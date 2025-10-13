Chọn màu xe hợp mệnh, không thăng quan thì cũng tiến chức
GĐXH - Chọn màu xe hợp mệnh có ý nghĩa rất quan trọng với việc làm ăn, tình duyên, sức khỏe và vận may của chủ xe và người thân.
Mệnh Kim hợp xe màu gì?
Theo quy luật tương sinh thì Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy. Vì thế nên với người mệnh Kim thì tốt nhất nên chọn mua xe màu nâu, vàng đậm. Tuy nhiên bạn cũng có thể mua xe màu đen, vàng nhạt, xanh nước biển, xanh lam, xanh ngọc.
Cần cân nhắc khi mua xe màu xanh lá cây và thận trọng với màu đỏ, da cam, hồng, tím hoặc xanh lục, xanh lá.
Màu đỏ, da cam, hồng, tím thuộc Hỏa mà Hỏa khắc chế Kim, người thuộc hành Kim trong ngũ hành có thể gặp xui khi lái xe có những màu này.
Màu xanh lá, xanh lục thuộc Mộc, Kim tương khắc với Mộc, người lái xe màu này được cho là không gặp may mắn trong quá trình đi đường dài.
Mệnh Mộc hợp xe màu gì?
Theo ngũ hành, nếu người mệnh Mộc chọn được những chiếc xe có màu xanh nước biển, đen, tím thì chắc chắn người này không thăng quan thì cũng phát tài.
Người mang mệnh Mộc có thể sử dụng màu xanh lá cây, nâu, đỏ, hồng, da cam và cần tránh các màu kim như bạc, trắng, vàng ánh kim.
Trong khi đó xe mang màu xám, nâu là thuộc Thổ, mà Mộc khắc Thổ nên người mang mệnh Mộc không nên lái xe có những màu này.
Mệnh Thủy hợp xe màu gì?
Người có ngũ hành thuộc Thủy thích hợp đi xe màu bạc, trắng, xanh lam, ánh kim, xanh dương, xanh ngọc, xanh đen và màu đen.
Theo phong thủy, màu bạc, trắng, ánh kim là những màu thuộc Kim, thích hợp với người có ngũ hành thuộc Thủy, vì Kim sinh Thủy.
Màu xanh dương, xanh đen, xanh lam thuộc hành Thủy, người thuộc ngũ hành Thủy cũng thích hợp lái xe có những màu này.
Người mệnh Thủy cũng có thể sử dụng màu cùng mệnh như xanh nước biển, đen hay màu xanh lá cây. Mọi người cần tránh những màu kỵ mình như màu thuộc hành Hỏa hoặc hành Mộc. Trong khi đó màu đỏ, da cam là màu không phù hợp với người mệnh Thủy, nên vậy người mang mệnh này thận trọng khi lựa chọn màu xe.
Mệnh Hỏa hợp xe màu gì?
Người có ngũ hành thuộc Hỏa thích hợp lái xe ô tô màu xanh lục, xanh lá, đỏ, tím, hồng, cam. Theo ngũ hành thì những màu thuộc Mộc và Hỏa sẽ phù hợp với người mệnh Hỏa bởi đây chính là màu tương sinh.
Dựa vào mối quan hệ tương sinh Mộc sinh Hỏa, vì vậy, màu xanh lá cây sẽ là màu xe phù hợp với người mệnh Hỏa nhất. Ngoài ra, người mệnh Hỏa cũng có thể chọn xe màu da cam, đỏ, hồng cùng mệnh.
Người mệnh Hỏa cần tránh xe màu xanh nước biển, đen, xanh lam vì đây là màu thuộc hành Thủy, bên cạnh đó những màu như trắng, bạc, ánh kim cũng nên tránh vì chúng thuộc hành Kim. Hỏa khắc Kim và Thủy khắc Hỏa theo quy luật của ngũ hành nên khi chọn màu xe hợp mệnh cần lưu ý.
Mệnh Thổ hợp xe màu gì?
Nếu muốn sinh tài lộc thì người mệnh Thổ nên chọn xe màu đỏ, da cam, hồng hoặc màu nâu, vàng đậm, vàng nhạt, bạc, trắng. Nên tránh màu xanh lá cây và bạn nên nhớ không sử dụng xe màu xanh da trời, đen.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
