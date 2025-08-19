Xe gầm cao SUV hạng B giá 425 triệu đồng cạnh tranh Kia Seltos, Honda HR-V, rẻ hơn Toyota Vios, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning có gì đặc biệt khi ra măt ở Ấn Độ?

Xe gầm cao SUV hạng B giá 549 triệu đồng của Mazda tại Việt Nam đẹp long lanh sánh ngang Kia Seltos và Creta GĐXH - Xe gầm cao SUV hạng B đẹp long lanh của Mazda vừa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 549 triệu đồng, sẵn sàng cạnh tranh Kia Seltos và Hyundai Creta.

Xe gầm cao SUV hạng B cạnh tranh Kia Seltos và Honda HR-V ra măt ở Ấn Độ

Phiên bản giới hạn Kushaq Limited Edition 2025

Skoda Auto Ấn Độ vừa ra mắt phiên bản giới hạn Kushaq Limited Edition 2025 nhằm kỷ niệm 25 năm hoạt động tại thị trường Ấn Độ. Các phiên bản giới hạn cũng được áp dụng cho hai mẫu xe Slavia và Kylaq. Phiên bản giới hạn Kushaq được phát triển dựa trên biến thể Monte Carlo của dòng sedan. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm, Skoda đã trang bị cho phiên bản giới hạn này một số tính năng bổ sung nổi bật như: Camera quan sát 360 độ xung quanh xe; Đèn puddle (đèn chiếu sáng mặt đất khi mở cửa); Đèn chiếu gầm; Huy hiệu kỷ niệm 25 năm.

Skoda Kushaq bản giới hạn có thể được lựa chọn với màu Đen Sâu

Các trang bị đáng chú ý khác trên Kushaq Limited Edition vẫn bao gồm: Cửa sổ trời; Mâm hợp kim 16 inch màu đen; Đèn hậu tối màu; Vỏ gương chiếu hậu ngoài màu đen bóng; Ghế trước thông gió; Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch; Kiểm soát hành trình (Cruise Control); Hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS); Đèn pha tự động; Điều hòa tự động; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Hold Control).

Skoda Kushaq bản giới hạn có thể được lựa chọn với màu Đen Sâu (Deep Black) hoặc Đỏ Lốc Xoáy (Tornado Red) cùng các chi tiết nhấn màu tương phản.

Phiên bản giới hạn của Kushaq được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0 lít.

Phiên bản giới hạn của Kushaq được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0 lít, sản sinh công suất 113 mã lực (BHP) và mô-men xoắn 178 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Xe cũng có tùy chọn động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (DSG), mang lại trải nghiệm vận hành mạnh mẽ và mượt mà hơn cho người lái.

Skoda Kushaq Limited Edition là mẫu SUV cao cấp dành cho những ai yêu thích phong cách thể thao.

Skoda Kushaq Limited Edition không chỉ là sản phẩm kỷ niệm 25 năm thành lập Skoda mà còn là mẫu SUV cao cấp dành cho những ai yêu thích phong cách thể thao, hiệu suất mạnh mẽ và sự độc quyền. Nếu bạn muốn một chiếc xe nổi bật và giữ giá trị theo thời gian, đây là một lựa chọn tuyệt vời.

Giá xe gầm cao SUV hạng B Skoda Kushaq Limited Edition

Phiên bản kỷ niệm Kushaq có giá từ 16,39 lakh Rupee (khoảng 425 triệu đồng).

Chọn xe gầm cao dưới 600 triệu đồng

Dưới đây là một số mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ và SUV - B có giá xấp xỉ 600 triệu đồng đáng để cân nhắc:

Mitsubishi Xpander AT: 598 triệu đồng

Với 600 triệu, Mitsubishi Xpander AT chính là sự lựa chọn tốt cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xpander đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam từ đầu năm đến nay. Hiện, mẫu MPV 7 chỗ này được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu đồng; 3 phiên bản AT, AT Premium và Cross được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 598, 658 và 698 triệu đồng.

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ 1.5L, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp, dẫn động cầu trước.

Như vậy, với số tiền xấp xỉ 600 triệu đồng, khách hàng Việt có thể lựa chọn phiên bản số tự động AT (598 triệu đồng) chưa kể các khuyến mại từ đại lý. Xpander AT phù hợp với khá nhiều đối tượng khác nhau, từ gia đình đến dân chạy dịch vụ.

Suzuki XL7 hybrid: 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 vừa được làm mới với động cơ hybrid cùng một số trang bị nhưng giá bán không đổi so với trước đây. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 là mẫu MPV lai SUV bán chạy nhất của thương hiệu Suzuki tại Việt Nam. Tuy nhiên, so sánh tương quan trên thị trường ô tô Việt, đây lại là mẫu xe liên tiếp 3 tháng qua lọt top 10 xe bán chậm nhất tháng. Mới đây, hãng xe Nhật Bản đã làm mới mẫu xe này với phiên bản sử dụng động cơ mild-hybrid cùng một số nâng cấp nhỏ với giá không đổi so với trước đây là 599,9 triệu đồng.

Suzuki XL7 hybrid sử dụng khối động cơ 1.5L kết hợp với động cơ điện nhẹ, dẫn động cầu trước, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cho công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Với những khách hàng bình dân, đây là mẫu xe "đủ dùng", đáp ứng được nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Mazda CX-3 Luxury: 579 triệu đồng

Mazda CX-3 có giá khá "mềm" trong phân khúc B-SUV. Ảnh: THACO

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên nặng ký khác. Dù không phải là chiếc xe bán quá chạy nhưng Mazda CX-3 luôn được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, vận hành mạnh mẽ, cùng với đó là sự đa dạng với nhiều phiên bản khác nhau để khách hàng lựa chọn.

CX-3 hiện vẫn là bản ra mắt tại Việt Nam vào tháng 4/2021, được THACO-Mazda nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Sau nhiều lần điều chỉnh giá, các phiên bản của CX-3 là 1.5AT (base), Deluxe, Luxury và Premium đang có giá niêm yết từ 512-631 triệu đồng. Trong đó, bản Luxury (bản cao thứ 2) có giá 579 triệu đồng có thể là sự lựa chọn của nhiều khách hàng.

Các phiên bản của Mazda CX-3 đều sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5L, cho công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe Nhật Bản có ngoại hình bắt mắt với những đường nét hiện đại, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ ở thành phố và đặc biệt là nữ giới.

Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn: 579 triệu đồng

Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn đang được giảm giá còn 579 triệu đồng. Ảnh: TC Motor





Hyundai Creta được ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Mẫu xe này cũng gần như ngay lập tức có chỗ đứng trên thị trường với nhiều lần lọt vào top xe bán chạy nhất tháng.

Creta hiện được Hyundai Thành Công giới thiệu với 4 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ SmartStream G 1.5L, cho công suất 113 mã lực và 144 Nm sức kéo, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Giá bán niêm yết của các phiên bản từ 599-745 triệu đồng, nhưng đang được các đại lý giảm giá 20-30 triệu đồng trong tháng 8, trong đó phiên bản thấp nhất Creta Tiêu chuẩn có giá 579 triệu đồng.

KIA Seltos AT: 599 triệu đồng

KIA Seltos 2024 có khoảng giá dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Ảnh: THACO

Cuối tháng 3/2024 vừa qua, THACO-KIA ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với nhiều thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm. Dù có doanh số không ấn tượng như thời điểm những năm 2020-2021 nhưng KIA Seltos vẫn được đánh giá cao ở phân khúc B-SUV bởi thiết kế đẹp mắt, trang nhã.

Hiện, KIA Seltos 2024 được bán ra với 4 phiên bản, trong đó 3 phiên bản thấp là AT, Luxury và Premium sử dụng động cơ 1.5L cho công suất tối đa 113 mã lực, mô men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Còn phiên bản cao cấp nhất GT-line sử dụng động cơ 1.5L Turbo cho công suất tối đa 158 mã lực, mô men xoắn 253Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép.

Giá bán các phiên bản của Seltos dao động khá rộng, từ 599-799 triệu đồng. Trong đó, phiên bản tiêu chuẩn Seltos AT có giá chưa tới 600 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Là bản tiêu chuẩn, Mitsubishi Xforce GLX đã ít các tiện nghi và tính năng an toàn so với các bản cao hơn. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là mẫu xe mới nhất góp mặt ở phân khúc B-SUV tại Việt Nam và ngay lập tức tạo nên doanh số ấn tượng. Thậm chí, mẫu xe thương hiệu Nhật Bản đã vươn lên vị trí số 1 của thị trường trong tháng 7/2024 vừa qua.

Mitsubishi Xforce ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có 4 phiên bản là GLX, Exceed, Premium và Ultimate với giá bán từ 599-705 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L sản sinh công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước. Em

Với tầm tài chính chưa đến 600 triệu đồng, phiên bản tiêu chuẩn Xforce GLX (giá 599 triệu đồng) có thể là sự lựa chọn phù hợp của nhiều khách hàng Việt hiện nay.



