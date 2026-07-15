Những tuổi có vận khí tốt và vận khí không tốt tháng 6 âm, cách chiêu tài lộc và giải thị phi

Những tuổi có vận khí tốt tháng 6 âm lịch

Sáng đầu tháng 6 âm lịch, khi cơn mưa đêm vừa tạnh thì bà Hòa (Ninh Bình) đã cầm chổi tre qua quét ngõ. Bà nhẹ tay thay bình nước cho chậu trầu bà bên cửa sổ, rồi mở rộng cánh cửa chính để nắng sớm tràn vào nhà. Đầu tháng nào bà Hòa cũng làm thế. Bà bảo, không phải để cầu may, mà nhà cửa gọn gàng thì người sống trong nhà cũng thanh thản hơn.

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Nhiều nhà khi trước khi bước sang tháng mới âm lịch thường dọn dẹp nhà cửa. Ngày đầu tháng mới thay một bình hoa mới, chăm lại cây xanh, sắp xếp bàn làm việc... Trong phong thủy, những việc làm nhỏ đó giúp không gian sống nhiều năng lượng hơn cho mọi người bắt đầu hành trình tháng mới. Phong thủy cốt lõi là tạo ra môi trường sống hài hòa, ngăn nắp và giúp con người sống chậm lại để có những quyết định sáng suốt hơn.

Theo Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, tháng 6 âm lịch những người thuộc nhóm tuổi Giáp, Ất, Đinh, Mậu, Kỷ và Canh có xu hướng đón nhận nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống.

Đó có thể là lúc một dự án tìm được hướng đi mới, một cuộc gặp mở ra cơ hội hợp tác, hoặc những nỗ lực bền bỉ trước đây bắt đầu cho kết quả. Nhưng cơ hội chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đón nhận bằng sự chuẩn bị. Người biết tận dụng thời điểm thuận lợi không chờ may mắn gõ cửa, mà làm việc đều đặn, giữ chữ tín và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện.

Với những tuổi còn lại, tháng 6 âm lịch có thể đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn. Đôi khi chậm một bước không phải là bất lợi, mà là khoảng lặng cần thiết để nhìn lại kế hoạch, điều chỉnh cách làm và chuẩn bị cho chặng đường dài hơn.

Phong thủy không phải là phép màu, mà tạo ra môi trường sống hài hòa, giúp con người có những quyết định sáng suốt hơn.

Những tuổi cần cẩn trọng hơn trong tháng 6 âm

Nhìn lại những mâu thuẫn trong cuộc sống, không ít người nhận ra chúng hiếm khi bắt đầu từ chuyện lớn. Đôi khi, nó bắt đầu từ một câu nói thiếu kiềm chế, một tin nhắn viết lúc đang nóng giận, một chữ ký đặt xuống khi chưa đọc kỹ hợp đồng...

Theo Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, trong tháng 6 âm lịch những người tuổi Tý, Sửu, Ngọ và Mùi nên dành nhiều sự cẩn trọng hơn trong giao tiếp, giấy tờ và các mối quan hệ.

Dự báo phong thủy tập cho mình thói quen bình tĩnh trước khi phản hồi, lắng nghe nhiều hơn khi có bất đồng và kiểm tra kỹ các thông tin quan trọng trước khi quyết định. Có thể, hóa giải thị phi hiệu quả nhất nằm ở cách con người lựa chọn lời nói và cách ứng xử, chứ không phải là "có" vật phẩm phong thủy.

Cây xanh làm đẹp không gian sống, tạo cảm giác dễ chịu. Ảnh internet

Tháng 6 âm chăm sóc góc xanh trong nhà

Cây xanh làm đẹp không gian, mang lại cảm giác dễ chịu sau ngày làm việc căng thẳng. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng cho rằng, để chiêu vận khí tháng 6 âm lịch gia chủ có thể:

- Đặt cây thủy sinh ở khu vực phía Đông;

- Bố trí cây có hoa màu trắng ở phía Nam.

- Nếu không có điều kiện, thì bổ sung yếu tố nước ở khu vực Tây Nam để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà.

- Hoặc treo tranh "Nam Thiên Thông Bảo" tại phía Đông, hoặc Tây Nam như một biểu tượng gửi gắm mong muốn về sự hanh thông, đủ đầy.

Chọn cách bài trí nào thì quan trọng vẫn cần giữ cho không gian luôn sạch sẽ, nhiều ánh sáng và được chăm sóc thường xuyên.

Tranh hay linh vật trang trí có ý nghĩa thẩm mỹ, còn là cách gửi gắm mong muốn về sự bình an. Ảnh internet

Món đồ trong nhà thành lời nhắc sống tích cực

Trong nhiều gia đình, những bức tranh hay linh vật trang trí không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn là một cách gửi gắm mong muốn về sự bình an. Muốn tạo thêm điểm nhấn cho không gian trong tháng 6 âm lịch, có thể đặt Kỳ Lân đồng, hoặc treo tranh "Thần Lực Thú" tại khu vực phía Nam và phía Tây.

Phong thủy tốt nhất chính là thái độ sống của con người, giá trị lớn nhất của những biểu tượng là nhắc nhở bạn mỗi ngày sống điềm tĩnh hơn, cư xử mềm mỏng hơn, giữ sự chính trực trong mọi việc.

Khi cánh cửa được mở ra ánh sáng và luồng không khí mới cũng theo đó tràn vào ngôi nhà. Ảnh: internet

Mở cửa đón ánh sáng là mở lòng đón điều mới

Buổi sáng, khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng và luồng không khí mới cũng theo đó tràn vào ngôi nhà.

Nếu kiến trúc cho phép, tháng 6 âm lịch gia chủ ưu tiên mở các cửa ở hướng Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc - cũng là những vị trí có thể treo tranh ý nghĩa cát tường như "Cửu Trùng Khai Tú", "Khai Mã Môn" hoặc "Nam Thiên Thông Bảo" để tạo điểm nhấn cho không gian.

Chọn thời điểm an vị

Để bổ sung vận khí tháng 6 âm lịch, có thể chọn một số khung thời gian để an vị, hoặc sắp xếp lại nhà cửa, không gian thờ tự... nhằm tạo sự an tâm về tinh thần, gìn giữ nét đẹp sinh hoạt văn hóa mỗi nhà:

Mùng 2 âm lịch: từ 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ.

Mùng 3 âm lịch: từ 5 giờ đến 7 giờ và 17 giờ đến 19 giờ.

Mùng 6 âm lịch: từ 7 giờ đến 9 giờ và 11 giờ đến 13 giờ.

Tháng mới hãy bắt đầu bằng cách chăm sóc ngôi nhà của mình. Ảnh: internet

Tháng mới bắt đầu từ chính ngôi nhà mình

Tháng mới rồi cũng sẽ đi qua như bao tháng khác. Điều còn lại là cách mỗi người đã sống từng ngày, là ngôi nhà có được chăm sóc hay không, lời nói có đủ chân thành, công việc có được làm bằng sự tận tâm hay không...

Vận khí tốt đến từ những điều được đặt đúng chỗ, từ một ngôi nhà nhiều ánh sáng, giàu ánh nắng, từ một tiểu cảnh cây hoa tưới tắm mỗi sáng, và quan trọng là một gia đình biết dành cho nhau những lời nói yêu thương, nhẹ nhàng. Hãy bước vào tháng 6 âm lịch bắt đầu từ việc chỉnh lại không gian sống, để rồi từng chút một, chỉnh lại nhịp sống và chính mình.

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