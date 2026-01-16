Cháy bát nhang Thần tài điềm lành hay dữ?
GĐXH - Cháy bát hương Thần tài thường khiến nhiều người lo lắng, bởi nó được cho là yếu tố tâm linh sâu sắc. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu chi tiết về hiện tượng này, nguyên nhân và cách xử lý đúng cách để đảm bảo bình an và tài lộc.
Ý nghĩa bát nhang Thần tài
Thần tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng Đông phương. Ông Thần tài khi cắt nghĩa Thần có nghĩa là vị thần, là tinh thần, là thiêng liêng màu nhiệm, còn tài là trí phi thường và cũng có nghĩa là của cải, tiền bạc.
Phong thủy cho biết, Thần tài là vị thần cai quản những công việc liên quan đến tiền bạc và của cải.
Thông thường, những gia đình buôn bán, kinh doanh đều đặt bát hương thần tài ở cửa hàng để mong rằng mang lại những điều thuận lợi trong việc kinh doanh, có nhiều tài lộc. Việc thắp hương cho bát hương Thần tài cần thắp bằng cái tâm, khi thắp hương cần có tâm hồn thanh tịnh…
Cách đặt thờ Thần tài
Trong quan niệm của người Việt thì bàn thờ Thần tài rất quan trọng đối với những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.
Bàn thờ Thần tài được đặt trên mặt đất chứ không phải vị trí cao như bàn thờ tổ tiên. Gia chủ đặt bàn thờ tại vị trí trang nghiêm, thông thoáng và sạch sẽ nhất trong cửa hàng, cửa hiệu hay ngôi nhà của chủ nhân. Đặc biệt cần đặt ở nơi thấy hết được sự ra vào của khách hàng.
Bàn thờ Thần tài đặt ở vị trí sáng sủa, có ánh sáng tự nhiên là tốt nhất. Nếu bàn thờ tối thì có thể thắp thêm đèn cho sáng. Bên cạnh bàn thờ, để tăng thêm những linh khí tốt đẹp, có thể đặt một chậu cây trồng trên đất xanh tốt quanh năm.
Cháy bát nhang Thần tài điềm lành hay dữ?
Theo phong thủy, bát hương Thần tài thường mang lại những sự thuận lợi, phú quý trong công việc làm ăn nên khi bát nhang bốc cháy sẽ khiến mọi người lo lắng đến việc kinh doanh của mình.
Trên thực tế thì việc này có thể do bạn không thường xuyên dọn dẹp bát hương, nhang sau khi thắp xong tồn đọng nhiều. Do để từ ngày này qua ngày khác nên có quá nhiều chân nhang lại gặp hôm thời tiết hanh khô, gặp gió nên dễ bắt cháy.
Cũng theo phong thủy, cháy bát nhang Thần tài báo trước một điềm không tốt cho gia chủ: Gia chủ có thể đang gặp các vấn đề về tài chính, chuyện làm ăn không được suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trong công việc kinh doanh của cửa hàng.
Hoặc báo hiệu công việc làm ăn của gia đình gia chủ có thể đang bị một thế lực thù địch nào đó chơi xấu. Cũng có thể do việc làm ăn của bạn không được chân chính, khiến các thần linh nổi giận.
Ngoài ra, cũng có thể do bạn bốc bát hương Thần tài chưa đúng, chưa được linh thiêng, chưa thật sự có tâm, người bốc bát hương có nhiều tai ương, nhiều nghiệp ác, căn quả không tốt.
Cách hóa giải
Thường xuyên dọn dẹp bàn thờ và xung quanh bát nhang là điều tất yếu, trước khi thắp nhang nên để ý và tránh những vật cháy nổ để gần ở bát hương.
Thay bát hương đang thờ Thần tài nếu người bốc bát hương mang nghiệp, căn quả không tốt. Nếu có điều kiện nên thay cả bộ đồ thờ, lập ban mới. Mời những người có căn quả tốt về bốc lại bát hương, thay lại ban thờ hoặc nhờ các sư thầy tư vấn.
Xem lại các công việc làm ăn, kinh doanh: Nếu bạn đang kinh doanh không chân chính, thì nên ngừng lại ngay, xem xét những việc mình đã làm, tránh để ảnh hưởng đến các thần linh.
Mua hoa quả thắp lễ cúng bái lại tạ lỗi với thần linh. Khi cúng bái bạn cần phải cúng bằng cái tâm, đẻ xóa đi mọi chướng ngại trong cuộc sống.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?Không gian sống - 1 giờ trước
GĐXH - Giữa vô vàn lựa chọn phong cách nội thất, phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn nổi lên như một hình mẫu lý tưởng, nơi mà sự tối giản không chỉ là thẩm mỹ mà còn là một triết lý sống.
Ngày giờ đẹp để thay ban thờ dịp cuối năm và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủyỞ - 13 giờ trước
GĐXH – Cùng với dọn dẹp ban thờ cuối năm, gia chủ hãy cùng tìm hiểu ngày giờ đẹp và kích thước bàn thờ chuẩn phong thủy nếu muốn thay mới để đón Tết Bính Ngọ 2026 mang lại may mắn và tối ưu hóa không gian thờ cúng.
Người bị ốm có nên đi đám tang không - góc nhìn thực tế và tâm linh dân gianỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Việc đi viếng đám tang không chỉ là hành động tiễn biệt mà còn là nghĩa cử sâu sắc thể hiện tình thân và lòng kính trọng với người đã khuất. Trong một số trường hợp đặc biệt, dù đang không khỏe, bạn vẫn cảm thấy cần có mặt ở tang lễ.
Trung Ruồi 'Táo quân': Làm bốc vác, shipper, giờ sung túc bên vợ diễn viên trong căn chung cư hơn 10 tỷ với thiết kế độc đáoỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Phòng bếp và phòng khách nhà Trung Ruồi liền nhau và cũng mang đậm phong cách kiến trúc Nhật Bản.
Điều thú vị về căn nhà vừa xây xong của diễn viên người Mường - 'Tổng tài' nhà giàu trong 'Cách em 1 milimet'Ở - 21 giờ trước
GĐXH - Nam diễn viên chia sẻ đây không chỉ là nơi dành cho gia đình mà còn phục vụ du lịch.
Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việcỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để trang hoàng nhà cửa mà còn là cơ hội để cải thiện phong thủy, thu hút năng lượng tích cực và đón chào tài lộc, may mắn cho cả năm.
Dịp cuối năm nên rút chân nhang Thần tài vào ngày nào để mọi việc thuận lợi?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Rất nhiều gia đình vẫn chưa biết, việc rút chân nhang Thần tài cần phải lựa chọn ngày lành để mọi việc thuận lợi. Hãy cùng giải đáp câu hỏi này qua bài viết dưới đây.
Lộ diện căn biệt thự do Huyền Baby và bạn thân 20 năm xây để 'dưỡng già' ở Đà LạtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Huyền Baby bất ngờ khoe một góc trong căn biệt thự mới hoàn thiện tại Đà Lạt của mình. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1989 cho biết đây là căn nhà dưỡng già mà cô và bạn thân Trà My Phạm cùng nhau gây dựng.
Các loài hoa nên sử dụng trong tang lễỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cùng điểm qua một số loài hoa tang có thể trở thành ngôn ngữ thay thế để diễn đạt cảm xúc và ý nghĩa sâu sắc trong khoảnh khắc chia buồn và tưởng nhớ người đã khuất.
Dấu hiệu bàn thờ cần chú ý để đón Tết Bính Ngọ 2026 an lành và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Dịp cuối năm bao sái ban thờ, nếu bàn thờ xuất hiện các dấu hiệu dưới đây, gia chủ nên kiểm tra, điều chỉnh sớm để đón Tết Bính Ngọ an lành.
Những ngày đẹp bao sái ban thờ trước Tết Bính Ngọ 2026 cho gia đình an khangỞ
GĐXH – Việc thực hiện bao sái ban thờ cuối năm, đón Tết Bính Ngọ 2026 nên chọn những ngày đẹp dưới đây. Các gia chủ có thể tham khảo thêm văn khấn bao sái ban thờ và lưu ý phong thủy để gia đình luôn an yên, tài lộc dồi dào.