Chòm sao may mắn nhất năm 2024 gọi tên cung hoàng đạo này

Năm 2024 là một năm tuyệt vời đối với những người thuộc cung hoàng đạo Song Ngư. Dưới ảnh hưởng của các hành tinh, Song Ngư sẽ phải đối mặt với những thách thức, nhưng cũng có cơ hội để phát triển và trưởng thành.

Cung Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) có nguồn gốc từ đâu?

Theo thần thoại Hy Lạp, cung Song Ngư đại diện cho thần tình yêu Eros và nữ thần sắc đẹp Aphrodite. Ảnh minh họa

Theo thần thoại Hy Lạp, cung Song Ngư đại diện cho thần tình yêu Eros và nữ thần sắc đẹp Aphrodite. Một hôm, hai người đang đi dạo bên bờ sông thì bị quái vật Typhon tấn công – "quái vật trong tất cả quái vật". Typhon được Gaia gửi đến nhằm tiêu diệt tất cả các vị thần. Với sức mạnh khủng khiếp, không ai có thể chống lại con quái vật này.

Để thoát khỏi sự tấn công của Typhon, Eros và Aphrodite đã hóa thân thành cá, bơi xuống sông và được 2 con cá khác cưu mang. Sau đó, thần Zenus đã đưa 2 con cá này lên trời để thể hiện sự biết ơn, nay là chòm sao Song Ngư.

Biểu tượng và ký hiệu cung Song Ngư

Biểu tượng cung Song Ngư là đôi cá. Ký hiệu là ♓ – hình 2 con cá đối lập nhau. Trong đó, một con bơi theo khả năng cá thể và một con bơi theo cảm tính. Vì vậy, những người thuộc cung hoàng đạo này thường có trực giác khá tốt. Cung hoàng đạo này rất tin tưởng vào nhận định của bản thân.

Ký hiệu cung hoàng đạo Song Ngư

Tổng quan về cung Song Ngư

Cung Song Ngư là cung hoàng đạo thứ 12 và cuối cùng trong 12 cung hoàng đạo, nằm trong quỹ đạo của Mặt Trời từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3. Biểu tượng của Song Ngư là hai con cá bơi ngược chiều nhau, tượng trưng cho sự mâu thuẫn và phức tạp trong tính cách của những người thuộc cung này.

Song Ngư thuộc nguyên tố Nước. Cùng với Cự Giải và Bọ Cạp, Song Ngư là một trong ba cung thuộc nguyên tố Nước và chủ tinh của cung Song Ngư là sao Hải Vương - Hành tinh tượng trưng cho sự mơ mộng, ảo tưởng, tâm linh và trực giác.

Tuy nhiên, cung Song Ngư có thể khắc với cung Bạch Dương. Bạch Dương là cung thuộc nguyên tố lửa, có tính cách mạnh mẽ, đôi khi cứng đầu, điều này có thể gây xung đột với tính cách nhạy cảm và thuần khiết của Song Ngư.

Những người thuộc cung Song Ngư thường có tính cách nhân hậu, tình cảm và nhạy cảm. Họ thể hiện sự quan tâm và đồng cảm đối với người khác và có tư duy sáng tạo và tưởng tượng phong phú.

Cung Song Ngư trong tình yêu

Trong 12 cung hoàng đạo, cung Song Ngư thuộc nhóm người đa tình, lãng mạn. Nếu trúng tiếng sét ái tình, những người này không thể tìm cách thoát ra được.

Cung hoàng đạo Song Ngư thuộc nhóm người đa tình, lãng mạn. Ảnh minh họa

Dự đoán tổng quan về tình yêu, công việc và tài lộc với Song Ngư năm 2024

Tình yêu năm 2024 của Song Ngư

Năm 2024, Song Ngư sẽ có vận may tình duyên đặc biệt mạnh mẽ. Do những khía cạnh tốt lành của sao Mộc đối với ngôi nhà thứ 7, bạn sẽ gặp may mắn trong đời sống tình cảm dù bạn còn độc thân hay đang trong một mối quan hệ.

Đối với những Song Ngư độc thân, năm 2024 sẽ tràn ngập những cơ hội mới và những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa. Bạn có thể gặp những người mới trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, bao gồm những cuộc gặp gỡ tình cờ, những vòng kết nối xã hội mới hoặc những tương tác trực tuyến trên mạng xã hội. Điều quan trọng là phải giữ tâm trí cởi mở, tự nhiên và dũng cảm đón nhận những cơ hội có thể nảy sinh, tin rằng chúng chứa đựng hạnh phúc của chính bạn.

Đối với những Song Ngư đã có người thương hoặc đã kết hôn, năm 2024 sẽ là một năm mà mối quan hệ của bạn sẽ tiến thêm một bước nữa. Năng lượng của sao Mộc sẽ mang lại cơ hội để bạn và người ấy chia sẻ những trải nghiệm giúp kết nối tình cảm trở nên sâu sắc hơn.

Năm 2024, Song Ngư sẽ có vận may tình duyên đặc biệt mạnh mẽ. Ảnh minh họa

Công việc năm 2024 của Song Ngư

Song Ngư được cho là nằm trong top những cung hoàng đạo giàu có bậc nhất trong năm 2024. Cung hoàng đạo này có nhiều cơ hội việc làm, thăng tiến cao, đầu tư khôn ngoan vào nhiều dự án.

Năm 2024, tài chính của Song Ngư sẽ có những thay đổi đáng kể. Trong quý đầu tiên của năm, dưới sự bảo trợ của Sao Mộc, Song Ngư sẽ có cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của mình. Thu nhập và tiết kiệm sẽ tăng lên, cuộc sống nghề nghiệp cũng sẽ ổn định hơn. Đây là thời điểm thuận lợi để Song Ngư đầu tư, đặc biệt là vào đất đai.

Năm 2024 cũng là năm đem lại cho bạn nhiều cơ hội để phát triển bản thân và thăng tiến. Bạn sẽ được tham gia vào những dự án lớn và được mọi người xung quanh công nhận về năng lực của bản thân.

Sự nghiệp của người thuộc cung Song Ngư khởi sắc nhờ vào những thành công đáng kể từ những nỗ lực tích lũy trong nhiều năm trước đó. Đặc biệt, đối với những người làm việc trong lĩnh vực có tính chuyên môn cao, khả năng nổi trội của họ được thể hiện rõ qua các thành tựu.

Tuy nhiên, Song Ngư cũng cần lưu ý đến một số thách thức trong sự nghiệp của mình. Sao Mộc có thể mang đến những thay đổi bất ngờ trong công việc, chẳng hạn như di chuyển dài ngày hoặc thay đổi vị trí. Điều này có thể gây khó khăn cho Song Ngư, nhưng cũng là cơ hội để họ phát triển và học hỏi những điều mới.

Năm 2024, tài chính của Song Ngư sẽ có những thay đổi đáng kể. Ảnh minh họa

Sức khỏe năm 2024 của Song Ngư

Nhìn chung, năm 2024 sẽ là một năm tốt hơn về mặt sức khỏe đối với những người thuộc cung Song Ngư. Nhưng sao Rahu có thể gây ra một số căng thẳng cho Song Ngư trong năm nay. Điều này có thể do bạn cảm thấy không chắc chắn về những gì bạn muốn hoặc cần làm. Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch của bạn, khiến bạn dễ bị mắc bệnh hơn.

Sao Mộc có thể làm nảy sinh những thói quen ăn uống không tốt cho Song Ngư. Bạn có thể ăn quá nhiều hoặc ăn những thực phẩm không lành mạnh. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa và cân nặng. Vì vậy, trong năm nay Song Ngư cần chú ý đến sức khỏe của mình hơn nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo