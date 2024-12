Chiêu trò 'du lịch miễn phí' để 'móc túi' người già

Chiêu trò móc túi người già

Ngày 11/12, thông tin Công an xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, vừa tuyên truyền, vận động các cụ cao tuổi trên địa bàn không tham gia các chuyến du lịch trải nghiệm, miễn phí tránh nguy cơ bị lừa đảo mua thuốc, sữa không rõ nguồn gốc giá cao.

Lực lượng Công an xã Thanh Hương ứng trực tại chợ Thanh Hương (điểm tập kết) để tuyên truyền, ngăn chặn.

Trước đó, ngày 9/12, Công an xã Thanh Hương tiếp nhận thông tin về một nhóm người ngoài địa bàn đến gặp gỡ các cụ cao tuổi trên địa bàn xã, mời tham gia chương trình du lịch miễn phí. Trong chuyến đi này, ngoài việc được "bao" chi phí đi lại, ăn uống, tham gia tọa đàm cùng các chuyên gia dinh dưỡng, được tặng một hộp viên sáng bổ mắt trị giá 350.000 đồng.

Qua tìm hiểu từ thông tin trên mạng xã hội và ở các địa phương khác, cơ quan chức năng xác định, khi tham gia các chương trình du lịch trải nghiệm hay khám sức khỏe miễn phí, các cụ sẽ được một nhóm người tư vấn, mời mua các sản phẩm như thuốc chữa xương khớp, thuốc bổ, sữa bột. Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe này không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được bán với giá cao.

Thư mời các cụ cao tuổi nhận được.

Theo lịch trình do nhóm người nói trên đưa ra, các cụ cao tuổi sẽ được đón lên xe, bắt đầu chuyến đi lúc 5h ngày 10/12. "Để ngăn chặn nguy cơ người cao tuổi bị lừa đảo mua thuốc, thực phẩm chức năng giá cao, ngay trong đêm 9/10, Công an xã Thanh Hương đã cử lực lượng đến từng xóm, vào từng nhà để vận động, thuyết phục các cụ không tham gia chuyến du lịch miễn phí" – Công an xã Thanh Hương thông tin.

Được công an tuyên truyền, giải thích, cùng với đó là xe đưa đón không đến như kế hoạch nên các cụ đều quay về.

Mạnh tay ngăn chặn

Trước đó, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện nhiều chiêu trò bán hàng, tri ân người già với "giá trên trời". Các hoạt động được mang tên và mục đích rất nhân văn kiểu "tặng quà tri ân" để tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, để bán sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo về chất lượng, quảng cáo sai, thổi phồng công dụng sản phẩm gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Sự việc tri ân rồi bán hàng giá cao tại địa bàn xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Thông tin từ UBND xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ngăn chặn kịp thời sự việc một nhóm 3 người đàn ông ở Thanh Hóa đến địa bàn để bán hàng có dấu hiệu lừa đảo vào tháng 5/2024.

Thời điểm đó, một nhóm 3 người đàn ông đến một hộ dân trên địa bàn yêu cầu được dán biển quảng cáo bán hàng. Nếu đồng ý, nhóm này sẽ trả cho chủ hộ 500.000 - 600.000 đồng/1 tháng.

Sau khi hộ dân này đồng ý, nhóm người này hứa "trưa sẽ có quà tri ân và nhờ chủ hộ mời 10-15 người đến nhận quà". Đến trưa, khoảng 10 người dân đến được nhóm giới thiệu sản phẩm là thực phẩm chức năng với giá từ 200.000 đồng/sản phẩm.

Một số người dân mạnh dạn bỏ tiền mua vì nghĩ rẻ lại bổ cho cơ thể. Bất ngờ hơn, sau khi người dân mua hàng nhóm người này lại trả lại số tiền.

Với chiêu bài tương tự, nhóm này tiếp tục bán các sản phẩm thuốc tốt hơn với giá 400.000 đồng, rồi 700.000 đồng. Mua xong, nhóm này lại trả tiền lại cho người dân.

Các hàng hóa bị thu giữ.

Lãnh đạo UBND xã Hùng Thành nhấn mạnh, thủ đoạn của nhóm người này không mới và được các cơ quan chức năng tuyên truyền thường xuyên nhưng người dân vẫn chủ quan. Chính quyền xã tuyên truyền, nêu ra các trường hợp cụ thể bị lừa đảo xảy ra ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vào cuối năm 2023 với thủ đoạn tương tự để người dân cảnh giác nhưng họ vẫn bị lừa.

Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Công Thương phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nắm bắt, tiếp nhận thông tin, kiểm tra các hoạt động hội nghị, hội thảo lợi dụng hình thức khuyến mại, "tặng quà tri ân" có dấu hiệu vi phạm. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, địa điểm cho thuê hội trường... có dấu hiệu vi phạm.

Chỉ đạo chính quyền cấp xã thông báo cho khối, xóm, bản tuyệt đối không cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê, mượn hội trường UBND phường, xã, thị trấn; nhà văn hóa khối... để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng.