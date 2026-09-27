Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, thời tiết lại có mưa nhiều?

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa nhiều nơi?

Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, từ 28/9 đến 5/10, Biển Đông rất ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Đồng thời, trong khoảng thời gian trên, một đợt không khí lạnh sẽ tác động đến miền Bắc, gây mưa tại Bắc bộ trong những ngày đầu tháng 10.

Trong những ngày đầu tháng 10, không khí lạnh về có thể làm gia tăng mưa tại Bắc Bộ. Lượng mưa từ ngày 1 đến 10/10 tại Hà Nội khoảng 30-60mm, tại Lạng Sơn 20-40mm, Lào Cai 30-50mm và Sơn La 20-40mm.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ nay đến khoảng thứ Tư tuần sau, Hà Nội vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ khoảng 31-34 độ C. Từ 1/10, thời tiết có xu hướng chuyển sang nhiều mây và xuất hiện mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C. Trong hai ngày 2-3/10, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ dao động 25-32 độ C. Đến ngày 4/10, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào; nhiệt độ thấp nhất 25 độ C, cao nhất 31 độ C.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết thêm, trong khi miền Bắc chuyển sang chuỗi ngày chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Bộ và Nam Bộ sẽ chuyển sang giai đoạn giảm mưa, mưa ít hơn so với tuần vừa qua. Tại Trung Bộ, từ nay đến ngày 20/10 có tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%. Tuy nhiên, khu vực này vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa vừa, mưa to.

Theo dự báo thời tiết, đầu tháng 10 không khí lạnh tràn về miền Bắc thời tiết nhiều nơi có mưa. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vào chiều tối nay, vẫn có những điểm mưa to.

Mưa dông tiếp tục xảy ra từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ. Có nơi mưa to lượng trên 60mm.

Tại khu vực Bắc Bộ ban ngày trời tiếp tục có nắng, mức nhiệt cao nhất tại các phường từ 30-34 độ. Mưa chỉ xảy ra cục bộ vào chiều tối và xảy ra rất nhanh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 27/9 đến ngày 28/9:

- Khu vực Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối 26/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/9 đến ngày 6/10:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng đêm 30/9-05/10 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng thời kỳ từ 29/9-4/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ 5-6/10, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội và Miền Bắc nắng liên tục rồi lại sắp đón đợt không khí lạnh mới? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ban ngày trời nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất dao động từ 32-34 độ. Khoảng từ đêm thứ Tư, ngày thứ Năm tuần sau, gió Đông Bắc có thể tăng cường xuống miền Bắc.