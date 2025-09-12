Chi tiết xe số 125cc Honda Dream huyền thoại giá 67 triệu đồng thiết kế đẹp vượt thời gian có gì đặc biệt khi ra mắt ở Cambodia?
GĐXH - Xe số 125cc Honda Dream 125 phiên bản 2026 với thiết kế đẹp vượt thời gian, khách hàng săn đón hơn cả Wave Alpha và Future, giá hấp dẫn.
Xe số 125cc Honda Dream huyền thoại thiết kế đẹp vượt thời gian ra mắt ở Cambodia
Mới đây, NCX Honda đã chính thức giới thiệu mẫu xe số Honda Dream 2026 tại thị trường Campuchia. Phiên bản mới mang đến ba tùy chọn màu sắc gồm: Đen (Legend Black), Đỏ (Timeless Red) và Xanh (Civilize Blue).
Honda Dream 2026 sở hữu thiết kế mới cứng cáp và sang trọng hơn. Điểm nhấn nằm ở chi tiết trang trí màu vàng và bạch kim, cùng họa tiết hoa Romdoul – quốc hoa của Campuchia – được dập nổi bằng công nghệ hiện đại, mang lại vẻ đẹp trang nhã và đậm chất văn hóa.
Dream 125 mới sử dụng cụm đèn pha LED kết hợp đèn định vị ban ngày DRL, mang lại khả năng chiếu sáng nổi bật và hiện đại. Logo NCX được thiết kế tinh xảo, cùng đồng hồ công-tơ-mét mới có giao diện trực quan, hiện đại hơn.
Về mặt kích thước, Honda Dream 2026 có thông số dài x rộng x cao lần lượt là 1.868 x 697 x 1.051 mm. Khoảng sáng gầm 134 mm, chiều cao yên 751 mm – phù hợp với thể trạng người Đông Nam Á. Trọng lượng xe chỉ 98 kg, bình xăng dung tích 4 lít – vừa đủ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.
Dù là bản nâng cấp mới, Dream 2026 vẫn giữ kiểu mâm nan hoa truyền thống kích thước 17 inch, đi kèm lốp trước 60/100-R17 và lốp sau 70/100-R17.
Hệ thống phanh tang trống cùng giảm xóc đôi phía sau vẫn được giữ nguyên, mang lại cảm giác lái êm ái và quen thuộc. Xe có ống xả được trang bị thêm ốp mạ chrome, tăng tính thẩm mỹ và an toàn. Dưới yên là cốp chứa đồ nhỏ, mở bằng khóa cơ truyền thống.
Cung cấp sức mạnh cho Honda Dream 2026 là động cơ 4 thì, xi-lanh đơn dung tích 123,94 cc, làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử (Fi) và hộp số 4 cấp. Ngoài cần khởi động bằng chân, xe cũng được trang bị nút đề điện tiện lợi.
Giá xe số 125cc Honda Dream
Hiện tại, Honda Dream mới đã có mặt tại các đại lý với mức giá niêm yết là 2.950 USD (tương đương khoảng 67 triệu đồng). So với mức giá Honda Dream 125 được phân phối tư nhân tại Việt Nam – có thời điểm lên tới 140 triệu đồng – mức giá này được đánh giá là khá cạnh tranh.
Xe số giá rẻ nhất Việt Nam
Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.
SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng
Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.
Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng
Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.
Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng
Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.
Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng
Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.
Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng
Cùng ở phân khúc xe số bình dân, nhưng xét về mọi mặt thì Honda Wave RSX có vẻ trội hơn so với Honda Wave Alpha 110 hiện nay. Mẫu xe Wave RSX cũng là một dòng xe số rất hút khách tại thị trường Việt Nam nhờ sở hữu nhiều ưu điểm.
