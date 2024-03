Chi tiết điểm chuẩn các trường học viện, đại học CAND 2023 trên toàn quốc và những điểm mới trong tuyển sinh CAND 2024

Đã có thông tin tuyển sinh CAND năm 2024 cho thí sinh THPT và thí sinh đã tốt nghiệp đại học GĐXH - Hiện nay, đã có thông tin tuyển sinh cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024. Theo đó, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 gồm: 530 chỉ tiêu đối với thí sinh THPT và 100 chỉ tiêu đối với thí sinh đã tốt nghiệp đại học.

Chi tiết điểm chuẩn các trường CAND 2023

Nhằm phục vụ cho thí sinh thi tuyển CAND năm học 2024, bài viết dưới đây là tổng hợp điểm thi các trường CAND trên toàn quốc dành cho thí sinh dự thi THPT. Thí sinh và các bậc phụ huynh có thể tham khảo để có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Chi tiết điểm chuẩn các trường CAND năm 2024

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân 2023 (T01)

Năm 2023, Học viện An ninh Nhân dân thông báo tuyển sinh Khóa 55 đào tạo trình độ ĐH chính quy tuyển mới công dân tốt nghiệp trung học phổ thông (D55). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 là 440 chỉ tiêu.

Học viện An ninh nhân dân (Ảnh: TL)

Theo đó, điểm trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân năm 2023 ngành thấp nhất là 14,74 - Y khoa gửi đào tạo Học viện Quân y; cao nhất 24,19 - ngành Nghiệp vụ An ninh. Chi tiết cụ thể như sau:

Trường Ngành Phía Vùng Điểm chuẩn TS Nam Điểm chuẩn TS Nữ Học viện An ninh nhân dân Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh Bắc 1 21 24,14 Bắc 2 21,58 23,67 Bắc 3 20,66 24,19 Bắc 8 19,98 19,37 Ngành An ninh thông tin Bắc 19,95 21,93 Y khoa (gửi đào tạo HV Quân Y) Bắc 14,74

Năm 2024, Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh 410 chỉ tiêu đối với thí sinh THPT. Như vậy, so với năm 2023, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 của trường giảm 30 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân 2023 (T02)

Học viện Cảnh sát nhân dân (Ảnh: TL)

Năm 2023, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 530 chỉ tiêu đối với các vùng 1,2,3. Điểm chuẩn năm 2023 của Học viện Cảnh sát nhân dân dao động khoảng từ 16,15 - 24,78 điểm. Cụ thể:

TT Vùng tuyển sinh Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển Ghi chú Nam Nữ 1 Vùng 1 A00; A01; C03; D01 19.53 (Có tiêu chí phụ) 24.23 - Đối với thí sinh Nam thuộc Vùng 1: + Thí sinh có tổng điểm xét tuyển là 19.53 thì tiêu chí phụ để xét trúng tuyển là: có tổng điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an và điểm tổ hợp xét tuyển tính theo công thức đạt 16.78 điểm (không tính điểm ưu tiên) và điểm bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an đạt từ 48 điểm trở lên. + Thí sinh có điểm xét tuyển trên 19.53 điểm thì đủ điều kiện trúng tuyển, không phải xét đến tiêu chí phụ. 2 Vùng 2 A00; A01; C03; D01 20.68 23.55 3 Vùng 3 A00; A01; C03; D01 20.85 24.78 4 Vùng 8 A00; A01; C03; D01 20.88 16.15

Năm 2024, Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo trình độ đại học năm 2024 gồm: 530 chỉ tiêu đối với thí sinh THPT. Như vậy, so với năm 2023, số lượng tuyển sinh chi tiêu của trường không thay đổi.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân 2023

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới năm 2023 của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND là 100 chỉ tiêu, gồm: 90 chỉ tiêu nam, 10 chỉ tiêu nữ, được phân bổ theo từng đối tượng, phân vùng. Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường là:

Phân vùng tuyển sinh Đối tượng Điểm trúng tuyển Miền Bắc Nam 18.22 Nữ 21.06 Miền Nam Nam 17.67 Nữ 21.75

Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, ngày 15/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường Công an nhân dân năm 2024.

Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND năm 2024 là: 190 chỉ tiêu (bao gồm thí sinh THPT và thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Trong đó, chỉ tiêu đại học chính quy tuyển mới từ nguồn học sinh tốt nghiệp THPT, CSVN (chiến sĩ nghĩa vụ) dự tuyển là 140 chỉ tiêu.

Như vậy, so với năm 2023, thí sinh dự thi Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND năm 2024 có cơ hội trúng tuyển lớn hơn.

Đi ểm chuẩn trường Học viện Chính trị CAND 2023

Năm 2023, Học viện Chính trị Công an Nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy (tuyển mới) các đối tượng là chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ; công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển; học sinh trường văn hóa; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Học viện Chính trị CAND (Ảnh: TL)

Học viện tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với 100 chỉ tiêu đào tạo ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển trường Học viện Chính trị CAND đối với ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước như sau:

Phân vùng tuyển sinh Giới tính Điểm trúng tuyển Phía Bắc Nam 23.41 Nữ 24.94 Phía Nam Nam 22.24 Nữ 23.21

So với năm 2023, số lượng tuyển sinh trường Học viện Chính trị CAND năm 2024 không thay đổi.

Đi ểm chuẩn trường Đại học PCCC 2023

Năm 2023, ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh trên phạm vi cả nước với tổng số lượng là 100 chỉ tiêu. Theo đó, điểm trúng tuyển năm 2023 như sau:

Phân vùng tuyển sinh Đối tượng Điểm trúng tuyển Miền Bắc Nam 18,06 Nữ 21,69 Miền Nam Nam 16,87 Nữ 20,61



Theo ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, ngày 27/2/2024 trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) năm 2024 đối với thí sinh THPT và thí sinh dự tuyển văn bằng 2 CAND. Tổng số lượng chỉ tiêu các vùng là 190 chỉ tiêu, bao gồm: 140 chỉ tiêu đối với hệ đại học chính quy và 50 chỉ tiêu đối với đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ công an.

So với năm 2023, Đại học PCCC tăng 40 chỉ tiêu đối với thí sinh THPT.

Điểm chuẩn trường Đại học An ninh nhân dân 2023

Năm 2023, trường Đại học An ninh nhân dân tuyển sinh 260 chỉ tiêu. Theo đó, điểm chuẩn trường Đại học An ninh nhân dân dao động từ 18 đến trên 24 điểm. Cụ thể như sau:

Trường Ngành Phía Vùng Điểm chuẩn TS Nam Điểm chuẩn TS Nữ Đại học An ninh nhân dân Nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh Nam 4 20,6 24,16 Nam 5 20,45 24,14 Nam 6 18,62 22,37 Nam 7 21,14 23,66 Nam 8 19,2 18 Hiện nay, đã có thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh mới năm 2024 của trường Đại học An ninh nhân dân. Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 đối với thí sinh THPT không có sự thay đổi so với năm ngoái. Tổng số lượng chỉ tiêu vẫn giữ nguyên 260 chỉ tiêu.

Đi ểm chuẩn trường Đại học cảnh sát nhân dân 2023

Năm 2023, trường ĐH Cảnh sát nhân dân tuyển sinh 420 chỉ tiêu đại học chính quy nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát. Theo đó, điểm chuẩn trường Đại học CSND dao động từ trên 15 điểm đến hơn 23 điểm. Cụ thể như sau: