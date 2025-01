Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2025

Từ 1/1/2025: Xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải sơn màu vàng đậm

Nghị định số 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 46 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ phải được sơn màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe.

Đồng thời, mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chuyên dùng chở trẻ em mầm non, học sinh.

Xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ phải có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh đặt ở mặt trước và hai cạnh bên xe phía trên cửa sổ.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Biển số xe mới sẽ có hai chữ cái

Thông tư 79/2024 do Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ 1/1/2025, thay thế Thông tư 24/2023 và điều 2 Thông tư 28/2024. Theo đó, biển số xe máy có trường dữ liệu thứ nhất là ký hiệu địa phương, series đăng ký gồm hai chữ cái. Dữ liệu thứ hai là số thứ tự xe đăng ký gồm 5 số, từ 000.01 đến 999.99.

Hiện nay biển số xe máy đang được sử dụng có hai loại. Một là trước 15/8/2023 biển màu trắng có series là một chữ cái kết hợp với một con số từ 1 đến 9. Sau ngày 25/8/2023, series biển số xe máy màu trắng không phân biệt phân khối sẽ có hai chữ cái.

Biển số xe có các series không quy định tại thông tư này và mẫu chứng nhận đăng ký xe đã được sản xuất trước 1/1/2025 thì được tiếp tục sử dụng đến 31/12/2025.

Thông tư mới quy định ôtô và xe máy chuyên dùng được gắn một biển dài (cao 110 mm, dài 520 mm) và một biển ngắn (cao 165 mm, dài 330 mm). Trong đó, biển số của cơ quan, cá nhân trong nước có hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe, tiếp theo là chữ cái - series đăng ký. Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 5 chữ số từ 000.01 đến 999.99.

Ảnh minh họa: VnExpress.

Những lỗi vi phạm giao thông thường gặp và mức phạt mới áp dụng từ 1/1/2025

Chính phủ ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, có hiệu lực từ 1/1/2025.

Theo đó, người điều khiển xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông...

Người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều sẽ bị phạt từ 18-20 triệu đồng.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều, đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Người có bằng lái xe ô tô bị trừ hết 12 điểm phải thi lại

Thông tư 65/2024 của Bộ Công an quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/1/2025. Người có bằng lái xe ô tô bị trừ hết 12 điểm thì phải kiểm tra lý thuyết và mô phỏng để phục hồi điểm.

Người có bằng lái xe ô tô bị trừ hết điểm sẽ được phục hồi điểm bằng lái xe khi có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu đối với cả 2 nội dung là kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật và kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng.

Người có kết quả kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật không đạt yêu cầu thì không được kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng.

Người có kết quả kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật đạt yêu cầu nhưng có kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật theo mô phỏng không đạt yêu cầu thì được bảo lưu kết quả kiểm tra lý thuyết kiến thức pháp luật trong thời gian một năm, kể từ ngày kiểm tra có kết quả đạt yêu cầu.

Người dự kiểm tra có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu có thể đăng ký kiểm tra lại sau 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra trước đó.

Người dân có thể được đăng ký xe ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ

Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Thông tư quy định Giám đốc Công an cấp tỉnh được quyết định và thông báo công khai việc tổ chức tiếp nhận đăng ký xe ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ trong trường hợp cần thiết.

Đồng thời, bố trí cán bộ đăng ký xe thường xuyên kiểm tra hệ thống đăng ký, quản lý xe, tiếp nhận hồ sơ để đảm bảo giải quyết đăng ký xe đúng thời gian theo quy định.

Ứng dụng ngân hàng không được ghi nhớ mật khẩu đăng nhập

Các quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng được quy định tại Thông tư số 50/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực từ 1/1/2025.

Điều 8 thông tư nêu rõ, ứng dụng mobile banking sẽ không được ghi nhớ mã khóa bí mật truy cập. Trong đó, mã khóa bí mật là một chuỗi ký tự để xác nhận quyền truy cập của khách hàng vào ứng dụng hoặc xác nhận khách hàng thực hiện giao dịch.

Mã khóa bí mật đáp ứng điều kiện: Có độ dài tối thiểu 8 ký tự, gồm số, chữ hoa, chữ thường; có thời gian hiệu lực tối đa 12 tháng và với mã khóa mặc định được cấp lần đầu thì thời gian hiệu lực tối đa 30 ngày.

Ngoài ra, ứng dụng online banking phải có biện pháp bảo vệ, chống can thiệp vào luồng trao đổi dữ liệu trên ứng dụng và giữa ứng dụng với máy chủ cung cấp dịch vụ; triển khai giải pháp phòng, chống, phát hiện hành vi can thiệp trái phép ứng dụng đã cài đặt trong thiết bị di động của khách hàng…