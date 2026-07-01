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Cháu dâu NSƯT Chí Trung đăng hình ảnh 'khám thai' gây hiểu lầm

Thứ tư, 16:19 01/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Ngọc Huyền – cháu dâu của NSƯT Chí Trung mới đây đã đăng tải hình ảnh kết quả khám thai lên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, sự thật không phải như những gì mọi người nghĩ.

Ngọc Huyền - Ảnh 1.Cháu dâu NSƯT Chí Trung: 'Tự nhiên là một phong cách'

GĐXH - Diễn viên Ngọc Huyền khẳng định 'tự nhiên là một phong cách' qua bộ ảnh bikini tối giản đầy cuốn hút.

Ngọc Huyền - Ảnh 2.

Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung mới đây đã chia sẻ hình ảnh giấy khám thai, rất nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc đến cô. Tuy nhiên, chính nữ diễn viên lại lên tiếng đính chính vì sự hiểu lầm của mọi người. Đây chỉ là một hình ảnh ở trong phim chứ không phải trong đời thực.

Ngọc Huyền - Ảnh 3.

Được biết, sau khi kết hôn với Duy Minh – cháu ruột của NSƯT Chí Trung, diễn viên Ngọc Huyền nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc và diễn xuất trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên còn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân kín tiếng, bình yên và được gia đình chồng hết lòng ủng hộ.

Ngọc Huyền - Ảnh 4.

Ngọc Huyền và Duy Minh chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024 sau một thời gian tìm hiểu. Chồng của nữ diễn viên sinh năm 2000, từng du học tại Mỹ và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Dù vậy, anh luôn đồng hành, động viên vợ theo đuổi đam mê diễn xuất.

Ngọc Huyền - Ảnh 5.

Trở thành cháu dâu của NSƯT Chí Trung, Ngọc Huyền cho biết cô chưa từng cảm thấy áp lực. Trái lại, gia đình chồng luôn tôn trọng cá tính, công việc và những lựa chọn của cô.

Ngọc Huyền - Ảnh 6.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng bản thân cảm thấy thoải mái khi được công chúng nhắc đến với danh xưng "cháu dâu NSƯT Chí Trung", bởi đó là một phần trong cuộc sống của mình chứ không phải áp lực phải sống theo kỳ vọng của người khác.

Ngọc Huyền - Ảnh 7.

Sau khi kết hôn, Ngọc Huyền tạm giảm nhịp độ hoạt động nghệ thuật để dành thời gian vun vén tổ ấm. Tuy nhiên, với sự động viên từ chồng và gia đình, cô đã dần trở lại màn ảnh. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống hôn nhân giúp cô trưởng thành, điềm tĩnh hơn và có thêm nhiều trải nghiệm để làm giàu cảm xúc trong diễn xuất.

Ngọc Huyền - Ảnh 8.

Trong các cuộc phỏng vấn, Ngọc Huyền nhiều lần khẳng định ông xã luôn là người đứng sau hỗ trợ cô. Anh thường đưa đón vợ đi làm, chụp ảnh, quay video và sẵn sàng đồng hành trong mọi dự án. Chính sự thấu hiểu và sẻ chia ấy giúp nữ diễn viên có thêm động lực để cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp.

Ngọc Huyền - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Ngọc Huyền và NSƯT Chí Trung cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Nam nghệ sĩ luôn dành những lời động viên, tình cảm cho cháu dâu, trong khi Ngọc Huyền thể hiện sự kính trọng đối với gia đình chồng. Sự gắn kết giữa các thành viên góp phần tạo nên một mái ấm ấm áp, giúp nữ diễn viên thêm tự tin trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Ngọc Huyền (sinh năm 1999) là diễn viên trẻ của phim truyền hình VTV. Dù tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cô bén duyên với diễn xuất và được biết đến rộng rãi qua vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các phim như Món quà của cha và Dưới ô cửa sáng đèn, từng bước khẳng định tên tuổi trong dòng phim truyền hình. Năm 2024, cô kết hôn với Duy Minh – cháu ruột của NSƯT Chí Trung – và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất với sự ủng hộ từ gia đình.

Ngọc Huyền - Ảnh 10.Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với 3 outfit xuống phố

GĐXH - Khám phá phong cách thời trang hiện đại của Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung. Cô ấy mang đến nét đẹp thanh lịch và nữ tính trong từng bộ trang phục.

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