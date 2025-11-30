Cháy chung cư Hồng Kông: 15 giờ địa ngục và nỗi buồn người sống sót
Hỏa hoạn ở chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, Hồng Kông - Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, nhất là tại tòa nhà cháy đầu tiên Wang Cheong.
Bà Hồ, 63 tuổi, cư dân tầng 21 của tòa nhà này, cùng chồng trải qua 15 giờ mắc kẹt trong căn hộ, kể lại với phóng viên trang Hồng Kông 01 hành trình sinh tử đầy hiểm nguy.
15 giờ tuyệt vọng trong biển khói lửa
Vào khoảng 14 giờ ngày 26-11, khi bà Hồ đang nấu ăn trong bếp và chồng đang xem đá banh ngoài phòng khách, bà nghe thấy nhiều tiếng nổ nhỏ, liên tục phát ra từ giàn giáo bên ngoài, tựa hồ tiếng tre nổ.
Tuy nhiên, chuông báo cháy không reo nên bà không để tâm. Mãi đến khi chồng bà chạy vào bếp báo tin giàn giáo ngoài cửa sổ đã bốc cháy, hai ông bà mới định mở cửa thoát thân.
Thế nhưng, vừa hé cửa, khói đen đã bao trùm hành lang, khiến cả hai không còn đường thoát. Vợ chồng bà đành quay lại căn hộ, dùng khăn ướt bịt kín mọi khe cửa.
May mắn thay, vì tấm xốp ngoài cửa sổ căn hộ ông bà đã được tháo dỡ tuần trước, nhờ vậy ngọn lửa không bén được vào trong.
Hai vợ chồng phải dùng khăn ướt che kín miệng và mũi, ban đầu trốn trong nhà vệ sinh. Thế nhưng, khi thấy lửa bốc sáng rực ngoài cửa sổ nhà vệ sinh, họ lại phải di chuyển sang phòng ngủ và bếp.
Nhiệt độ bên trong căn hộ vô cùng kinh khủng, khói bắt đầu rò rỉ vào nhà. Trong cơn hoảng loạn, hai người chỉ còn biết liên tục di chuyển và nằm rạp xuống sàn để tránh khói.
Mặc dù lính cứu hỏa và nhân viên y tế liên tục gọi điện trấn an rằng sẽ sớm đến cứu nhưng quá trình chờ đợi kéo dài từ 14 giờ chiều 26-11 đến tận 5 giờ sáng ngày hôm sau đã bào mòn mọi hy vọng.
Trong một khoảnh khắc tưởng chừng không thể trụ nổi, hai ông bà đã "xác định buông xuôi" và gửi tin nhắn vĩnh biệt hai con trai.
Bên ngoài khu nhà, hai con trai và người thân của bà Hồ đã phải trải qua những giây phút chờ đợi kinh hoàng. Khi nhận được tin nhắn từ biệt của cha mẹ, hai người con trai đã không cầm được nước mắt. Đáng nói hơn, vào khoảng 21 giờ tối 26-11, sau khi bà Hồ nhắn lại lời trăng trối, điện thoại của hai ông bà bị mất liên lạc, khiến cả gia đình như "rơi xuống vực sâu".
Đến khoảng 5 giờ sáng 27-11, lính cứu hỏa báo tin đã tiếp cận được vợ chồng bà Hồ. Cuối cùng, vào lúc 6 giờ 6 phút sáng đó, vợ chồng bà Hồ đã được đưa xuống dưới nhà an toàn.
Em gái bà Hồ miêu tả cảm xúc đêm đó như "ngồi tàu lượn siêu tốc", chỉ khi thấy anh chị bình an, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhận ra rằng "sự an toàn của gia đình quý giá hơn mọi tiền bạc và vật ngoài thân".
Nỗi buồn của người ở lại
Thế nhưng, niềm vui thoát nạn không trọn vẹn. Vừa bước đến sảnh thang máy, bà Hồ đã tận mắt chứng kiến một thi thể nằm gục ngay trước cửa thang máy.
Sau khi thoát nạn, bà Hồ bày tỏ sự may mắn của gia đình mình, song không thể che giấu được nỗi buồn khi biết tin một bà cụ cùng tầng và một bé gái sơ sinh đã tử vong. Bà xót xa khi thấy nhiều gia đình hàng xóm cũ, quen biết nhau bao năm, phải chịu cảnh chia lìa đau đớn.
Là chủ căn hộ đầu tiên và đã sống ở khu chung cư hơn 40 năm, giờ đây nhìn tòa nhà tan hoang, bà biết rằng mình khó có thể trở về. Bà kịch liệt phê phán hệ thống giám sát công trình. Bà cho biết từng khiếu nại về việc công nhân hút thuốc trên giàn giáo và làm việc cẩu thả, nhưng không ai lắng nghe và cũng không hề biết rằng tấm xốp lại nguy hiểm đến vậy.
