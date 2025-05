Chia sẻ cay đắng của nữ sinh viên ở Hà Nội bị lừa liên hoàn mất gần 1 tỷ đồng

Đ.T.N, sinh năm 2006, sinh viên năm Nhất một trường đại học ở Hà Nội, vừa bị lừa đảo gần 1 tỷ đồng bởi chiêu thức "thao túng tâm lý liên hoàn" của kẻ mạo danh cán bộ công an.

Nữ sinh cho biết, cách đây vài ngày, một người đàn ông tự xưng là công an, tên Nung Văn Đức, thuộc Cục phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an đã gọi điện cho cô. Người này thông báo N. đang là nghi can liên quan đến một vụ án về ma túy và rửa tiền phi pháp. Vì vậy, nữ sinh cần phải phối hợp điều tra, bao gồm báo cáo về dòng tiền, chứng minh tình trạng tài sản để xem xét có liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp hay không.

Người này đe dọa nếu không hợp tác, cơ quan chức năng sẽ ra lệnh cưỡng chế, thu hồi tài sản, đồng thời lập tức bắt tạm giam 37 ngày cho đến khi vụ án điều tra kết thúc.

"Người này còn đe dọa sẽ thông báo sự việc tới nhà trường, như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập và xin việc sau này của tôi", N. nhớ lại.

Đối tượng lừa đảo còn làm giả lệnh bắt giữ hình sự gửi cho N.

Vì còn bận lịch học và thi, chưa thể ra cơ quan trình báo, N. được người này yêu cầu tải một phần mềm để tham gia phối hợp điều tra.

Trong cuộc họp trực tuyến, để khiến N. tin tưởng, nhóm tội phạm đã bật camera cho nữ sinh xem tang vật, bao gồm ma túy và tiền đô la, cùng lệnh bắt giữ. Ngoài ra, chúng còn quay trụ sở làm việc, hình ảnh các đối tượng khác mặc quân phục kèm bảng tên, số hiệu...

Chúng liên tục yêu cầu N. không được liên lạc với bất kỳ ai hay phát tán thông tin gì trong quá trình điều tra. Nếu vi phạm, nữ sinh sẽ bị phạt tù từ 2-7 năm kèm 100 triệu đồng. Để kiểm soát nạn nhân, N. còn phải chia sẻ màn hình điện thoại và máy tính trong suốt thời gian này.

Nhằm khiến N. hoàn toàn tin tưởng và làm theo các yêu cầu của chúng, các đối tượng lừa đảo đã tổ chức đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và yêu cầu N. để "chứng minh mình trong sạch", phải chuyển 300 triệu vào một tài khoản "phục vụ điều tra".

Vì lo lắng, hoảng loạn, N. đã gọi điện vay mượn người thân, nhờ bố mẹ xoay sở với lý do "Trường yêu cầu đóng toàn bộ học phí trong 4 năm học".

Cú lừa liên hoàn

Sau khi lừa trót lọt lần một, các đối tượng đã thông báo với N. rằng Cục Quản lý Giám sát Ngân hàng sau khi kiểm tra, đưa ra nhận định khoản tiền này "trong sạch, không dính líu đến những hoạt động phi pháp". Trong thời gian sớm nhất, số tiền này sẽ được hoàn trả về tài khoản cá nhân của N. Đồng thời, người này còn nói "N rất hợp tác trong quá trình điều tra. Cơ quan chức năng sẽ liên hệ với nhà trường để biểu dương tinh thần hỗ trợ phá án".

Cũng trong khoảng thời gian này, N. tiếp tục nhận được một cuộc gọi tự xưng là giảng viên của ngôi trường nơi N. đang theo học. Người này nói vì có điểm số nằm trong tốp đầu của lớp, N. lọt vào danh sách 15 sinh viên năm Nhất được đi học trao đổi 2 tháng tại Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc).

Thậm chí, đối tượng lừa đảo còn đọc đúng tên một số sinh viên cùng lớp N. cũng lọt vào danh sách. Để N. hoàn toàn tin tưởng, một đối tượng khác tiếp tục giả danh bạn học, gọi điện rủ N. "cùng đi trao đổi cho vui".

Vì học theo tín chỉ, người bạn này lại không chơi thân, N. chỉ cảm thấy giọng "nghe hơi giống bạn cùng lớp" nên đã tin là thật.

Thông báo giả mạo về chương trình du học. Ảnh: NVCC

Sau đó, N. nhận được thông báo giả đủ điều kiện ghi danh vào khoá du học, có con dấu, chữ ký của hiệu trưởng trường đại học. Trong thông báo có yêu cầu phải chứng minh năng lực tài chính. N. cho biết đối tượng giới thiệu, khả năng tài chính càng lớn, mức học bổng gồm sinh hoạt phí và học phí nhận được càng cao. Việc du học cũng có thể kéo dài trong 4 năm thay vì 2 tháng như thông báo.

Hay tin con được chọn đi du học, gia đình N. đã vay nóng khắp nơi, chuyển thêm 600 triệu đồng vào tài khoản để "chứng minh năng lực tài chính", dự định sẽ trả lại ngay sau khi việc chứng minh hoàn tất.

Tuy nhiên, sau khi hoàn thành việc chuyển khoản, bố của N. nhận được cuộc gọi từ chính các đối tượng lừa đảo, thông báo rằng "con gái anh đã bị lừa" rồi cúp máy. Đến lúc này, cả gia đình N. mới tá hỏa biết rằng mình đã bị lừa.

Chia sẻ câu chuyện này với VietNamNet , N. mong muốn đây sẽ là bài học đắt giá cho bản thân, đồng thời cảnh tỉnh đến nhiều sinh viên, phụ huynh về những chiêu trò lừa đảo tinh vi, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.