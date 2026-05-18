Bé gái 12 tuổi thủng ruột vì mắc sai lầm này khi uống nước: Cảnh báo thói quen nguy hiểm
GĐXH - Uống nước ngọt có ga thay nước lọc trong thời gian dài, bé gái 12 tuổi bất ngờ nhập viện vì đau bụng dữ dội và được chẩn đoán thủng tá tràng.
Thủng ruột vì uống nước ngọt kéo dài: Dấu hiệu bị bỏ qua
Một nguồn tin cho biết, mới đây, bệnh nhi 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện số 2 Đại học Y khoa Ôn Châu (Trung Quốc) trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bé bị thủng tá tràng – một biến chứng nguy hiểm của đường tiêu hóa.
Đáng chú ý, trước đó khoảng hai tháng, bé đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng vùng thượng vị khi đói nhưng không đi khám vì cơn đau giảm sau khi ăn. Thói quen chủ quan này khiến bệnh tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi đã trở nặng.
Theo người nhà, trong gần một năm, bé có thói quen uống nước ngọt có ga thay nước lọc, ăn uống thất thường và thường xuyên ăn vặt nhiều muối – những yếu tố làm gia tăng nguy cơ tổn thương hệ tiêu hóa.
Nước ngọt có ga gây hại hệ tiêu hóa như thế nào?
Các bác sĩ cho biết, việc tiêu thụ nước ngọt có ga thường xuyên với số lượng lớn có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày và ruột, đặc biệt ở trẻ em và thanh thiếu niên.
Hàm lượng axit và khí carbonat trong nước ngọt có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm nặng thêm các tình trạng viêm, loét hoặc trào ngược. Khi kéo dài, tình trạng này có thể dẫn đến tổn thương sâu hơn, thậm chí gây biến chứng nguy hiểm như thủng tá tràng.
Bên cạnh đó, lượng đường cao trong nước ngọt dễ hấp thu nhanh, khiến đường huyết tăng đột ngột. Việc lặp lại tình trạng này thường xuyên buộc cơ thể phải sản xuất nhiều insulin, lâu dần làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và đái tháo đường type 2.
Nước ngọt ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe nếu lạm dụng?
Không chỉ gây hại hệ tiêu hóa, nước ngọt có ga còn tác động đến nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Các chất tạo ngọt và phụ gia có thể làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát đường huyết và chuyển hóa.
Ngoài ra, tính axit cao kết hợp với lượng đường lớn khiến men răng bị bào mòn nhanh chóng, làm tăng nguy cơ sâu răng và các bệnh lý răng miệng. Về lâu dài, thói quen uống nước ngọt thường xuyên còn liên quan đến tăng cân, béo phì, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ không do rượu và bệnh thận.
Đáng lo ngại, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất do cơ thể đang trong giai đoạn phát triển nhưng lại thường xuyên tiêu thụ các loại đồ uống này.
Cách hạn chế tác hại của nước ngọt và bảo vệ sức khỏe
Các chuyên gia khuyến cáo, nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất để duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Việc thay thế nước ngọt bằng nước lọc hoặc các loại đồ uống lành mạnh như nước trái cây tự nhiên không đường, nước đun sôi để nguội sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh tật.
Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống điều độ, hạn chế ăn vặt nhiều muối, xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học và theo dõi các dấu hiệu bất thường của cơ thể.
Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, người bệnh – đặc biệt là trẻ em – cần được đưa đi khám sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm.
