Vị trí đỗ xe trong nhà theo phong thủy cần chú ý gì?

Vai trò phong thủy của chỗ để xe

Nhà xe thường không được xem trọng như các không gian khác trong nhà như phòng ngủ hay phong khách, vì thế, chúng ta thường chỉ làm đúng tiêu chuẩn.

Về bản chất sử dụng thì nhà xe vẫn là một loại kho (chứa xe cộ). Cho dù kho chứa đồ quý hay đồ bỏ, kho rộng hay hẹp, thì cần phải đáp ứng đúng công năng bảo vệ đồ chứa (xe cộ) bên trong, sử dụng thuận tiện, an toàn, kết nối thông suốt với các không gian khác.

Về cơ bản, nhà xe mang tính chất như là dạng kho, không thay thế và không đảo lộn vai trò với các công năng khác được.

Theo nguyên lý Âm - Dương thì những chỗ có giao tiếp nhiều và thay đổi thường xuyên (Dương thịnh) thì nên có sự điều chỉnh linh hoạt và có thể thêm bớt các bố trí mang tính Dương.

Chiếc xe đắt giá được để trong nhà xe nhưng không phải ai cũng biết nhà xe là Hung hay Cát, nhưng tốt hay xấu trong phong thủy cũng chỉ mang tính quy ước.

Từ quan niệm đúng về khai thác và sử dụng, có thể xác lập các tiêu chí cần có để khi thiết kế, xây dựng và sử dụng nhà xe không bị dồn nén chật chội hoặc dư thừa tốn kém lãng phí. Tốt nhất nhà xe cần có khoảng không gian đậu và chỗ rửa xe, kho chứa dụng cụ và thiết bị phụ trợ.

Trường hợp nhà phố không rộng rãi thì có thể kết hợp chỗ để xe với khoảng tiếp khách tạm thời, có khả năng mở rộng chức năng khi nhà có sự kiện đông người. Do vậy không gian này cần tránh các kiểu cách bố trí cầu kỳ, nên đơn giản đảm bảo dễ lau dọn, bảo trì.

Vị trí chỗ để xe hợp phong thủy

Thiết kế gara nhà phố ở tầng trệt mặt đất: Cần tránh đường ống nước, đặc biệt là nước cống, ống thải, tránh rác, giếng trước mặt, các sát khí lộ xung, góc nhọn xung xạ.

Thiết kế nhà ống có tầng hầm làm gara nên tránh nằm dưới phòng vệ sinh, vị trí để rác, nước thải và kiến trúc góc cạnh xung xạ. Hình dáng nhà để xe ô tô: các mẫu thiết kế nhà ống có gara để xe ô tô với hình chữ nhật.

Nên tránh các vị trí như bố trí dưới phòng ngủ ( về mặt kỹ thuậ thì có thể gây mất ngủ cho gia chủ hoặc các thành viên trong gia đình, về phong thủy thì tăng khí xấu.

Kiểm tra kỹ xem cửa ra vào của bãi đỗ xe nằm ở hướng nào. Nếu cửa ra vào bãi đỗ xe mà phạm phải Ngũ hoàng, Nhị hắc trong lưu niên thì bạn cần phải lưu ý tới vấn đề này.

Trong trường hợp phạm phải 2 sao trên bạn nên đặt đồng tiền bằng đồng hoặc vật phong thủy vào vị trí này để hóa giải. Nhất định không được xem nhẹ cửa ra vào của bãi đỗ xe trong nhà, có khả năng lớn cửa của bãi đỗ xe mới chính là cửa khí thực sự trong ngôi nhà bạn.

Xe hơi trong hình tượng Bát Quái thuộc quẻ Càn. Bát Sát Cung Vị thì Càn sợ nhất gặp Ngọ (chính Nam) bởi thế không nên đặt nhà xe ở chính Nam, cửa cũng không nên hướng về chính Nam. Nên dùng Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc là tốt.

Theo Phi Tinh Huyền Không Cát Hung thì trong phong thuy nên chọn phương vị có Sơn Tinh là Nhị Hắc, Nhất Bạch, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch là được, còn tránh nhất là Ngũ Hoàng, Cửu Tử. Nếu xét theo Tổ Hợp Sơn Hướng Phi Tinh thì các Tổ Hợp 1-5, 2-5, 2-3, 3-5, 9-9, 7-9, 5-7, 4-5 là dễ xảy ra họa Huyết Quang, rất nên tránh xa.

Không nên đặt nhà xe ngay cạnh hoặc phía trước chỗ ở của chủ nhà hoặc giám đốc (đối với văn phòng công ty) vì theo phong thủy sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe chủ nhân.

Trong phong thủy không nên đặt nhà cũng như chỗ nhà xe nằm trên tuyến Đại Không Vong (Hợi - Nhâm, Quý - Sửu, Dần - Giáp, Ất - Thìn, Tỵ - Bính, Đinh - Mùi, Thân - Canh, Tân -Tuất) dễ bị sự cố giao thông.

Tránh đặt chỗ phương vị xung với tuổi chủ xe (như chủ tuổi Tý không đặt nhà xe ở Ngọ (Nam), tuổi Sửu không đặt tại Mùi (Tây Nam)... Tránh xung mệnh Cách (như hỷ dụng Thần là Ất Mộc thì tránh dùng Tân Sơn)...

Nếu trong nhà có vườn hoa, có thể tìm một viên đá cuội lớn tròn nhẵn đặt vào hướng của bãi đỗ xe.

Trong bãi đỗ xe riêng của nhà bạn thì vị trí đỗ xe bạn nên cố gắng dùng màu trắng, bên cạnh đặt một xô nước đầy. Đây là cách thức dùng Kim làm suy giảm Hỏa và dùng Thủy để khắc chế Hỏa, mục đích là làm giảm thiểu khí Hỏa tại vị trí đỗ xe.

Những người sống trong ngôi nhà gần bãi đỗ xe phải lưu ý, gần nhà bạn có nhiều yếu tố Hỏa, bạn cần phải xem xét Hỏa ở vị trí ấy cần hay không cần cho các thành viên gia đình sẽ quyết định đến cát hung cho phong thủy nhà bạn.

Ví dụ, hướng Bắc trong nhà là bãi đỗ xe, con trai thứ cần Hỏa thì bãi đỗ xe này có lợi cho người con trai thứ, nhưng nếu trai thứ kỵ Hỏa, mà bãi đỗ xe nằm ở hướng Bắc, vậy thì phong thủy bất lợi cho người con này, phải đặt vật phẩm phong thủy để hóa giải. Thông thường dùng Thổ để hóa giải, đặt vật thuộc Thổ vào vị trí dừng xe thì có thể hóa giải được Hỏa sát.

Nếu trong nhà có vườn hoa, có thể tìm một viên đá cuội lớn tròn nhẵn đặt vào hướng của bãi đỗ xe. Nếu trong nhà không có đủ không gian có thể đặt sỏi lên bậu cửa sổ, đặt tất cả 8 viên, xếp thành hàng là có thể hóa giải được Hỏa sát.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.