Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắc
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Sở hữu vẻ ngoài điển trai, giàu có và nổi tiếng nhưng nam diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chỉ chung tình với một người duy nhất.
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Nữ diễn viên chia tay cầu thủ Tiến Linh sau 3 tháng yêu: Tự mua nhà, mua xe, 32 tuổi vẫn chưa chồng conGiải trí
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