Hồ Quang Hiếu đón tin vui ở tuổi trung niên
GĐXH - Hồ Quang Hiếu ở tuổi 43 hạnh phúc thông báo tin vui sắp đón em bé thứ hai với bà xã kém 17 tuổi.
Cháu dâu NSƯT Chí Trung đăng hình ảnh 'khám thai' gây hiểu lầmGiải trí - 48 phút trước
GĐXH - Ngọc Huyền – cháu dâu của NSƯT Chí Trung mới đây đã đăng tải hình ảnh kết quả khám thai lên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, sự thật không phải như những gì mọi người nghĩ.
Phim kinh dị 'Đồng dao ma quái': Hiện tượng phòng vé Thái Lan cập bến rạp Việt từ 3/7Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Sau khi tạo dấu ấn tại phòng vé Thái Lan, Ghost Board sẽ ra mắt khán giả Việt với tựa Đồng Dao Ma Quái, khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 3/7/2026.
Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt HằngGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã đón tuổi 53 ý nghĩa bên gia đình và đồng nghiệp, lẫn học trò. Ở tuổi trung niên, đã lên chức bà ngoại nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất tươi trẻ và nhiều năng lượng.
12 năm sau 'Đập cánh giữa không trung', nữ chính Thùy Anh thay đổi ra sao?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - 12 năm sau ngày ra mắt, "Đập cánh giữa không trung", với nữ chính Thùy Anh, đây không chỉ là dịp nhìn lại cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là khoảnh khắc đầy cảm xúc khi cô được đại diện thế hệ diễn viên trẻ chia sẻ về hành trình của điện ảnh Việt Nam.
Khuê mất phong độ học tập, Tuyết Lan bị bạn trong lớp tẩy chayXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Khuê cũng quay trở lại lớp học nhưng không thể giữ phong độ học tập như trước, trong khi đó Tuyết Lan bị các bạn trong lớp tẩy chay.
Khánh Thi khoe niềm vui trong nghề cùng chồng Phan HiểnGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Khánh Thi mới đây đã hạnh phúc viết về những thành tích mà cô đạt được ở vai trò HLV đội tuyển. Niềm vui ấy, cô chia sẻ cùng chồng Phan Hiển.
'Mỹ nhân trăm tỷ' trở thành giám khảo trẻ nhất LHP Châu Á Đà Nẵng là ai?Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Ở tuổi 27, nữ diễn viên này gây chú ý khi đảm nhận vai trò thành viên Ban giám khảo hạng mục "Phim Châu Á" tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho cháu nộiGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Dù bận rộn và khoảng cách địa lý không gần, mẹ chồng H'Hen Niê vẫn đều đặn chạy xe máy nhiều lần mỗi tuần sang thăm cháu nội. Khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ắp tình yêu thương của bà dành cho bé Harley khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động
Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắcGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Trang Pháp xúc động trở về nước trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ, trong khi đó Huyền Baby nhận nhiều lời khen về nhan sắc thăng hạng.
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) nhận thêm cú sốc từ con rểXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Không né tránh chuyện ngoại tình, Dương nói với bố vợ rằng mình chỉ thương chứ không còn yêu vợ.
Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho cháu nộiGiải trí
GĐXH - Dù bận rộn và khoảng cách địa lý không gần, mẹ chồng H'Hen Niê vẫn đều đặn chạy xe máy nhiều lần mỗi tuần sang thăm cháu nội. Khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ắp tình yêu thương của bà dành cho bé Harley khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động