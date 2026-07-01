Khánh Thi khoe niềm vui trong nghề cùng chồng Phan Hiển

Sinh nhật Phan Hiển, Khánh Thi nhắn gửi: 'Cảm ơn anh đã cùng em nuôi dạy các con bằng tất cả tình yêu thương' GĐXH - Khánh Thi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng là Nguyễn Đoàn Phan Hiển. Cô bày tỏ lòng biết ơn vì anh luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn che chở và đồng hành cùng cô trên mọi chặng đường.

Khánh Thi và dấu ấn đặc biệt tại giải đấu quốc tế thuộc hệ thống Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới (WDSF)

Với tư cách HLV, Khánh Thi chia sẻ đội tuyển dancesport quốc gia khu vực phía Nam giành huy chương đồng thế giới, tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng WDSF

Khánh Thi cho hay khi khép lại chuyến tập huấn và thi đấu tại giải WDSF Bremen (Đức), đội tuyển dancesport quốc gia khu vực phía Nam ghi dấu ấn với nhiều kết quả nổi bật, trong đó có tấm huy chương đồng lịch sử ở nội dung đơn nữ và sự cải thiện đáng kể về thứ hạng trên bảng xếp hạng Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF).

Khánh Thi bên chồng Phan Hiển và học trò Thu Hương.

Theo kiện tướng dancesport Khánh Thi, điều đáng mừng không chỉ nằm ở thành tích huy chương mà còn ở sự trưởng thành và tiến bộ rõ rệt của các vận động viên sau mỗi lần thi đấu quốc tế. Hầu hết thành viên đội tuyển đều cải thiện thành tích so với năm trước, đồng thời nâng cao vị trí trên bảng xếp hạng thế giới.

Điểm nhấn của giải đấu là vận động viên Hoàng Ngọc giành huy chương đồng tại Giải Vô địch Thế giới WDSF Solo Female Adult Latin. Đây là tấm huy chương thế giới đầu tiên của Hoàng Ngọc sau nhiều năm tập luyện trong màu áo Đội tuyển Dancesport Công an nhân dân và Đội tuyển Dancesport quốc gia, đồng thời là cột mốc đáng tự hào của dancesport Việt Nam ở nội dung đơn nữ.

Ở nội dung WDSF International Adult Latin, cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương lọt vào chung kết và xếp hạng 5, cải thiện đáng kể so với vị trí thứ 11 tại bán kết ở mùa giải trước. Sau giải đấu tại Bremen, cặp đôi tiếp tục tăng hạng lên vị trí 33 trên bảng xếp hạng WDSF và nhiều năm liên tiếp duy trì vị trí trong top 50 thế giới.

Trong khi đó, Ngọc An - Tố Uyên tiếp tục cho thấy sự tiến bộ khi xếp hạng 18 nội dung WDSF International Adult Latin, cải thiện từ vị trí 31 của năm trước. Ở nội dung WDSF Rising Star Latin, cặp đôi cũng lọt top 8, tăng ba bậc so với mùa giải trước. Kết quả này giúp Ngọc An - Tố Uyên vươn lên vị trí 95 trên bảng xếp hạng thế giới.

Khánh Thi cho biết, tấm huy chương đồng của Hoàng Ngọc mang nhiều ý nghĩa bởi hành trình theo đuổi thể thao của nữ vận động viên gặp không ít khó khăn về điều kiện kinh tế, khiến cơ hội tập huấn và thi đấu quốc tế còn hạn chế.

Khánh Thi và các học trò cưng của mình.

Nữ kiện tướng cũng nhớ lại chuyến thi đấu đầu tiên của Hoàng Ngọc tại Đức, khi vận động viên này từng bị từ chối nhập cảnh dù đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Sự việc khiến cả ban huấn luyện và vận động viên chịu nhiều áp lực và tiếc nuối. Trong lần trở lại nước Đức năm nay, ban huấn luyện đã dành nhiều sự hỗ trợ để Hoàng Ngọc có thể tập trung tối đa cho chuyên môn. Theo Khánh Thi, khoảnh khắc học trò đứng trên bục nhận huy chương thế giới là thành quả xứng đáng cho nhiều năm nỗ lực, hy sinh và kiên trì.

Đáng chú ý, toàn bộ chuyến tập huấn và thi đấu tại châu Âu của Đội tuyển Dancesport quốc gia khu vực phía Nam đều được các vận động viên, huấn luyện viên và gia đình tự túc 100% kinh phí. Toàn bộ chi phí từ vé máy bay, ăn ở, di chuyển, tập huấn với chuyên gia đến lệ phí thi đấu đều do các cá nhân tự chi trả.

Theo Khánh Thi, dù không có nguồn kinh phí hỗ trợ, các thành viên vẫn quyết tâm tham dự giải đấu với mong muốn được cọ xát ở sân chơi quốc tế, qua đó đánh giá năng lực và tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, những thành tích đạt được tại Bremen càng có ý nghĩa, phản ánh ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên dancesport Việt Nam.

Trong chuyến công tác này, Khánh Thi trực tiếp dẫn đoàn sang Đức, phụ trách chuyên môn, công tác tập huấn và xây dựng kế hoạch thi đấu cho đội tuyển.

Sau giải đấu tại Đức, đội tuyển sẽ hướng tới Giải Vô địch Khiêu vũ Thể thao châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 12/7/2026 tại Việt Nam. Ban huấn luyện kỳ vọng những kinh nghiệm và kết quả đạt được tại Bremen sẽ tạo thêm sự tự tin để các vận động viên thi đấu thành công trên sân nhà, tiếp tục đóng góp thành tích cho dancesport Việt Nam.

Khánh Thi cũng gửi lời chúc mừng tới toàn đội, đồng thời khẳng định mỗi thành tích đều là kết quả của quá trình tập luyện bền bỉ, sự hy sinh và tinh thần không bỏ cuộc. Bà bày tỏ mong muốn các vận động viên tiếp tục giữ vững niềm tin, lòng tự trọng và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong thời gian tới.

Khánh Thi xuất sắc ở vai trò huấn luyện viên ra sao?

Không chỉ được biết đến với danh hiệu "Nữ hoàng dancesport", Khánh Thi còn ghi dấu ấn sâu đậm trên cương vị huấn luyện viên khi đào tạo nhiều thế hệ vận động viên xuất sắc, góp phần đưa dancesport Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.

Sau khi gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp thi đấu, Khánh Thi chuyển trọng tâm sang công tác huấn luyện và xây dựng hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng phương pháp huấn luyện bài bản, cô đã phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng nhiều tài năng trẻ, trong đó nổi bật là vận động viên Phan Hiển. Dưới sự dẫn dắt của Khánh Thi, Phan Hiển liên tục giành nhiều huy chương tại các giải vô địch quốc gia, SEA Games và các giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF).

Khánh Thi hiện tại là HLV hàng đầu trong ngành Khiêu vũ thể thao.

Không dừng lại ở việc huấn luyện một cá nhân, Khánh Thi còn xây dựng một trung tâm đào tạo dancesport quy mô, đào tạo hàng nghìn học viên từ phong trào đến vận động viên chuyên nghiệp. Nhiều học trò của cô đã trở thành thành viên đội tuyển quốc gia, góp mặt tại các giải đấu quốc tế và mang về những thành tích đáng tự hào cho thể thao Việt Nam.

Những năm gần đây, vai trò của Khánh Thi càng được khẳng định khi cô trực tiếp dẫn dắt đội tuyển dancesport quốc gia khu vực phía Nam và đội tuyển dancesport Công an nhân dân tham dự các giải quốc tế. Tại giải đấu thuộc hệ thống WDSF diễn ra ở Bremen (Đức), các học trò của cô đã thi đấu ấn tượng trước nhiều vận động viên hàng đầu thế giới, tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Những đóng góp bền bỉ trong cả thi đấu lẫn huấn luyện đã giúp Khánh Thi nhiều lần được Nhà nước ghi nhận. Năm 2026, cô tiếp tục được trao Huân chương Lao động hạng Ba – lần thứ ba trong sự nghiệp – như sự ghi nhận đối với những cống hiến nổi bật cho thể thao nước nhà và thành tích quốc tế của các vận động viên do cô đào tạo.

Nữ kiện tướng rất tâm huyết với công việc của mình.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Khánh Thi còn tích cực quảng bá dancesport thông qua các chương trình truyền hình, giải đấu và hoạt động cộng đồng. Cô góp phần lan tỏa tình yêu khiêu vũ thể thao đến đông đảo người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho bộ môn tại Việt Nam.

Với tâm huyết, chuyên môn và khả năng truyền cảm hứng, Khánh Thi không chỉ là một kiện tướng xuất sắc mà còn là một trong những huấn luyện viên có ảnh hưởng lớn nhất của dancesport Việt Nam. Những thành tích mà cô cùng các học trò đạt được đã góp phần nâng cao vị thế của dancesport Việt Nam trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Con trai Khánh Thi - Phan Hiển rạng rỡ trong ngày đặc biệt GĐXH - Kubi - con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, vừa hoàn thành chương trình tiểu học và chuẩn bị bước vào một hành trình học tập mới. Từ nhỏ, cậu bé đã nhận được nhiều kỳ vọng sẽ tiếp nối sự nghiệp dancesport của bố mẹ.



