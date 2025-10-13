Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Chọn màu xe hợp mệnh, không thăng quan thì cũng tiến chức

Thứ hai, 10:45 13/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chọn màu xe hợp mệnh có ý nghĩa rất quan trọng với việc làm ăn, tình duyên, sức khỏe và vận may của chủ xe và người thân.

Mệnh Kim hợp xe màu gì?

Theo quy luật tương sinh thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Vì thế nên với người mệnh Kim thì tốt nhất nên chọn mua xe màu nâu, vàng đậm. Tuy nhiên bạn cũng có thể mua xe màu đen, vàng nhạt, xanh nước biển, xanh lam, xanh ngọc.

Cần cân nhắc khi mua xe màu xanh lá cây và thận trọng với màu đỏ, da cam, hồng, tím hoặc xanh lục, xanh lá.

Chọn màu xe hợp mệnh, không thăng quan thì cũng tiến chức - Ảnh 1.

Màu xanh lá, xanh lục thuộc Mộc, Kim tương khắc với Mộc, người lái xe màu này được cho là không gặp may mắn trong quá trình đi đường dài.

Màu đỏ, da cam, hồng, tím thuộc Hỏa mà Hỏa khắc chế Kim, người thuộc hành Kim trong ngũ hành có thể gặp xui khi lái xe có những màu này.

Màu xanh lá, xanh lục thuộc Mộc, Kim tương khắc với Mộc, người lái xe màu này được cho là không gặp may mắn trong quá trình đi đường dài.

Mệnh Mộc hợp xe màu gì?

Theo ngũ hành, nếu người mệnh Mộc chọn được những chiếc xe có màu xanh nước biển, đen, tím thì chắc chắn người này không thăng quan thì cũng phát tài.

Người mang mệnh Mộc có thể sử dụng màu xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như bạc, trắng, vàng ánh kim.

Chọn màu xe hợp mệnh, không thăng quan thì cũng tiến chức - Ảnh 2.

Theo ngũ hành, nếu người mệnh Mộc chọn được những chiếc xe có màu xanh nước biển, đen, tím thì chắc chắn người này không thăng quan thì cũng phát tài.

Trong khi đó xe mang màu xám, nâu là thuộc Thổ, mà Mộc khắc Thổ nên người mang mệnh Mộc không nên lái xe có những màu này.

Mệnh Thủy hợp xe màu gì?

Người có ngũ hành thuộc Thủy thích hợp đi xe màu bạc, trắng, xanh lam, ánh kim, xanh dương, xanh ngọc, xanh đen và màu đen.

Theo phong thủy, màu bạc, trắng, ánh kim là những màu thuộc Kim, thích hợp với người có ngũ hành thuộc Thủy, vì Kim sinh Thủy.

Màu xanh dương, xanh đen, xanh lam thuộc hành Thủy, người thuộc ngũ hành Thủy cũng thích hợp lái xe có những màu này.

Chọn màu xe hợp mệnh, không thăng quan thì cũng tiến chức - Ảnh 3.

Màu đỏ, da cam là màu không phù hợp với người mệnh Thủy, nên vậy người mang mệnh này thận trọng khi lựa chọn màu xe.

Người mệnh Thủy cũng có thể sử dụng màu cùng mệnh như xanh nước biển, đen hay màu xanh lá cây. Mọi người cần tránh những màu kỵ mình như màu thuộc hành Hỏa hoặc hành Mộc. Trong khi đó màu đỏ, da cam là màu không phù hợp với người mệnh Thủy, nên vậy người mang mệnh này thận trọng khi lựa chọn màu xe.

Mệnh Hỏa hợp xe màu gì?

Người có ngũ hành thuộc Hỏa thích hợp lái xe ô tô màu xanh lục, xanh lá, đỏ, tím, hồng, cam. Theo ngũ hành thì những màu thuộc Mộc và Hỏa sẽ phù hợp với người mệnh Hỏa bởi đây chính là màu tương sinh. 

Dựa vào mối quan hệ tương sinh Mộc sinh Hỏa, vì vậy, màu xanh lá cây sẽ là màu xe phù hợp với người mệnh Hỏa nhất. Ngoài ra, người mệnh Hỏa cũng có thể chọn xe màu da cam, đỏ, hồng cùng mệnh. 

Chọn màu xe hợp mệnh, không thăng quan thì cũng tiến chức - Ảnh 4.

Hỏa khắc Kim và Thủy khắc Hỏa theo quy luật của ngũ hành.

Người mệnh Hỏa cần tránh xe màu xanh nước biển, đen, xanh lam vì đây là màu thuộc hành Thủy, bên cạnh đó những màu như trắng, bạc, ánh kim cũng nên tránh vì chúng thuộc hành Kim. Hỏa khắc Kim và Thủy khắc Hỏa theo quy luật của ngũ hành nên khi chọn màu xe hợp mệnh cần lưu ý.

Mệnh Thổ hợp xe màu gì?

Nếu muốn sinh tài lộc thì người mệnh Thổ nên chọn xe màu đỏ, da cam, hồng hoặc màu nâu, vàng đậm, vàng nhạt, bạc, trắng. Nên tránh màu xanh lá cây và bạn nên nhớ không sử dụng xe màu xanh da trời, đen.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biếtĐiều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biết

GĐXH - Có nhiều người trang trí và chăm sóc ô tô cực kỳ cẩn thận, nhưng có thể chưa biết những điều cấm kỵ khi trang trí ô tô của mình.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biết

Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biết

Vị trí đỗ xe trong nhà theo phong thủy cần chú ý gì?

Vị trí đỗ xe trong nhà theo phong thủy cần chú ý gì?

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

Cùng chuyên mục

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

- 9 giờ trước

GĐXH – Đây là loại cây cảnh phong thủy trồng trước nhà được xem giúp trấn trạch, xua đuổi tà khí, hóa giải năng lượng xấu và mang đến sự bình an cho gia chủ.

Bên trong nhà ở, văn phòng mà đạt tiêu chuẩn chiều cao như sau sẽ hóa giải sát khí, rất tốt về phong thủy

Bên trong nhà ở, văn phòng mà đạt tiêu chuẩn chiều cao như sau sẽ hóa giải sát khí, rất tốt về phong thủy

- 9 giờ trước

GĐXH - Ƭheo quan niệm phong thủy, chiều cao thông thủу của một ngôi nhà hay văn phòng cũng cần được coi trọng vì quá cɑo hay quá thấp đều sẽ tạo ra sát khí.

Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt bị rung lắc khi giặt quần không cần gọi thợ

Nguyên nhân và cách khắc phục máy giặt bị rung lắc khi giặt quần không cần gọi thợ

- 12 giờ trước

GĐXH - Máy giặt quay với tốc độ cao chính là cách để làm sạch và vắt khô quần áo một cách kỹ càng. Tuy nhiên, trong trường hợp máy giặt bị rung lắc quá mạnh và tạo tiếng ồn to chính là để báo hiệu một số trục trặc mà bạn cần phải sửa chữa.

Bí quyết phong thủy kiến tạo không gian sống hạnh phúc

Bí quyết phong thủy kiến tạo không gian sống hạnh phúc

- 15 giờ trước

GĐXH - Để kiến tạo không giɑn sống hạnh phúc ngay trong chính ngôi nhɑ̀ mình, hãy thử áp dụng những thay đổi đơn giản dưới đây.

Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!

Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!

- 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nói, nước tượng trưng cho tài lộc — “thủy sinh tài”. Nước chảy êm, trong, liên tục, không ứ đọng mới là dấu hiệu tài lộc lan tỏa, dòng tài lộc “xuôi chiều”.

Gương phản chiếu ánh sáng đẹp – dấu hiệu lạ trong nhà, biểu hiện tài vận ra sao?

Gương phản chiếu ánh sáng đẹp – dấu hiệu lạ trong nhà, biểu hiện tài vận ra sao?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, gương không chỉ là vật dụng soi chiếu mà còn là “vật dẫn khí”. Khi gương phản chiếu ánh sáng mềm mại, tạo cảm giác sáng sủa, ấm áp, thì đó là dấu hiệu quang khí cát tường – báo hiệu tài lộc và cơ hội tốt đang đến gần.

Vị trí trên ấm đun và nồi cơm điện nếu vệ sinh đúng sẽ tiết kiệm điện hiệu quả

Vị trí trên ấm đun và nồi cơm điện nếu vệ sinh đúng sẽ tiết kiệm điện hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Nồi cơm điện và ấm đun nước là vật dụng thiết yếu trong nhà bếp của các gia đình, thế nhưng nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ gây tốn điện, lãng phí mà lại mau hư.

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10 để gia chủ mang tài lộc vào nhà

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10 để gia chủ mang tài lộc vào nhà

- 1 ngày trước

GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây để thực hiện các việc được tốt, mang lại tài lộc.

Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biết

Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Có nhiều người trang trí và chăm sóc ô tô cực kỳ cẩn thận, nhưng có thể chưa biết những điều cấm kỵ khi trang trí ô tô của mình.

Vị trí đỗ xe trong nhà theo phong thủy cần chú ý gì?

Vị trí đỗ xe trong nhà theo phong thủy cần chú ý gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Một chiếc xe đỗ ở vị trí nào trong nhà, kỳ thực đều có thể tác động đến Ngũ hành vận khí của những thành viên sống ở đó. Việc đỗ xe như thế nào quyết định đến thế vận của thành viên trong ngôi nhà ấy.

Xem nhiều

Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!

Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!

GĐXH - Nhiều người vẫn nói, nước tượng trưng cho tài lộc — “thủy sinh tài”. Nước chảy êm, trong, liên tục, không ứ đọng mới là dấu hiệu tài lộc lan tỏa, dòng tài lộc “xuôi chiều”.

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy
Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

Trồng cây này trước cửa, nhà vừa yên bình vừa hút tài lộc – chuyên gia phong thủy khuyên ai cũng nên biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top