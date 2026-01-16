Ý nghĩa bát nhang Thần tài

Thần tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng Đông phương. Ông Thần tài khi cắt nghĩa Thần có nghĩa là vị thần, là tinh thần, là thiêng liêng màu nhiệm, còn tài là trí phi thường và cũng có nghĩa là của cải, tiền bạc.

Phong thủy cho biết, Thần tài là vị thần cai quản những công việc liên quan đến tiền bạc và của cải.

Phong thủy cho biết, Thần tài là vị thần cai quản những công việc liên quan đến tiền bạc và của cải.

Thông thường, những gia đình buôn bán, kinh doanh đều đặt bát hương thần tài ở cửa hàng để mong rằng mang lại những điều thuận lợi trong việc kinh doanh, có nhiều tài lộc. Việc thắp hương cho bát hương Thần tài cần thắp bằng cái tâm, khi thắp hương cần có tâm hồn thanh tịnh…

Cách đặt thờ Thần tài

Trong quan niệm của người Việt thì bàn thờ Thần tài rất quan trọng đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Bàn thờ Thần tài được đặt trên mặt đất chứ không phải vị trí cao như bàn thờ tổ tiên. Gia chủ đặt bàn thờ tại vị trí trang nghiêm, thông thoáng và sạch sẽ nhất trong cửa hàng, cửa hiệu hay ngôi nhà của chủ nhân. Đặc biệt cần đặt ở nơi thấy hết được sự ra vào của khách hàng.

Trong quan niệm của người Việt thì bàn thờ Thần tài rất quan trọng đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Bàn thờ Thần tài đặt ở vị trí sáng sủa, có ánh sáng tự nhiên là tốt nhất. Nếu bàn thờ tối thì có thể thắp thêm đèn cho sáng. Bên cạnh bàn thờ, để tăng thêm những linh khí tốt đẹp, có thể đặt một chậu cây trồng trên đất xanh tốt quanh năm.

Cháy bát nhang Thần tài điềm lành hay dữ?

Theo phong thủy, bát hương Thần tài thường mang lại những sự thuận lợi, phú quý trong công việc làm ăn nên khi bát nhang bốc cháy sẽ khiến mọi người lo lắng đến việc kinh doanh của mình.

Trên thực tế thì việc này có thể do bạn không thường xuyên dọn dẹp bát hương, nhang sau khi thắp xong tồn đọng nhiều. Do để từ ngày này qua ngày khác nên có quá nhiều chân nhang lại gặp hôm thời tiết hanh khô, gặp gió nên dễ bắt cháy.

Cũng theo phong thủy, cháy bát nhang Thần tài báo trước một điềm không tốt cho gia chủ: Gia chủ có thể đang gặp các vấn đề về tài chính, chuyện làm ăn không được suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh của cửa hàng.

Theo phong thủy, bát hương Thần tài thường mang lại những sự thuận lợi, phú quý trong công việc làm ăn nên khi bát nhang bốc cháy sẽ khiến mọi người lo lắng đến việc kinh doanh của mình.

Hoặc báo hiệu công việc làm ăn của gia đình gia chủ có thể đang bị một thế lực thù địch nào đó chơi xấu. Cũng có thể do việc làm ăn của bạn không được chân chính, khiến các thần linh nổi giận.

Ngoài ra, cũng có thể do bạn bốc bát hương Thần tài chưa đúng, chưa được linh thiêng, chưa thật sự có tâm, người bốc bát hương có nhiều tai ương, nhiều nghiệp ác, căn quả không tốt.

Cách hóa giải

Thường xuyên dọn dẹp bàn thờ và xung quanh bát nhang là điều tất yếu, trước khi thắp nhang nên để ý và tránh những vật cháy nổ để gần ở bát hương.

Thay bát hương đang thờ Thần tài nếu người bốc bát hương mang nghiệp, căn quả không tốt. Nếu có điều kiện nên thay cả bộ đồ thờ, lập ban mới. Mời những người có căn quả tốt về bốc lại bát hương, thay lại ban thờ hoặc nhờ các sư thầy tư vấn.

Mua hoa quả thắp lễ cúng bái lại tạ lỗi với thần linh. Khi cúng bái bạn cần phải cúng bằng cái tâm, đẻ xóa đi mọi chướng ngại trong cuộc sống.

Xem lại các công việc làm ăn, kinh doanh: Nếu bạn đang kinh doanh không chân chính, thì nên ngừng lại ngay, xem xét những việc mình đã làm, tránh để ảnh hưởng đến các thần linh.

Mua hoa quả thắp lễ cúng bái lại tạ lỗi với thần linh. Khi cúng bái bạn cần phải cúng bằng cái tâm, đẻ xóa đi mọi chướng ngại trong cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cách vái lạy đúng khi đi viếng đám tang GĐXH - Vái lạy khi đi viếng đám tang là thể hiện lòng tiếc thương, sự thành kính đối với người đã khuất và sự tôn trọng đối với gia quyến. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ nghi thức này để thực hiện sao cho đúng chuẩn mực và ý nghĩa.