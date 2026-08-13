Nữ sinh RMIT quê Thanh Hóa gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Cô cho biết thời gian qua tập trung xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất và tính kỷ luật: "Thời gian gần đây, tôi dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện sức khỏe, xây dựng những thói quen tích cực và kiên trì theo đuổi các mục tiêu của mình. Nhờ đó, tôi không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn trở nên tự tin và bản lĩnh hơn".

