Vị trí đỗ xe trong nhà theo phong thủy cần chú ý gì?
GĐXH - Một chiếc xe đỗ ở vị trí nào trong nhà, kỳ thực đều có thể tác động đến Ngũ hành vận khí của những thành viên sống ở đó. Việc đỗ xe như thế nào quyết định đến thế vận của thành viên trong ngôi nhà ấy.
Vai trò phong thủy của chỗ để xe
Nhà xe thường không được xem trọng như các không gian khác trong nhà như phòng ngủ hay phong khách, vì thế, chúng ta thường chỉ làm đúng tiêu chuẩn.
Về bản chất sử dụng thì nhà xe vẫn là một loại kho (chứa xe cộ). Cho dù kho chứa đồ quý hay đồ bỏ, kho rộng hay hẹp, thì cần phải đáp ứng đúng công năng bảo vệ đồ chứa (xe cộ) bên trong, sử dụng thuận tiện, an toàn, kết nối thông suốt với các không gian khác.
Về cơ bản, nhà xe mang tính chất như là dạng kho, không thay thế và không đảo lộn vai trò với các công năng khác được.
Theo nguyên lý Âm - Dương thì những chỗ có giao tiếp nhiều và thay đổi thường xuyên (Dương thịnh) thì nên có sự điều chỉnh linh hoạt và có thể thêm bớt các bố trí mang tính Dương.
Chiếc xe đắt giá được để trong nhà xe nhưng không phải ai cũng biết nhà xe là Hung hay Cát, nhưng tốt hay xấu trong phong thủy cũng chỉ mang tính quy ước.
Từ quan niệm đúng về khai thác và sử dụng, có thể xác lập các tiêu chí cần có để khi thiết kế, xây dựng và sử dụng nhà xe không bị dồn nén chật chội hoặc dư thừa tốn kém lãng phí. Tốt nhất nhà xe cần có khoảng không gian đậu và chỗ rửa xe, kho chứa dụng cụ và thiết bị phụ trợ.
Trường hợp nhà phố không rộng rãi thì có thể kết hợp chỗ để xe với khoảng tiếp khách tạm thời, có khả năng mở rộng chức năng khi nhà có sự kiện đông người. Do vậy không gian này cần tránh các kiểu cách bố trí cầu kỳ, nên đơn giản đảm bảo dễ lau dọn, bảo trì.
Vị trí chỗ để xe hợp phong thủy
Thiết kế gara nhà phố ở tầng trệt mặt đất: Cần tránh đường ống nước, đặc biệt là nước cống, ống thải, tránh rác, giếng trước mặt, các sát khí lộ xung, góc nhọn xung xạ.
Thiết kế nhà ống có tầng hầm làm gara nên tránh nằm dưới phòng vệ sinh, vị trí để rác, nước thải và kiến trúc góc cạnh xung xạ. Hình dáng nhà để xe ô tô: các mẫu thiết kế nhà ống có gara để xe ô tô với hình chữ nhật.
Nên tránh các vị trí như bố trí dưới phòng ngủ ( về mặt kỹ thuậ thì có thể gây mất ngủ cho gia chủ hoặc các thành viên trong gia đình, về phong thủy thì tăng khí xấu.
Kiểm tra kỹ xem cửa ra vào của bãi đỗ xe nằm ở hướng nào. Nếu cửa ra vào bãi đỗ xe mà phạm phải Ngũ hoàng, Nhị hắc trong lưu niên thì bạn cần phải lưu ý tới vấn đề này.
Trong trường hợp phạm phải 2 sao trên bạn nên đặt đồng tiền bằng đồng hoặc vật phong thủy vào vị trí này để hóa giải. Nhất định không được xem nhẹ cửa ra vào của bãi đỗ xe trong nhà, có khả năng lớn cửa của bãi đỗ xe mới chính là cửa khí thực sự trong ngôi nhà bạn.
Xe hơi trong hình tượng Bát Quái thuộc quẻ Càn. Bát Sát Cung Vị thì Càn sợ nhất gặp Ngọ (chính Nam) bởi thế không nên đặt nhà xe ở chính Nam, cửa cũng không nên hướng về chính Nam. Nên dùng Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc là tốt.
Theo Phi Tinh Huyền Không Cát Hung thì trong phong thuy nên chọn phương vị có Sơn Tinh là Nhị Hắc, Nhất Bạch, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch là được, còn tránh nhất là Ngũ Hoàng, Cửu Tử. Nếu xét theo Tổ Hợp Sơn Hướng Phi Tinh thì các Tổ Hợp 1-5, 2-5, 2-3, 3-5, 9-9, 7-9, 5-7, 4-5 là dễ xảy ra họa Huyết Quang, rất nên tránh xa.
Không nên đặt nhà xe ngay cạnh hoặc phía trước chỗ ở của chủ nhà hoặc giám đốc (đối với văn phòng công ty) vì theo phong thủy sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe chủ nhân.
Trong phong thủy không nên đặt nhà cũng như chỗ nhà xe nằm trên tuyến Đại Không Vong (Hợi - Nhâm, Quý - Sửu, Dần - Giáp, Ất - Thìn, Tỵ - Bính, Đinh - Mùi, Thân - Canh, Tân -Tuất) dễ bị sự cố giao thông.
Tránh đặt chỗ phương vị xung với tuổi chủ xe (như chủ tuổi Tý không đặt nhà xe ở Ngọ (Nam), tuổi Sửu không đặt tại Mùi (Tây Nam)... Tránh xung mệnh Cách (như hỷ dụng Thần là Ất Mộc thì tránh dùng Tân Sơn)...
Trong bãi đỗ xe riêng của nhà bạn thì vị trí đỗ xe bạn nên cố gắng dùng màu trắng, bên cạnh đặt một xô nước đầy. Đây là cách thức dùng Kim làm suy giảm Hỏa và dùng Thủy để khắc chế Hỏa, mục đích là làm giảm thiểu khí Hỏa tại vị trí đỗ xe.
Những người sống trong ngôi nhà gần bãi đỗ xe phải lưu ý, gần nhà bạn có nhiều yếu tố Hỏa, bạn cần phải xem xét Hỏa ở vị trí ấy cần hay không cần cho các thành viên gia đình sẽ quyết định đến cát hung cho phong thủy nhà bạn.
Ví dụ, hướng Bắc trong nhà là bãi đỗ xe, con trai thứ cần Hỏa thì bãi đỗ xe này có lợi cho người con trai thứ, nhưng nếu trai thứ kỵ Hỏa, mà bãi đỗ xe nằm ở hướng Bắc, vậy thì phong thủy bất lợi cho người con này, phải đặt vật phẩm phong thủy để hóa giải. Thông thường dùng Thổ để hóa giải, đặt vật thuộc Thổ vào vị trí dừng xe thì có thể hóa giải được Hỏa sát.
Nếu trong nhà có vườn hoa, có thể tìm một viên đá cuội lớn tròn nhẵn đặt vào hướng của bãi đỗ xe. Nếu trong nhà không có đủ không gian có thể đặt sỏi lên bậu cửa sổ, đặt tất cả 8 viên, xếp thành hàng là có thể hóa giải được Hỏa sát.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này!Ở - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nói, nước tượng trưng cho tài lộc — “thủy sinh tài”. Nước chảy êm, trong, liên tục, không ứ đọng mới là dấu hiệu tài lộc lan tỏa, dòng tài lộc “xuôi chiều”.
Gương phản chiếu ánh sáng đẹp – dấu hiệu lạ trong nhà, biểu hiện tài vận ra sao?Ở - 14 giờ trước
GĐXH - Trong phong thủy, gương không chỉ là vật dụng soi chiếu mà còn là “vật dẫn khí”. Khi gương phản chiếu ánh sáng mềm mại, tạo cảm giác sáng sủa, ấm áp, thì đó là dấu hiệu quang khí cát tường – báo hiệu tài lộc và cơ hội tốt đang đến gần.
Vị trí trên ấm đun và nồi cơm điện nếu vệ sinh đúng sẽ tiết kiệm điện hiệu quảỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Nồi cơm điện và ấm đun nước là vật dụng thiết yếu trong nhà bếp của các gia đình, thế nhưng nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ gây tốn điện, lãng phí mà lại mau hư.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10 để gia chủ mang tài lộc vào nhàỞ - 17 giờ trước
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây để thực hiện các việc được tốt, mang lại tài lộc.
Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biếtỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Có nhiều người trang trí và chăm sóc ô tô cực kỳ cẩn thận, nhưng có thể chưa biết những điều cấm kỵ khi trang trí ô tô của mình.
Công dụng khi cho tiêu đen vào máy giặt không phải ai cũng biếtỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Bạn đã thử đủ loại nước xả vải, bột giặt mà quần áo vẫn còn mùi hôi. Hãy cùng tìm hiểu các công dụng khi thả nắm tiêu đen vào máy giặt có trong bài viết sau.
Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưaỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.
Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.
Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay khôngPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.
Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tàiPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.
Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tàiPhong thủy
GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.