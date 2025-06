Chi tiết đặc biệt về căn biệt thự của TikToker 'Gia đình Hải Sen' vừa bị bắt

Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã bắt Lê Văn Hải (30 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Nho Quan, Ninh Bình), chủ kênh "Gia đình Hải Sen". Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Hải để điều tra tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 1, điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015.