Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắc

22 giờ trước

GĐXH - MC Hồng Nhung VTV vừa khiến nhiều khán giả xúc động khi chia sẻ bộ ảnh gia đình có sự góp mặt của 4 thế hệ cùng những dòng tâm sự đầy cảm xúc về mẹ, bà ngoại và hành trình trưởng thành của chính mình.