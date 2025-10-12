Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa
GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.
Sử dụng các vật liệu hút ẩm tự nhiên
Đặt các thùng vôi sống ở góc nhà hoặc những khu vực ẩm thấp để hút ẩm nhanh chóng. Vôi sống có khả năng hấp thụ hơi nước mạnh, giúp làm khô sàn nhà và tường hiệu quả.
Đảm bảo để xa tầm tay trẻ em vì vôi sống có tính kiềm cao. Chống ẩm mốc tường sàn nhà bắt đầu từ những vật liệu tự nhiên an toàn.
Baking soda hoặc than củi cũng là lựa chọn tuyệt vời để hút ẩm. Đặt chúng vào hộp nhỏ, để ở các khu vực như tủ quần áo, góc phòng hoặc dưới gầm giường. Những vật liệu này không chỉ khử mùi ẩm mốc mà còn an toàn cho sức khỏe. Cách làm khô sàn nhà này tiết kiệm và dễ thực hiện.
Than hoạt tính cũng có thể được sử dụng để tăng hiệu quả hút ẩm. Kiểm tra và thay thế định kỳ để duy trì hiệu quả. Sử dụng các vật liệu này giúp chống ẩm mốc tường sàn nhà mà không cần thiết bị đắt tiền. Đặt ở nơi thoáng khí để tối ưu hóa kết quả.
Tận dụng các thiết bị điện
Máy hút ẩm là giải pháp hiện đại và hiệu quả nhất để kiểm soát độ ẩm trong nhà. Đặt máy ở khu vực ẩm thấp như phòng tắm hoặc tầng hầm để nhanh chóng làm khô không khí. Máy hút ẩm còn giúp khử mùi ẩm mốc, mang lại không gian trong lành. Chống ẩm mốc tường sàn nhà trở nên dễ dàng với thiết bị này.
Điều hòa ở chế độ khô (dry) cũng là cách tuyệt vời để giảm độ ẩm. Bật chế độ này trong vài giờ mỗi ngày để làm khô sàn nhà và tường. Kết hợp với quạt điện để tăng lưu thông không khí, giúp hơi nước bay nhanh hơn. Cách làm khô sàn nhà này phù hợp cho những ngày mưa liên tục.
Quạt điện giúp đẩy nhanh quá trình bay hơi nước trên bề mặt tường và sàn. Đặt quạt ở các góc phòng, hướng gió ra cửa sổ để không khí ẩm thoát ra ngoài. Sử dụng thiết bị điện là mẹo hiệu quả để xử lý tường bị ẩm mốc.
Mở cửa thông gió
Vào những ngày hửng nắng, hãy mở tất cả cửa sổ để không khí trong nhà được lưu thông. Ánh nắng mặt trời giúp tiêu diệt nấm mốc và làm khô bề mặt tường, sàn. Đảm bảo không gian thoáng khí để giảm độ ẩm hiệu quả. Chống ẩm mốc tường sàn nhà cần tận dụng thời tiết khô ráo.
Nếu trời vẫn mưa nhẹ, mở cửa nhưng sử dụng màn che để tránh nước mưa tạt vào. Kiểm tra các khu vực như phòng bếp, phòng tắm để đảm bảo không khí không bị ứ đọng. Cách làm khô sàn nhà này đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Thông gió thường xuyên giúp khử mùi ẩm mốc tự nhiên.
Tránh để cửa đóng kín quá lâu trong mùa mưa vì dễ gây tích tụ hơi ẩm. Nếu có quạt hút, hãy sử dụng để tăng hiệu quả thông gió. Chống ẩm mốc tường sàn nhà bằng cách này vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường. Hãy tận dụng tối đa những ngày thời tiết thuận lợi.
Hướng dẫn xử lý khi tường, sàn nhà đã bị nấm mốc
Cạo sạch lớp mốc
Dùng bàn chải cứng hoặc dụng cụ cạo để loại bỏ lớp nấm mốc trên bề mặt tường. Đeo găng tay và khẩu trang để tránh hít phải bào tử mốc, có thể gây hại cho sức khỏe. Cạo nhẹ nhàng để không làm hỏng lớp sơn hoặc vữa tường. Xử lý tường bị ẩm mốc bắt đầu từ việc làm sạch triệt để.
Sau khi cạo, hút bụi hoặc lau sạch mảnh vụn mốc bằng khăn ẩm để tránh lây lan. Đừng quên vệ sinh khu vực xung quanh để đảm bảo không còn bào tử mốc. Chống ẩm mốc tường sàn nhà cần sự tỉ mỉ ở bước này. Lau khô bề mặt trước khi chuyển sang bước tẩy rửa.
Nếu mốc ăn sâu vào tường, có thể cần cạo bỏ lớp vữa cũ. Kiểm tra kỹ để đảm bảo không bỏ sót vùng mốc nào. Xử lý tường bị ẩm mốc đúng cách giúp ngăn ngừa tái phát. Sử dụng dụng cụ sạch để tránh lây nhiễm chéo.
Dùng các dung dịch tẩy rửa
Pha loãng dung dịch thuốc tẩy với nước theo tỷ lệ 1:10, dùng bàn chải thấm dung dịch và cọ sạch vùng mốc. Thuốc tẩy giúp tiêu diệt nấm mốc và làm sáng bề mặt tường. Đảm bảo thông thoáng khi sử dụng vì mùi thuốc tẩy khá mạnh. Chống ẩm mốc tường sàn nhà hiệu quả với dung dịch này.
Hỗn hợp giấm và baking soda cũng là lựa chọn tự nhiên để xử lý mốc. Trộn thành hỗn hợp sệt, bôi lên vùng mốc, chờ 15 phút rồi chà sạch và lau khô. Phương pháp này an toàn, thân thiện với môi trường và giúp khử mùi ẩm mốc. Xử lý tường bị ẩm mốc bằng hỗn hợp này rất phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ.
Sơn chống thấm, chống nấm mốc
Sau khi xử lý sạch nấm mốc, hãy sơn một lớp sơn lót kháng kiềm để bảo vệ tường. Tiếp theo, phủ 1-2 lớp sơn chống thấm chuyên dụng để ngăn nước thấm từ bên ngoài. Sơn chống thấm giúp chống ẩm mốc tường sàn nhà hiệu quả và bền lâu.
Chọn sơn từ các thương hiệu uy tín để đảm bảo chất lượng. Sơn chống nấm mốc có thành phần kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa mốc tái phát.
Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượngỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.
Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay khôngPhong thủy - 14 giờ trước
GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.
Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tàiPhong thủy - 17 giờ trước
GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.
Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quảỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.
Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọtỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.
Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng nhà cửa ẩm mốc, nặng mùi khó chịu. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng sinh hoạt mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.
Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.
Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hàng ngày phải tiếp xúc với hàng tá đồ đạc, có thể bạn chẳng mấy để tâm nhưng có những thứ tưởng an toàn lại đang đội lốt “sát thủ vô hình” lặng lẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.
Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ởỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.
Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tỏi từ lâu đã là gia vị không thể thiếu trong gian bếp của người Việt. Thế nhưng, khi chế biến tỏi, phần vỏ mỏng bên ngoài lại thường bị bỏ đi mà ít ai biết rằng chính nó lại rất hữu ích trong đời sống.
Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ởỞ
GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.