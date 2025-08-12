Mới nhất
Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên tiếng về thông tin bị cưỡng chế thuế

Thứ ba, 09:15 12/08/2025 | Giải trí
Công ty của ca sĩ ca sĩ Sơn Tùng M-TP khẳng định không vi phạm nghĩa vụ thuế như thông tin đang lan truyền.

Đội Thuế Quận 1, TPHCM ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH M-TP Entertainment (sau đây gọi tắt là M-TP Entertainment - PV) với số tiền hơn 118,7 triệu đồng; cụ thể là trích tiền từ tài khoản và phong tỏa 4 tài khoản của doanh nghiệp này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 26/6 - 25/7. Thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 30/11.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện M-TP Entertainment khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.

Phía ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên tiếng về thông tin bị cưỡng chế thuế - Ảnh 1.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Ảnh: FBNV

"Vấn đề đến từ sự chênh lệch kỹ thuật trong hệ thống thuế điện tử do hệ thống chưa tự động bù trừ được đối với khoản thuế mà công ty đã tạm nộp ở tỉnh ngoài khác nơi đóng trụ sở chính", người này nói.

Công ty đã liên hệ, phối hợp cơ quan thuế để khắc phục vấn đề này. Đại diện khẳng định có đầy đủ chứng từ chứng minh tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Công ty TNHH M-TP Entertainment do ca sĩ Sơn Tùng M-TP thành lập năm 2016 với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Anh hiện là đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

