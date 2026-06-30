Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho cháu nội
GĐXH - Dù bận rộn và khoảng cách địa lý không gần, mẹ chồng H'Hen Niê vẫn đều đặn chạy xe máy nhiều lần mỗi tuần sang thăm cháu nội. Khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ắp tình yêu thương của bà dành cho bé Harley khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động
Từ khi bé Harley chào đời, những khoảnh khắc đời thường của gia đình H'Hen Niê luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Không chỉ có bố mẹ, cô bé còn lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả hai bên nội ngoại.
Mới đây, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê đăng tải loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc mẹ ruột vui đùa cùng cháu nội. Trong loạt ảnh được chia sẻ, mẹ chồng H'Hen Niê ôm cháu gái vào lòng với ánh mắt đầy trìu mến. Harley cũng tỏ ra vô cùng quấn bà nội, cô bé liên tục cười tít mắt khi được bà bế trên tay.
Ông xã H'Hen Niê chia sẻ: "Cứ mỗi tuần 2-3 lần là bà nội lại chạy xe máy từ Q6 lên Sala để chơi với Harley". Dù chỉ là một câu nói giản dị, nhưng đủ để người hâm mộ cảm nhận được tình yêu thương mà bà nội dành cho cháu gái. Quãng đường từ Quận 6 đến khu đô thị Sala (TP.HCM) không quá gần, song bà vẫn đều đặn chạy xe máy nhiều lần mỗi tuần chỉ để được gặp và chơi cùng Harley.
Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Nhiều người hâm mộ thích thú nhận xét Harley giống bà nội, đồng thời cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm gia đình của vợ chồng H'Hen Niê: "Em bé giống nội y chang luôn"; "Harley giống bà nội quá"; "Có bà nội thương cháu thế này là hạnh phúc quá"; "Tuổi này mà bà vẫn đều đặn chạy xe máy nhiều lần mỗi tuần chỉ để gặp cháu, đúng là tình yêu của bà dành cho cháu nội"; "Nhìn biểu cảm Harley là biết mong bà lắm"...
Khoảnh khắc đáng yêu của Harley bên bà nội.
Thời gian qua, mẹ chồng H'Hen Niê cũng nhiều lần xuất hiện trong những hình ảnh được gia đình chia sẻ. Bà thường xuyên dành thời gian chăm sóc, bế bồng và vui chơi cùng cháu gái. Trước đó, hình ảnh ông bà nội đội mưa lên thăm Harley cũng từng khiến nhiều người xúc động bởi sự quan tâm, yêu thương dành cho cháu.
Không chỉ gắn bó với gia đình chồng, H'Hen Niê cũng nhiều lần chia sẻ sự trân trọng dành cho bố mẹ hai bên. Sau khi trở thành mẹ, nàng hậu càng thấu hiểu hơn giá trị của gia đình và luôn cố gắng tạo điều kiện để con gái được lớn lên trong tình yêu thương của ông bà, bố mẹ.
Gần 1 tuổi, Harley ngày càng lanh lợi và hoạt bát. Cô bé thường xuyên đồng hành cùng bố mẹ trong nhiều hoạt động, từ theo bố chạy bộ, cùng mẹ đi làm đến những buổi vui chơi bên ông bà. Chính những khoảnh khắc bình dị ấy đã giúp gia đình H'Hen Niê nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.
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