còn sống được hơn 3 ngày

Thành bế tắc khi mẹ chỉ còn sống được hơn 3 ngày

Xem - nghe - đọc - 18 phút trước

GĐXH - Thành lâm vào tình cảnh bế tắc khi số ngày còn sống của mẹ chỉ còn hơn 3 ngày, trong khi đó Linh Chi cũng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

G-Dragon kiếm được bao nhiêu tiền mà đến mức gây chấn động?

Thế giới showbiz - 28 phút trước

GĐXH - Khoản tiền khổng lồ 48 triệu USD mà G-Dragon nhận được chỉ trong năm 2025 đang gây xôn xao dư luận.

Đình Tú và Ngọc Huyền bất ngờ được 'đẩy thuyền'

Đình Tú và Ngọc Huyền bất ngờ được 'đẩy thuyền'

Xem - nghe - đọc - 50 phút trước

GĐXH - Đã xuất hiện những tin đồn về chuyện tình cảm giữa Mai và Trung, cặp đôi bất ngờ được "đẩy thuyền" bởi bà Chính.

Lê Phương được chồng trẻ khen: 'Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá'

Lê Phương được chồng trẻ khen: 'Vợ ngày càng đẹp, anh lo quá'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Phương dù đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn được chồng trẻ "lo được, lo mất" vì nhan sắc của cô ngày càng xinh đẹp.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn có một tổ ấm hạnh phúc cùng các con sau 30 năm kết hôn. Cặp đôi có một sự nghiệp rực rỡ nhưng các con đều không đi theo con đường nghệ thuật của bố mẹ.

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

Hôn nhân 3 thập kỷ viên mãn của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy và bà xã tỷ phú

Thế giới showbiz - 9 giờ trước

Hơn 30 năm kết hôn cùng người vợ là nữ tỷ phú, diễn viên Trì Trọng Thụy đối diện không ít áp lực song cuộc hôn nhân của họ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hòa Minzy và những dòng tin nhắn 'mùi mẫn' gửi chồng quân nhân khiến netizen tan chảy

Hòa Minzy và những dòng tin nhắn 'mùi mẫn' gửi chồng quân nhân khiến netizen tan chảy

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Trong làng giải trí, chuyện tình của ca sĩ Hòa Minzy luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, những khoảnh khắc "tình bể bình" cùng những dòng tin nhắn qua lại giữa cô và chồng quân nhân đã gây sốt mạng xã hội.

Rời showbiz 10 năm, Hotgirl Tâm Tít tuổi U40 nhan sắc 'cực phẩm', sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Rời showbiz 10 năm, Hotgirl Tâm Tít tuổi U40 nhan sắc 'cực phẩm', sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Tâm Tít - Hotgirl đời đầu của Hà Thành nay đã 37 tuổi nhưng vẫn giữ được sắc vóc "cực phẩm", cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Linh nhờ bà Dung hợp tác tham gia dự án cô đang triển khai, đây cũng là cách tiếp cận gần hơn với gia đình Quân.

Jisoo (BLACKPINK) tặng túi hàng hiệu Dior khiến nhân viên 'phát cuồng'

Jisoo (BLACKPINK) tặng túi hàng hiệu Dior khiến nhân viên 'phát cuồng'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Jisoo (BLACKPINK) đã tặng nhân viên những chiếc túi xách hàng hiệu đắt giá.

Xem nhiều

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Câu chuyện văn hóa

Sự xuất hiện của nam MC duyên dáng này tại chương trình "Ai là triệu phú" khiến nhiều khán giả thích thú.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Sự nghiệp rực rỡ nhưng 4 người con quyết không nối nghiệp

Giải trí
Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Xem - nghe - đọc
Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Xem - nghe - đọc
10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie

10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie

Giải trí

