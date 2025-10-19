Con gái NSND Trần Nhượng casting phim võ thuật lịch sử
GĐXH - Bộ phim mong muốn tái hiện hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Đại tá - NSND Trần Nhượng đã tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.
Giấc mơ điện ảnh về các vị anh hùng nghĩa khí
Dự án điện ảnh lịch sử - võ thuật Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu vừa hoàn thành chuyến "Bắc tiến" tổ chức đợt casting lần 2 tại Hà Nội.
Tây Sơn thất hổ tướng không chỉ đơn thuần là một bộ phim võ thuật. Đây là giấc mơ được ấp ủ nhiều năm của ba người con đất võ - Phúc Phan, Võ Đức và Đỗ Khôi - với mong muốn tái hiện lại hình tượng bảy vị anh hùng trong phong trào Tây Sơn. Mỗi nhân vật mang một thân phận khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở nghĩa khí, lòng can đảm và tình yêu nước.
Phần mở đầu mang tên Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu khắc họa hình ảnh một vị tướng cương trực, thiện chiến, nổi danh với khả năng huấn luyện ngựa và tài bắn cung "trăm phát trăm trúng". Bộ phim mở ra không gian chính kịch kết hợp điều tra, đưa khán giả đến với những âm mưu cung đình, nơi Lý Văn Bưu chiến đấu không chỉ để bảo vệ ngai vàng mà còn để gìn giữ sự thật và chính nghĩa.
Bối cảnh sẽ diễn ra tại Gia Lai
Buổi casting tại Hà Nội đã diễn ra vô cùng thành công với sự góp mặt của Đại tá - NSND Trần Nhượng. Ông cũng tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai. Đạo diễn Võ Đức cũng bày tỏ sự phấn khích khi gặp gỡ diễn viên miền Bắc: "Các bạn diễn viên Hà Nội mang phong thái thanh lịch và sự chuẩn mực rất cần thiết cho dòng phim cổ trang. Tôi đã làm việc kỹ lưỡng, đưa ra góp ý chuẩn xác và yêu cầu các bạn thử lại liên tục. Chính sự chuyên nghiệp, cầu thị đó đã giúp chúng tôi có thêm nhiều lựa chọn hoàn hảo".
Đại tá - NSND Trần Nhượng tiến cử con gái - diễn viên Anh Phương đến thử vai.
Diễn viên trẻ Quỳnh Phương (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi luôn thần tượng Hoàng đế Quang Trung - vị anh hùng áo vải cờ đào đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Tôi chỉ mong ê-kíp tạo cơ hội cho mình tham gia phim, dù là một vai nhỏ cũng được, để được góp một phần nhỏ bé vào việc tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc".
Nam diễn viên Ngự Long, người đã luyện võ và bắn cung, đến casting trong tạo hình một cung thủ, chia sẻ: "Tôi yêu thích dòng phim cổ trang - võ thuật. Tôi sẽ nỗ lực hóa thân vào nhân vật Đại đô đốc Đặng Văn Long - cương trực, nghĩa khí".
Ngay sau đợt casting, ê kíp sẽ vào Tây Sơn - Gia Lai để khảo sát địa điểm xây dựng phim trường. Các khâu của giai đoạn tiền kỳ đang được chuẩn bị rất khẩn trương, đúng theo tinh thần "hành quân thần tốc" của Vua Quang Trung. Phim dự kiến bấm máy vào cuối tháng 12/2025.
