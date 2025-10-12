Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biết
GĐXH - Có nhiều người trang trí và chăm sóc ô tô cực kỳ cẩn thận, nhưng có thể chưa biết những điều cấm kỵ khi trang trí ô tô của mình.
Đặt đồ trang trí ô tô có hình hung khí, động vật hung dữ
Theo phong thủy, những đồ trang trí dữ dằn mang đến cho người đi xe những ám hiệu về tâm lý. Nếu treo lâu dài có thể sẽ khiến chủ xe không gặp may mắn, thậm trí hay gặp xui.
Trong xe ô tô kị nhất là trang trí đao, kiếm, hổ, báo, hung khí, mãnh thú. Càng không nên tạo hình cho xe theo phong cách mãnh liệt, dữ dằn. Bởi nếu để các hung khí đó trên xe vừa tạo tình huống nguy hiểm, vừa gây ảnh hưởng đến tâm lý của chủ xe, thậm trí là những vật này còn xua đi hết phúc khí.
Đặt linh vật xung khắc với tuổi
Chủ xe tuổi nào thì nên chọn những tượng con giáp hợp tuổi với mình để mang lại may mắn và tránh những tượng con giáp không hợp tuổi, cụ thể là:
Tý - Ngọ, Dần - Thân, Tị - Hợi, Thìn - Tuất, Sửu - Mùi, Mão - Dậu.
Các cặp đôi con giáp hợp tuổi nhau là: Tị - Thân, Tý - Sửu, Mão - Tuất, Hợi - Dần, Thìn - Dậu, Ngọ - Mùi.
Hoặc các nhóm tuổi tam hợp như: Thân - Tý – Thìn; Tị - Dậu - Sửu; Dần - Ngọ - Tuất; Hợi - Mão – Mùi.
Ví dụ: Chủ xe tuổi Thân thì không nên bày Khỉ trong xe mà nên đặt tượng Rồng hoặc Chuột vì Thân – Tý – Thìn là tam hợp.
Để đồ trang trí bị hỏng
Một khi đồ trang trí nội thất ô tô bị hư hỏng thì ý nghĩa tốt lành của nó sẽ không còn. Vì vậy, bạn nên thay thế đồ trang trí trong xe bị hư hỏng bằng đồ mới kịp thời.
Nếu không muốn thay đồ mới thì nên đem đồ bị hỏng ra khỏi xe, sứt mẻ một chút cũng không nên tiếc tiền mà để lại, bởi vì một khi đã hỏng thì ít nhiều cũng sẽ đem lại xui xẻo và sẽ không có tác dụng tốt với chủ xe.
Chọn loại nước hoa ô tô không phù hợp
Nhiều chủ xe thích để một lọ nước hoa ô tô trong xe nhưng khi chọn nước hoa để trong ô tô chúng ta không nên chọn những lọ có góc cạnh như hình thoi, hình tam giác, hình kim cương.
Theo phong thủy, các cạnh và góc của lọ nước hoa có thể phản chiếu hình ảnh của con người, giống như một tấm gương, không tốt cho sức khỏe của chủ xe. Vì thế, không thích hợp đặt lọ có nhiều góc cạnh trên ô tô.
Để nhiều búp bê, gấu bông trong xe ô tô
Nhiều chủ xe ô tô là nữ rất thích búp bê, họ sẽ đặt một số búp bê nhỏ hoặc gấu bông trong xe để trang trí. Tuy nhiên, theo phong thủy thì bạn không nên đặt quá nhiều búp bê hay gấu bông trong xe ô tô vì nó không tốt cho bạn khi tham gia giao thông.
Nếu để gấu bông hay búp bê trên xe, mà nhà bạn có trẻ con thì nên để những đồ vật này ra hàng ghế phía sau cho bé có thể dễ dàng chơi. Bạn tuyệt đối không nên trang trí những đồ vật này ngay trước mặt phía tay lái. Vị trí đó bạn có thể trang trí bằng tượng Phật để mang lại may mắn và bình an.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Nhiều người vẫn nói, nước tượng trưng cho tài lộc — "thủy sinh tài". Nước chảy êm, trong, liên tục, không ứ đọng mới là dấu hiệu tài lộc lan tỏa, dòng tài lộc "xuôi chiều".
GĐXH - Trong phong thủy, gương không chỉ là vật dụng soi chiếu mà còn là "vật dẫn khí". Khi gương phản chiếu ánh sáng mềm mại, tạo cảm giác sáng sủa, ấm áp, thì đó là dấu hiệu quang khí cát tường – báo hiệu tài lộc và cơ hội tốt đang đến gần.
GĐXH - Nồi cơm điện và ấm đun nước là vật dụng thiết yếu trong nhà bếp của các gia đình, thế nhưng nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ gây tốn điện, lãng phí mà lại mau hư.
GĐXH – Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 13/10 - 19/10, mọi người có thể tham khảo thông tin dưới đây để thực hiện các việc được tốt, mang lại tài lộc.
GĐXH - Một chiếc xe đỗ ở vị trí nào trong nhà, kỳ thực đều có thể tác động đến Ngũ hành vận khí của những thành viên sống ở đó. Việc đỗ xe như thế nào quyết định đến thế vận của thành viên trong ngôi nhà ấy.
GĐXH - Bạn đã thử đủ loại nước xả vải, bột giặt mà quần áo vẫn còn mùi hôi. Hãy cùng tìm hiểu các công dụng khi thả nắm tiêu đen vào máy giặt có trong bài viết sau.
GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.
GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.
GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật "tốt" xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc "ít rời" bạn.
Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tàiPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.
