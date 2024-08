Chiếc chân gà giá chát 200 nghìn đồng, khách vẫn lùng mua ăn

Chân gà - mặt hàng được rao bán la liệt tại chợ, với giá vài chục nghìn đồng mỗi cân (1kg khoảng 20 cái). Tại các quán vỉa hè, chân gà nướng hay luộc cũng chỉ hơn 10.000 đồng/chiếc.

Song ngoài chân gà công nghiệp, trên thị trường, nhiều người còn rao bán chân gà Đông Tảo với mức giá khá đắt đỏ, dao động từ 350.000-400.000 đồng/kg. Thậm chí, có đầu mối còn rao bán theo từng cặp chân gà với giá 200.000 đồng/chiếc.

Đông Tảo là giống gà đặc sản được nuôi nhiều ở Hưng Yên. Loại gà này có đặc điểm chân to, nhiều gân ăn dai giòn sần sật. Do đó, giá gà Đông Tảo còn được xác định qua đôi chân. Chân gà càng to, giá gà càng đắt.

Chân gà Đông Tảo được rao bán trên "chợ mạng". Ảnh: NVCC

Cầm trên tay túi chân gà Đông Tảo được hút chân không cẩn thận, chị Đàm Thị Hải ở Minh Khai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói: “Lâu lâu mới thấy cửa hàng bán nên tôi mua liền 3kg về cấp đông ăn dần”.

Trước kia, loại chân gà siêu khủng này rất đắt đỏ, giá trên dưới 1 triệu đồng/kg. Thế nên, dù chân gà Đông Tảo là món khoái khẩu của gia đình song chị Hải ít khi mua ăn.

Hai năm trở lại đây, chị thường xuyên mua hơn bởi giá “vừa túi tiền” so với trước rất nhiều. Mỗi lần mua được chân gà loại này, chị thường cho vào hầm với thuốc bắc, hè thì cho vào luộc rồi ngâm sả tắc.

Chiều 30/7, sau chưa đầy nửa giờ rao bán 10kg chân gà Đông Tảo trên facebook cá nhân, chị Lê Thị Thanh Nhàn - đầu mối bán nông sản online ở Cầu Giấy (Hà Nội) - đã phải ghi chú thông tin “hết hàng”.

Chị Nhàn cho biết, loại chân gà này không có thường xuyên. Chị phải đặt trước các mối ở Hưng Yên, khi có đám cưới ăn gà Đông Tảo thì chân dư ra mới bán sỉ cho mình. Thế nên, lượng chân nhập về để bán lẻ cho khách cũng tùy từng đợt.

Vào mùa cưới hỏi, nguồn chân gà này sẽ dồi dào, hàng về đều đặn hơn. Thời điểm hè nắng nóng như hiện nay, chân gà Đông Tảo khá hiếm.

“Từ đầu tháng 7 tới nay, tôi mới về được một chuyến hàng”, chị nói. Chuyến chân gà này là size 5-7 chân/kg, chị bán với giá 350.000 đồng/kg, tức giá mỗi chiếc chân giá khoảng 50.000-70.000 đồng.

Chân gà càng to giá càng đắt được nhiều người lùng mua. Ảnh: NVCC

Với size to từ 2-3 chân/kg, chị bán với giá 200.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên, loại chân gà siêu khủng này rất hiếm, khách sành ăn thường săn mua về làm món hầm hoặc ngâm sả tắc. Do đó, mỗi khi có hàng, chị sẽ ưu tiên bán cho tệp khách quen, không rao online như loại chân gà Đông Tảo size phổ thông.

Chị Nguyễn Thị Phượng - đầu mối bán chân gà Đông Tảo tại chợ online có hàng trăm nghìn thành viên tham gia - thừa nhận, loại chân gà này giá khá đắt đỏ nhưng vẫn được nhiều khách tìm mua.

Theo chị, vài năm trước, chân gà Đông Tảo rất hiếm nên giá cao ngất ngưởng, nhưng vẫn không có đủ hàng bán. Những năm gần đây, ngoài dòng gà thuần chủng, các hộ dân còn lai tạo để cho ra dòng gà Đông Tảo thương phẩm có giá thành phải chăng hơn, hợp túi tiền của nhiều người. Do đó, nguồn chân gà ngày càng nhiều.

“Loại gà Đông Tảo nuôi thương phẩm chân nhỏ hơn dòng thuần chủng, giá bán cũng thấp hơn”, chị chia sẻ. Size phổ thông thường 5-8 chân/kg, giá bán dao động từ 350.000-450.000 đồng/kg tuỳ thời điểm.

Dịp này, hàng được chị Phượng gom từ nhiều mối khác nhau, bởi nhu cầu cao nhưng nguồn cung lại ít. Từ tháng 8 trở đi, đám cưới hỏi nhiều, khi đó chị nhập được 30-40kg chân gà Đông Tảo mỗi chuyến để trả đơn khách đặt. Tuần về được 2-3 chuyến như vậy.