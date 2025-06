'Choáng' với kiểu cuồng thần tượng của fan Việt

Đêm concert Anh trai say hi diễn ra đầu tháng 5 dưới trời mưa xối xả tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) và mới nhất vào tối 15/6, concert Anh trai vượt ngàn chông gai cũng gặp mưa như trút. Câu chuyện hàng chục nghìn người dầm mưa xem concert một lần nữa tạo tranh luận. Trong khi nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của sự cuồng nhiệt thái quá, người trong cuộc lại khẳng định đó là khoảnh khắc hạnh phúc mà họ muốn trải nghiệm.

Thực tế sau thành công của 2 chương trình Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai , các fandom (Cộng đồng người hâm mộ) trong nước cho thấy sự chuyên nghiệp, mức độ đầu tư cho các nam thần tượng không thua kém fan quốc tế.

Công Dương sau Anh trai say hi được fandom tổ chức fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp vào ngày 14/6 với quy mô 250 khách. Trưởng fandom - chị Giang (30 tuổi, sống và làm việc tại Thái Lan) chi gần 40 triệu đồng tiền cá nhân để bù vào số tiền tổ chức sự kiện. Giang một mình thực hiện khâu tiền kỳ trong 3 tháng, nhờ sự giúp đỡ của 5 người bạn ở giai đoạn sản xuất chương trình.

Fan mặc váy cưới, trang phục truyền thống Hàn Quốc, Thái Lan... đến fan meeting của Công Dương.

Chị Giang chia sẻ với VietNamNet: "Vì tổ chức fan meeting với vai trò là một người hâm mộ, tôi hiểu tâm lý, điều fan cần. Tự tay chuẩn bị mọi thứ khiến tôi gặp nhiều khó khăn song giúp đảm bảo sự gần gũi, thân mật của sự kiện thay vì có một đơn vị chuyên nghiệp đứng sau.

Nhiều người cho rằng việc tôi dành nhiều năm lên ý tưởng, chi số tiền lớn để làm điều vô nghĩa. Ít ai biết, tôi từng trải qua giai đoạn gần như trầm cảm. Từ khi tham gia những fandom của các nhóm nhạc Hàn Quốc như Super Junior, đến thành lập fandom cho Công Dương sau này, tôi có thêm bạn, có mục tiêu trong cuộc sống, động lực phát triển bản thân. Với tôi, việc 'đu idol' là thứ hiếm hoi cho mình niềm vui".

Văn hóa thần tượng tại Việt Nam đang phát triển khi kết hợp với các hoạt động xã hội ý nghĩa. Các fandom ngày càng chuyên nghiệp, học hỏi mô hình quốc tế thay vì hâm mộ theo kiểu "cuồng nộ", tiêu cực.

Sơn Tùng M-TP với fandom SKY gây chú ý khi quyên góp 236 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ sau bão Yagi, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận. Jack với fandom Đóm thực hiện nhiều hoạt động từ thiện với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, như hỗ trợ chống dịch Covid, tặng xe lăn cho bệnh nhi.

HIEUTHUHAI được fandom SUNDAYs tổ chức dự án mừng sinh nhật hoành tráng với xe bus 2 tầng in hình dự án, các xe tải thức ăn. Fandom KINGDOM của Soobin thuê giám khảo MasterChef Vietnam - đầu bếp Tuấn Hải chế biến món ăn theo chất lượng của nhà hàng 5 sao nhằm tiếp sức cho concert Anh trai vượt ngàn chông gai .

Fan Việt còn thể hiện tình yêu cho các nam ca sĩ qua những sáng tạo độc đáo. Văn hóa "cày view" cho các sản phẩm của thần tượng trở nên phổ biến, với hướng dẫn chi tiết như xem ở chế độ HD, không tua nhanh, tăng âm lượng trên 50%. Cover dance cũng là hình thức được các fan nữ ưa chuộng. Theo trang Koreaboo (Hàn Quốc), Việt Nam có 9 trên 20 video cover dance K-pop được xem nhiều nhất thế giới.

Sau Anh trai vượt ngàn chông gai , NSND Tự Long nhận được hàng trăm lá thư từ fan trong nước lẫn nước ngoài, cùng vô số món quà handmade như vòng tay, vòng cổ, đèn bàn.

Công Dương cũng được tặng những món quà "độc, lạ" như chiếc thẻ ngân hàng có in hình anh, tấm vé số in hình nhóm Catch me if you can tại Anh trai say hi . Tâm sự với VietNamNet, từng không có độ nhận diện cao, nam nghệ sĩ không có nhiều fan đến ủng hộ như các "anh trai" khác khi quay hình Anh trai say hi . Khi đó, Công Dương chỉ bắt gặp 3 người hâm mộ hô to tên anh bằng tiếng Thái. Sau chương trình, chứng kiến 250 khán giả cùng hát mừng sinh nhật mình ở buổi fan meeting, anh không kìm được nước mắt.

Thực tế showbiz thời nay đã khác. Sự nổi tiếng, thành công của một thần tượng phần lớn là nhờ sự ủng hộ của cộng đồng khán giả ruột.

Thực tế các ca sĩ không thể có hàng triệu lượt xem, kiếm tiền tỷ hằng năm, thậm chí hằng tháng, nếu không nhờ lượng fan kêu gọi nhau cày view. Nhiều ca sĩ gây ảnh hưởng xấu trên cộng đồng mạng cũng từng tiêu tan sự nghiệp vì bị fan tẩy chay.

Vì lẽ đó, các công ty giải trí thừa nhận khẩu hiệu: "Không có fan, không có ngôi sao". Song mối quan hệ 'cộng sinh' này cần phát triển theo hướng gắn bó, ủng hộ lẫn nhau. Fan không có quyền toàn quyền kiểm soát mọi hành động của thần tượng. Ngược lại, phía nghệ sĩ cần tạo ra một cộng đồng fan chân chính, văn minh, tránh việc 'vạch mặt' nhau trên mạng xã hội khi gặp vấn đề tiêu cực.

NSND Tự Long khoe FC phố chèo 22/12 đủ bộ khăn áo mũ, các anh tài tha hồ dùng vì hàng không đụng ai hết. Ảnh: FBNV

