Điều cấm kỵ khi trang trí ô tô tránh gặp xui không phải chủ xe nào cũng biết

Đặt đồ trang trí ô tô có hình hung khí, động vật hung dữ

Theo phong thủy, những đồ trang trí dữ dằn mang đến cho người đi xe những ám hiệu về tâm lý. Nếu treo lâu dài có thể sẽ khiến chủ xe không gặp may mắn, thậm trí hay gặp xui.

Trong xe ô tô kị nhất là trang trí đao, kiếm, hổ, báo, hung khí, mãnh thú. Càng không nên tạo hình cho xe theo phong cách mãnh liệt, dữ dằn. Bởi nếu để các hung khí đó trên xe vừa tạo tình huống nguy hiểm, vừa gây ảnh hưởng đến tâm lý của chủ xe, thậm trí là những vật này còn xua đi hết phúc khí.

Đặt linh vật xung khắc với tuổi

Chủ xe tuổi nào thì nên chọn những tượng con giáp hợp tuổi với mình để mang lại may mắn và tránh những tượng con giáp không hợp tuổi, cụ thể là:

Tý - Ngọ, Dần - Thân, Tị - Hợi, Thìn - Tuất, Sửu - Mùi, Mão - Dậu.

Các cặp đôi con giáp hợp tuổi nhau là: Tị - Thân, Tý - Sửu, Mão - Tuất, Hợi - Dần, Thìn - Dậu, Ngọ - Mùi.

Hoặc các nhóm tuổi tam hợp như: Thân - Tý – Thìn; Tị - Dậu - Sửu; Dần - Ngọ - Tuất; Hợi - Mão – Mùi.

Ví dụ: Chủ xe tuổi Thân thì không nên bày Khỉ trong xe mà nên đặt tượng Rồng hoặc Chuột vì Thân – Tý – Thìn là tam hợp.

Để đồ trang trí bị hỏng

Một khi đồ trang trí nội thất ô tô bị hư hỏng thì ý nghĩa tốt lành của nó sẽ không còn. Vì vậy, bạn nên thay thế đồ trang trí trong xe bị hư hỏng bằng đồ mới kịp thời.

Nếu không muốn thay đồ mới thì nên đem đồ bị hỏng ra khỏi xe, sứt mẻ một chút cũng không nên tiếc tiền mà để lại, bởi vì một khi đã hỏng thì ít nhiều cũng sẽ đem lại xui xẻo và sẽ không có tác dụng tốt với chủ xe.

Chọn loại nước hoa ô tô không phù hợp

Nhiều chủ xe thích để một lọ nước hoa ô tô trong xe nhưng khi chọn nước hoa để trong ô tô chúng ta không nên chọn những lọ có góc cạnh như hình thoi, hình tam giác, hình kim cương.

Theo phong thủy, các cạnh và góc của lọ nước hoa có thể phản chiếu hình ảnh của con người, giống như một tấm gương, không tốt cho sức khỏe của chủ xe. Vì thế, không thích hợp đặt lọ có nhiều góc cạnh trên ô tô.

Để nhiều búp bê, gấu bông trong xe ô tô

Nhiều chủ xe ô tô là nữ rất thích búp bê, họ sẽ đặt một số búp bê nhỏ hoặc gấu bông trong xe để trang trí. Tuy nhiên, theo phong thủy thì bạn không nên đặt quá nhiều búp bê hay gấu bông trong xe ô tô vì nó không tốt cho bạn khi tham gia giao thông.

Nếu để gấu bông hay búp bê trên xe, mà nhà bạn có trẻ con thì nên để những đồ vật này ra hàng ghế phía sau cho bé có thể dễ dàng chơi. Bạn tuyệt đối không nên trang trí những đồ vật này ngay trước mặt phía tay lái. Vị trí đó bạn có thể trang trí bằng tượng Phật để mang lại may mắn và bình an.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.