Tôi mất công việc lương 1,5 tỷ đồng/năm chỉ vì một câu quá thật thà khi phỏng vấn

Từ nhân viên bình thường trở thành trưởng phòng sau một năm

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rời quê đến Thâm Quyến để tìm kiếm cơ hội phát triển. Sau một tháng tìm việc, tôi quyết định gia nhập một công ty ở Hằng Cường.

Những ngày đầu, tôi chỉ là một nhân viên cấp thấp, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ chăm chỉ và đạt nhiều thành tích, chỉ sau một năm tôi đã được đề bạt lên vị trí trưởng phòng.

Tưởng rằng thăng chức sẽ kéo theo mức thu nhập tốt hơn, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Suốt 10 năm làm việc tại công ty, dù đã giữ vị trí quản lý, mức lương của tôi vẫn chỉ quanh quẩn 10.000 NDT/tháng.

Trong khi đó, với vị trí tương đương tại nhiều doanh nghiệp khác, mức lương có thể lên tới 25.000-30.000 NDT/tháng.

Trước tình hình này, cấp trên từng nhiều lần đề xuất tăng lương cho tôi nhưng đều bị lãnh đạo cấp cao từ chối. Lý do được đưa ra là công ty đã đào tạo tôi từ một người chưa có kinh nghiệm, vì vậy mức lương hiện tại được xem như "chi phí" cho quá trình trưởng thành.

Nghe những lời đó, tôi vẫn cố gắng tiếp tục làm việc vì tin rằng sự ổn định cũng có giá trị.

Suốt nhiều năm chấp nhận mức lương thấp vì không còn lựa chọn

Năm 2019, tôi từng có ý định nghỉ việc để tìm môi trường mới với thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bất ngờ xảy ra khiến kế hoạch bị trì hoãn.

Trong giai đoạn 2020-2023, thị trường việc làm khó khăn, nhiều công ty đóng cửa, việc giữ được một công việc ổn định đã là điều may mắn. Vì vậy, tôi tiếp tục ở lại dù mức lương thấp hơn nhiều so với năng lực.

Cho đến cuối tháng 2 vừa qua, tôi một lần nữa tìm đến phó chủ tịch công ty để đề nghị tăng lương. Tôi không ngờ sau nhiều năm cống hiến, kết quả nhận được chỉ là mức tăng 300 NDT.

Khoảnh khắc đó, tôi thực sự thất vọng. Ngày hôm sau, tôi quyết định nộp đơn nghỉ việc.

Tôi nghĩ rằng sự thẳng thắn sẽ tạo thiện cảm, nhưng trong mắt nhà tuyển dụng, câu trả lời ấy lại thể hiện khả năng gắn bó với doanh nghiệp của tôi chưa đủ thuyết phục. Ảnh minh họa

Cơ hội công việc với mức lương hơn 1,5 tỷ đồng/năm xuất hiện

Trong thời gian bàn giao công việc, tôi bắt đầu gửi hồ sơ đến nhiều công ty khác. Khi tìm hiểu thị trường, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Với kinh nghiệm 10 năm và vị trí trưởng phòng, mức lương tôi có thể nhận được ở nơi khác cao hơn rất nhiều.

Sau khoảng hai tuần tìm kiếm, tôi nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty công nghệ lớn.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm tôi lại bước vào vai trò một ứng viên xin việc. Tôi chuẩn bị rất kỹ, mặc vest lịch sự, đi giày cao gót và tự tin rằng mình có đủ kinh nghiệm để chinh phục nhà tuyển dụng.

Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi. Những câu hỏi về chuyên môn đều nằm trong khả năng của tôi. Sau gần một giờ trao đổi, vị lãnh đạo phỏng vấn tỏ ra khá hài lòng.

Khi được hỏi về mức lương mong muốn, tôi thẳng thắn đưa ra con số 30.000 NDT/tháng. Bộ phận nhân sự cho biết đây là mức có thể cân nhắc.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng cơ hội này gần như đã chắc chắn thuộc về mình.

Chỉ một câu trả lời khiến tôi mất điểm ở vòng cuối

Sau buổi phỏng vấn, giám đốc nhân sự trao đổi thêm về chế độ đãi ngộ.

Theo lời anh ấy, nếu vượt qua vòng cuối, tôi sẽ nhận mức lương 30.000 NDT/tháng, thưởng cuối năm khoảng hai tháng lương. Tổng thu nhập một năm có thể lên tới 400.000 NDT (hơn 1,3 tỷ đồng).

Tôi vô cùng vui mừng. Sau 10 năm, cuối cùng tôi cũng sắp có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Nhưng ngay sau đó, giám đốc nhân sự hỏi một câu: "Bạn đã làm việc ở công ty cũ suốt 10 năm, vì sao lại quyết định nghỉ việc?"

Không suy nghĩ quá nhiều, tôi trả lời đúng điều mình nghĩ: "Vì mức lương quá thấp và công ty không đồng ý tăng lương cho tôi."

Ngay khi nghe câu trả lời ấy, thái độ của anh ấy thay đổi hoàn toàn. Nụ cười biến mất, anh chỉ nói rằng công ty sẽ liên hệ lại sau.

Tôi vẫn tin rằng mình đã vượt qua vòng phỏng vấn nên kiên nhẫn chờ đợi. Một ngày trôi qua, rồi ba ngày, nhưng không có bất kỳ email nào gửi đến.

Cuối cùng, tôi chủ động gọi cho bộ phận nhân sự. Câu trả lời nhận được khiến tôi sững sờ: "Xin lỗi, công ty đã lựa chọn ứng viên khác phù hợp hơn."

Bài học đắt giá về EQ trong phỏng vấn xin việc

Không cam lòng, tôi hỏi nguyên nhân. Ban đầu nhân viên tuyển dụng từ chối chia sẻ, nhưng sau đó cô ấy tiết lộ: "Sau khi nghe lý do bạn rời công ty cũ, lãnh đạo lo rằng sau này bạn cũng sẽ rời công ty chúng tôi vì lý do tương tự."

Lúc đó, tôi mới hiểu mình đã mắc một sai lầm lớn.

Tôi nghĩ rằng sự thẳng thắn sẽ tạo thiện cảm, nhưng trong mắt nhà tuyển dụng, câu trả lời ấy lại thể hiện khả năng gắn bó với doanh nghiệp của tôi chưa đủ thuyết phục.

Sau đó, khi hỏi ý kiến những người có kinh nghiệm, tôi mới biết trong phỏng vấn xin việc, không nên trả lời quá trực diện những lý do như lương thấp, công việc nhàm chán hay bất mãn với công ty cũ.

Thay vào đó, nên tập trung vào mong muốn phát triển bản thân, tìm kiếm thử thách mới và đóng góp nhiều hơn cho môi trường mới.

Đôi khi, năng lực giúp bạn bước vào cánh cửa cơ hội, nhưng EQ lại quyết định bạn có được bước qua cánh cửa ấy hay không.

* Bài viết là chia sẻ của Lý Đình Đình (1991, Trung Quốc) sau khi cô trượt vòng phỏng vấn cuối cùng cho vị trí có mức lương lên đến 400.000 NDT (1,5 tỷ đồng).