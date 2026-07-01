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Hồ Quang Hiếu đón tin vui ở tuổi trung niên

Thứ tư, 15:59 01/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hồ Quang Hiếu ở tuổi 43 hạnh phúc thông báo tin vui sắp đón em bé thứ hai với bà xã kém 17 tuổi.

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 1.

Hồ Quang Hiếu cùng bà xã Tuệ Như gây chú ý khi thông báo chuẩn bị chào đón thành viên nhí thứ 2 của gia đình. Nam ca sĩ hạnh phúc chia sẻ: "Kỉ niệm bộ ảnh chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình nhỏ, chúc mừng bé Hin lên chức anh Hai".

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 2.

Tuệ Như cũng hạnh phúc thông báo tin vui ở tuổi 26: "Chạy KPI 3 năm hai bé cho ông xã yêu".

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 3.

Bé Nguyễn Trần Quang Vinh (tên thân mật là Hin) - con trai đầu lòng của vợ chồng Hồ Quang Hiếu - cũng góp mặt trong loạt hình. Cậu nhóc diện trang phục chỉn chu, đồng điệu với bố mẹ.

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 4.

Hồ Quang Hiếu cho biết, cuộc sống của anh giờ hướng về gia đình, làm mọi điều tốt nhất để vun vén tổ ấm. Anh thấy mình sống chậm, suy nghĩ thấu đáo hơn trước. Theo giọng ca 43 tuổi, vai trò người bố rất quan trọng nên anh phấn đấu trở thành tấm gương để con noi theo.

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 5.

Trong hôn lễ tháng 9/2025, Hồ Quang Hiếu xúc động cảm ơn vợ vì đã mang đến cho anh tổ ấm mà bấy lâu hằng mong. Anh muốn cả hai xây dựng cuộc sống giản dị, cùng nhau hoàn thiện bản thân và dõi theo chặng đường trưởng thành của các con.

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 6.

Bà xã Hồ Quang Hiếu đã lộ rõ bụng bầu.

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 7.

Nhiều người nhận xét, Tuệ Như ngày càng đẹp mặn mà khi mang bầu lần hai.

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 8.

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983, nổi tiếng với loạt ca khúc Con bướm xuân, Không cảm xúc, Nơi ấy con tìm về... Anh từng phát hành hơn 20 album và 12 đĩa đơn, tham gia một số web drama như: Giải cứu tiểu thư, Thiếu niên ra giang hồ, Hiếu bến tàu, Tết này có chồng...

Hồ Quang Hiếu và bà xã chào đón em bé thứ hai hạnh phúc ở tuổi 43 - Ảnh 9.

Tuệ Như sinh năm 2000 tại Cà Mau. Cô và Hồ Quang Hiếu làm lễ hỏi tháng 8/2023, sau đó dọn về chung sống trong căn nhà phố bề thế ở TP HCM. Đầu năm 2025, Tuệ Như sinh con trai đầu lòng, từ đó lui về làm hậu phương, chăm sóc gia đình và quản lý công việc cho ông xã. Cả hai tổ chức đám cưới tháng 9/2025.

 

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