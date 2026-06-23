Tôi mất công việc lương 1,5 tỷ đồng/năm chỉ vì một câu quá thật thà khi phỏng vấn
GĐXH - Tưởng tìm được cơ hội thay đổi cuộc đời, thế nhưng chỉ vì một câu trả lời quá thật trong buổi phỏng vấn, tôi đã đánh mất công việc nhận mức lương đáng mơ ước.
Từ nhân viên bình thường trở thành trưởng phòng sau một năm
Năm 2013, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rời quê đến Thâm Quyến để tìm kiếm cơ hội phát triển. Sau một tháng tìm việc, tôi quyết định gia nhập một công ty ở Hằng Cường.
Những ngày đầu, tôi chỉ là một nhân viên cấp thấp, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ chăm chỉ và đạt nhiều thành tích, chỉ sau một năm tôi đã được đề bạt lên vị trí trưởng phòng.
Tưởng rằng thăng chức sẽ kéo theo mức thu nhập tốt hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Suốt 10 năm làm việc tại công ty, dù đã giữ vị trí quản lý, mức lương của tôi vẫn chỉ quanh quẩn 10.000 NDT/tháng.
Trong khi đó, với vị trí tương đương tại nhiều doanh nghiệp khác, mức lương có thể lên tới 25.000-30.000 NDT/tháng.
Trước tình hình này, cấp trên từng nhiều lần đề xuất tăng lương cho tôi nhưng đều bị lãnh đạo cấp cao từ chối. Lý do được đưa ra là công ty đã đào tạo tôi từ một người chưa có kinh nghiệm, vì vậy mức lương hiện tại được xem như "chi phí" cho quá trình trưởng thành.
Nghe những lời đó, tôi vẫn cố gắng tiếp tục làm việc vì tin rằng sự ổn định cũng có giá trị.
Suốt nhiều năm chấp nhận mức lương thấp vì không còn lựa chọn
Năm 2019, tôi từng có ý định nghỉ việc để tìm môi trường mới với thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch bị trì hoãn.
Trong giai đoạn 2020-2023, thị trường việc làm khó khăn, nhiều công ty đóng cửa, việc giữ được một công việc ổn định đã là điều may mắn. Vì vậy, tôi tiếp tục ở lại dù mức lương thấp hơn nhiều so với năng lực.
Cho đến cuối tháng 2 vừa qua, tôi một lần nữa tìm đến phó chủ tịch công ty để đề nghị tăng lương. Tôi không ngờ sau nhiều năm cống hiến, kết quả nhận được chỉ là mức tăng 300 NDT.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự thất vọng. Ngày hôm sau, tôi quyết định nộp đơn nghỉ việc.
Cơ hội công việc với mức lương hơn 1,5 tỷ đồng/năm xuất hiện
Trong thời gian bàn giao công việc, tôi bắt đầu gửi hồ sơ đến nhiều công ty khác. Khi tìm hiểu thị trường, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Với kinh nghiệm 10 năm và vị trí trưởng phòng, mức lương tôi có thể nhận được ở nơi khác cao hơn rất nhiều.
Sau khoảng hai tuần tìm kiếm, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty công nghệ lớn.
Đây là lần đầu tiên sau 10 năm tôi lại bước vào vai trò một ứng viên xin việc. Tôi chuẩn bị rất kỹ, mặc vest lịch sự, đi giày cao gót và tự tin rằng mình có đủ kinh nghiệm để chinh phục nhà tuyển dụng.
Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi. Những câu hỏi về chuyên môn đều nằm trong khả năng của tôi. Sau gần một giờ trao đổi, vị lãnh đạo phỏng vấn tỏ ra khá hài lòng.
Khi được hỏi về mức lương mong muốn, tôi thẳng thắn đưa ra con số 30.000 NDT/tháng. Bộ phận nhân sự cho biết đây là mức có thể cân nhắc.
Lúc đó, tôi nghĩ rằng cơ hội này gần như đã chắc chắn thuộc về mình.
Chỉ một câu trả lời khiến tôi mất điểm ở vòng cuối
Sau buổi phỏng vấn, giám đốc nhân sự trao đổi thêm về chế độ đãi ngộ.
Theo lời anh ấy, nếu vượt qua vòng cuối, tôi sẽ nhận mức lương 30.000 NDT/tháng, thưởng cuối năm khoảng hai tháng lương. Tổng thu nhập một năm có thể lên tới 400.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng).
Tôi vô cùng vui mừng. Sau 10 năm, cuối cùng tôi cũng sắp có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.
Nhưng ngay sau đó, giám đốc nhân sự hỏi một câu: "Bạn đã làm việc ở công ty cũ suốt 10 năm, vì sao lại quyết định nghỉ việc?"
Không suy nghĩ quá nhiều, tôi trả lời đúng điều mình nghĩ: "Vì mức lương quá thấp và công ty không đồng ý tăng lương cho tôi."
Ngay khi nghe câu trả lời ấy, thái độ của anh ấy thay đổi hoàn toàn. Nụ cười biến mất, anh chỉ nói rằng công ty sẽ liên hệ lại sau.
Tôi vẫn tin rằng mình đã vượt qua vòng phỏng vấn nên kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày trôi qua, rồi ba ngày, nhưng không có bất kỳ email nào gửi đến.
Cuối cùng, tôi chủ động gọi cho bộ phận nhân sự. Câu trả lời nhận được khiến tôi sững sờ: "Xin lỗi, công ty đã lựa chọn ứng viên khác phù hợp hơn."
Bài học đắt giá về EQ trong phỏng vấn xin việc
Không cam lòng, tôi hỏi nguyên nhân. Ban đầu nhân viên tuyển dụng từ chối chia sẻ, nhưng sau đó cô ấy tiết lộ: "Sau khi nghe lý do bạn rời công ty cũ, lãnh đạo lo rằng sau này bạn cũng sẽ rời công ty chúng tôi vì lý do tương tự."
Lúc đó, tôi mới hiểu mình đã mắc một sai lầm lớn.
Tôi nghĩ rằng sự thẳng thắn sẽ tạo thiện cảm, nhưng trong mắt nhà tuyển dụng, câu trả lời ấy lại thể hiện khả năng gắn bó với doanh nghiệp của tôi chưa đủ thuyết phục.
Sau đó, khi hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm, tôi mới biết trong phỏng vấn xin việc, không nên trả lời quá trực diện những lý do như lương thấp, công việc nhàm chán hay bất mãn với công ty cũ.
Thay vào đó, nên tập trung vào mong muốn phát triển bản thân, tìm kiếm thử thách mới và đóng góp nhiều hơn cho môi trường mới.
Đôi khi, năng lực giúp bạn bước vào cánh cửa cơ hội, nhưng EQ lại quyết định bạn có được bước qua cánh cửa ấy hay không.
* Bài viết là chia sẻ của Lý Đình Đình (1991, Trung Quốc) sau khi cô trượt vòng phỏng vấn cuối cùng cho vị trí có mức lương lên đến 400.000 NDT (1,5 tỷ đồng).
Sang tên hết đất đai cho con, ngoài 70 tuổi, mẹ tôi có nguy cơ không còn nhà để ởTâm sự - 4 giờ trước
GĐXH - Tôi thương mẹ - người từng dành cả tuổi trẻ để cùng bố làm lụng gây dựng cơ ngơi này. Vậy mà giờ đây, ngay cả việc giữ lại mái nhà mình đang sống cũng không còn quyền quyết định.
Nghỉ làm thuê sau 11 năm để làm chủ, tôi mất trắng vốn và gánh thêm nợ chỉ sau 7 thángTâm sự - 8 giờ trước
GĐXH - Chán cảnh làm thuê, tôi quyết định đầu tư mở cửa hàng quần áo. Thế nhưng chỉ sau 7 tháng tôi nhận ra làm chủ không hề dễ dàng như tưởng tượng.
36 năm oán trách mẹ bỏ đi, cuối cùng tôi là người phải nói lời xin lỗiTâm sự - 20 giờ trước
GĐXH - Suốt hơn 30 năm, tôi trách mẹ vì nghĩ bà không thương tôi nên mới bỏ đi. Chỉ đến khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi mới hiểu nỗi đau và sự bất lực của mẹ năm xưa.
Bán nhà 31 tỷ để về quê trồng rau nuôi cá, tôi nhận ra sự thật không như mơTâm sự - 22 giờ trước
GĐXH - Sau nhiều năm lao lực ở thành phố lớn, tôi quyết định bán căn nhà 27 tỷ đồng để về quê sống chậm, trồng rau, nuôi cá. Nhưng trải nghiệm thực tế không dễ thở như tôi nghĩ.
Dốc hết tiền cho con, đến khi vào viện dưỡng lão tôi mới hiểu đâu là chỗ dựa thật sựTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang tuổi 65, ông mới thấm thía một điều rằng tuổi già hạnh phúc không phụ thuộc hoàn toàn vào con cái hay tài sản, mà nằm ở những điều tưởng chừng rất đơn giản.
Bị bố và mẹ kế đuổi khỏi nhà, 6 năm sau trở về tôi chết lặng trước bí mật được chôn giấuTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từng nghĩ bị bố và mẹ kế nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà, tôi mang theo oán trách suốt 6 năm. Chỉ đến ngày trở về, sự thật mới được hé lộ.
Sống hạnh phúc với chồng suốt 35 năm nhưng có một bí mật tôi chưa từng dám nói raTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải bí mật nào trong hôn nhân cũng là sự phản bội. Không phải bí mật nào cũng cần được phơi bày. Đôi khi, đó chỉ là một góc rất riêng của ký ức. Và theo năm tháng, nó trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của mỗi con người.
Định gửi con về quê thì mẹ chồng từ chối với lý do "ốm mệt, để vài hôm nữa" nhưng bức ảnh cafe lại tố cáo tất cảTâm sự - 2 ngày trước
Khoảnh khắc ấy, tôi đứng tim, lồng ngực nghẹn ứ lại vì uất ức.
Tôi sợ những cuộc điện thoại lúc nửa đêmTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, nỗi lo của người phụ nữ không còn là những bộn bề cơm áo gạo tiền như thuở trước. Thay vào đó là những trăn trở về cha mẹ già, con cái trưởng thành và sức khỏe của những người thân yêu. Có lẽ vì thế mà với nhiều người, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya luôn mang theo một nỗi bất an khó gọi thành tên.
Góp tiền xây nhà ở chung sau nghỉ hưu, 3 chị em tôi từ người thân trở thành người dưngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau vài tháng thi công, giấc mơ an hưởng tuổi già của ba chị em tôi nhanh chóng tan vỡ.
Lương hưu không cao, tuổi già của tôi vẫn đủ đầy nhờ cách tính toán khôn ngoanTâm sự
GĐXH - Tuổi già, tôi đã tìm được cách sống độc lập, thoải mái, không làm phiền con cái mà chi phí sinh hoạt chỉ bằng một phần nhỏ so với thuê người chăm sóc chuyên nghiệp.