Chiến sĩ Phòng không – Không quân 'tiếp sức' cho người dân xem diễu binh, diễu hành

Theo thông tin từ Chỉ huy Sư đoàn PK361, trong các ngày 29 – 30/8, để phục vụ nhân dân theo dõi lễ tổng duyệt cấp Nhà nước, đơn vị đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường thuộc địa bàn TP Hà Nội và các đơn vị trong quân chủng triển khai hoạt động "tiếp sức" cho nhân dân cổ vũ lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Cụ thể, Sư đoàn PK361 đã phối hợp với UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám; Hội LHPN phường; Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám); Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa); Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện (phường Ô Chợ Dừa) để tặng nước, bánh mì cho người dân.

Các chiến sĩ Sư đoàn PK316, Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp tặng nước lọc tới người dân xem diễu binh, diễu hành tại lễ tổng duyệt.

Tham gia hoạt động lần này có hơn 20 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của Sư đoàn trực tiếp phục vụ tại các điểm. Đồng thời, đơn vị cũng triển khai lực lượng vệ sinh môi trường sau buổi tổng duyệt.

Chỉ đạo trực tiếp, Đại tá Nguyễn Viết Thông – Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn PK361 cho biết, hoạt động "tiếp sức" diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/8 đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự ủng hộ của bà con nhân dân.

Chiến sĩ Phòng không - Không quân tặng bánh cho cựu quân nhân.

Sư đoàn cùng Hội LHPN phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám và các nhà trường đã trực tiếp phát hơn 12.000 chai nước lọc, 1.000 suất lương khô, bánh mì miễn phí cho người dân và du khách. Ngoài ra, còn tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, hướng về ngày đại lễ.

Chỉ huy Sư đoàn cho biết thêm, phát huy tinh thần đó, trong ngày 1 và 2/9, Sư đoàn PK361 sẽ tiếp tục "tiếp sức" cho nhân dân từ 15h tại các điểm trên địa bàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, phục vụ Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Từ 15h chiều 1/9, Sư đoàn PK361 tiếp tục phối hợp chốt trực tại nhiều địa điểm để "tiếp sức" cho người dân.

Với tinh thần không chỉ "tiếp nước" mà còn "tiếp lửa" niềm tin, sự tự hào nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động phối hợp của Sư đoàn và các đơn vị kết nghĩa đã góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, nhiệt huyết, thắm đượm tình quân dân.