Hồ Quang Hiếu đón tin vui ở tuổi trung niên

Tuệ Như sinh năm 2000 tại Cà Mau. Cô và Hồ Quang Hiếu làm lễ hỏi tháng 8/2023, sau đó dọn về chung sống trong căn nhà phố bề thế ở TP HCM. Đầu năm 2025, Tuệ Như sinh con trai đầu lòng, từ đó lui về làm hậu phương, chăm sóc gia đình và quản lý công việc cho ông xã. Cả hai tổ chức đám cưới tháng 9/2025.