Cháu dâu NSƯT Chí Trung đăng hình ảnh 'khám thai' gây hiểu lầm

Ngọc Huyền (sinh năm 1999) là diễn viên trẻ của phim truyền hình VTV. Dù tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, cô bén duyên với diễn xuất và được biết đến rộng rãi qua vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong các phim như Món quà của cha và Dưới ô cửa sáng đèn, từng bước khẳng định tên tuổi trong dòng phim truyền hình. Năm 2024, cô kết hôn với Duy Minh – cháu ruột của NSƯT Chí Trung – và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất với sự ủng hộ từ gia đình.