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Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắc

Thứ ba, 16:37 30/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Trang Pháp xúc động trở về nước trong sự chào đón của đông đảo người hâm mộ, trong khi đó Huyền Baby nhận nhiều lời khen về nhan sắc thăng hạng.

Tin sao 30 / 6 Lý Hải tiễn mẹ Trang Pháp xúc động trong vòng tay người hâm mộ - Ảnh 1.

Đạo diễn, diễn viên Lý Hải chia sẻ đã cùng gia đình lo hậu sự, tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ tại quê nhà Đồng Tháp, sáng 30/6.

Tin sao 30 / 6 Lý Hải tiễn mẹ Trang Pháp xúc động trong vòng tay người hâm mộ - Ảnh 2.

Theo Lý Hải, tang lễ của mẹ anh được cử hành trang nghiêm, hoàn tất trong một buổi sáng. Gia đình muốn tiễn đưa bà trong không khí ấm cúng, riêng tư.

Tin sao 30 / 6 Lý Hải tiễn mẹ Trang Pháp xúc động trong vòng tay người hâm mộ - Ảnh 3.

Ca sĩ Trang Pháp vừa chia sẻ những hình ảnh đầy xúc động khi trở về nước trong sự chào đón của đông đảo khán giả, người hâm mộ.

Tin sao 30 / 6 Lý Hải tiễn mẹ Trang Pháp xúc động trong vòng tay người hâm mộ - Ảnh 4.

"Vừa đáp xuống sân bay, được gặp mọi người, được nghe những tiếng gọi “Trang ơi!” thật thân thuộc. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc và những nụ cười rạng rỡ… Trang thật sự rất xúc động", nữ ca sĩ viết.

Tin sao 30 / 6 Lý Hải tiễn mẹ Trang Pháp xúc động trong vòng tay người hâm mộ - Ảnh 5.

Huyền Baby chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình và nhận về "mưa" lời khen cho nhan sắc ngày càng tươi trẻ, phong cách thời trang quyến rũ.

Tin sao 30 / 6 Lý Hải tiễn mẹ Trang Pháp xúc động trong vòng tay người hâm mộ - Ảnh 6.

Ca sĩ Phương Vy gửi lời cảm ơn chương trình Liên Hoan Phim Châu Á Đà Nẵng đã cho cô cơ hội lần đầu tiên được trình diễn cùng dàn giao hưởng.

Tin sao 30 / 6 Lý Hải tiễn mẹ Trang Pháp xúc động trong vòng tay người hâm mộ - Ảnh 7.

Ông Cao Thắng chia sẻ hình ảnh cùng bà xã Đông Nhi và hai con đi du lịch. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho gia đình hạnh phúc.

Tin sao 30 / 6 Lý Hải tiễn mẹ Trang Pháp xúc động trong vòng tay người hâm mộ - Ảnh 8.

Quỳnh Nga gây chú ý với hình ảnh dịu dàng, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Thời gian gần đây nữ diễn viên thường xuyên xuất hiện với hình ảnh "nàng thơ" dịu dàng, e ấp.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắc - Ảnh 9.Tin sao 29/6: Mai Phương Thúy gây chú ý, Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng

GĐXH - Ca sĩ Võ Hạ Trâm tổ chức sinh nhật cùng chồng vì hai người có chung ngày sinh nhật; trong khi đó Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý với gu thời trang thể thao đầy quyến rũ.

Tin sao 30/6: Trang Pháp trong vòng vây của người hâm mộ, Huyền Baby gây chú ý về nhan sắc - Ảnh 10.Minh Hằng gợi cảm ở tuổi 39

GĐXH - Minh Hằng giữ vóc dáng thon gọn, làn da khỏe khoắn và phong cách trẻ trung dù đang ở độ tuổi 39.



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