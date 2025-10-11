Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Dấu hiệu đồ đạc trong nhà ít hỏng hóc

Dấu hiệu đồ đạc trong nhà ít hỏng hóc là khi hệ thống điện nước ổn định, không còn tình trạng hư hỏng vặt liên tục và mọi thứ hoạt động trơn tru. Các món đồ sử dụng hàng ngày như thiết bị điện, nước ít gặp sự cố, giúp cuộc sống sinh hoạt diễn ra suôn sẻ và tạo cảm giác an tâm trong gia đình.

Trong quan điểm phong thủy, sự hư hại, nứt vỡ, dột nát là biểu hiện của khí tổn, tức năng lượng tốt bị rò rỉ, làm hao tổn vận khí.

Ngược lại, nếu một ngôi nhà được duy trì tốt, rất ít hỏng hóc, ít phải sửa chữa — đó là dấu hiệu dương khí ổn định, các luồng khí tích tụ dễ dàng hơn, tài lộc khó “chạy đi”.

Theo quan niệm dân gian và phong thủy, việc "thuận" trong sinh hoạt cũng phản ánh năng lượng tích cực và sự ổn định trong tài chính, tiền bạc. Nhiều chuyên gia phong thủy nhà cửa cũng liệt vào điều rất cơ bản: giữ nhà cửa, đồ vật trong nhà ở trạng thái tốt, không hư hỏng, không bụi bặm — là điều kiện để chi khí lưu thông và tài khí không bị ngăn cản.

Ảnh minh họa.

Biện pháp gia tăng năng lượng tốt trong gia đình

Kiểm tra định kỳ: Hệ thống điện, ống nước, mái, cửa sổ, sàn gỗ, tường nứt. Khi sửa, nên dùng vật liệu đồng bộ, màu sắc hài hòa; tránh "vá víu" tí một làm mất thẩm mỹ và dương khí.

Dọn dẹp rác đồ vỡ: Không để gương bể, chén dĩa nứt, vật dụng rỉ sét. Nếu vật nào hỏng quá nặng, nên vứt thay mới — giữ vật hỏng chỉ thu hút khí xấu.

Sơn sửa, bảo trì: Sơn tường, sơn cửa nếu bong tróc; chống thấm, làm đường dẫn nước tốtKhi sửa, tránh làm trong thời gian hung (ngày xấu), nên chọn ngày tốt để khởi công.

Vật trang trí cẩn trọng: Những vật trang trí nhỏ không vỡ, không dễ rơi rụng. Tránh treo nhiều vật nặng không cố định chặt, gây rủi ro sập, hư vỡ — tất cả ảnh hưởng đến dương khí trong nhà.

Dấu hiệu đồ đạc ít hỏng hóc, nhà cửa giữ tốt là một trong những “dấu hiệu ẩn” nhưng đầy giá trị: khi bạn giữ cho năng lượng nội tại của ngôi nhà ổn định, không bị lọt khí tiêu hao — tài lộc mới có thể tích tụ bền. Đây là yếu tố nền tảng trước khi bạn “gắn thêm” linh vật, tượng, cây cối… vì nếu nền không vững, các yếu tố khác dễ mất tác dụng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

