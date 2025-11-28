Chọn Vinhomes Green Paradise, cha mẹ trao cho con một tuổi thơ vô giá

"Vùng xanh" độc bản của Việt Nam

Ở nội đô TP.HCM, nơi bê tông dày đặc hơn cây xanh, chỉ có tiếng còi xe mà không tiếng chim hót, nhiều phụ huynh đang giật mình trước câu hỏi: Liệu tương lai của con có phải trả giá cho những ồn ã, ô nhiễm hôm nay?

Câu hỏi ấy thôi thúc nhiều gia đình tìm kiếm một nơi ở mới. "Đó phải là nơi trẻ được hít thở bầu không khí trong lành, ban công mở ra không phải là khói bụi mà là bầu trời xanh bao la và gió biển mát lành", chị Ngân Trang (38 tuổi, TP.HCM) định nghĩa.

Hành trình đó đã đưa chị cùng nhiều phụ huynh tới Vịnh Tiên - của siêu đô thị ESG++ tại Cần Giờ. Nơi đây, môi trường sống giữa thiên nhiên thuần khiết không phải lời hứa mà là giá trị cốt lõi được kiến tạo bài bản.

Vinhomes Green Paradise quy mô 2.870ha nhưng có mật độ xây dựng chỉ 16%, phần còn lại dành cho cây xanh và mặt nước (Ảnh phối cảnh)

Nằm tại trung tâm sinh thái Cần Giờ, Vinhomes Green Paradise sở hữu địa thế hiếm thấy: tựa rừng, hướng biển, thừa hưởng trọn vẹn năng lượng tinh khiết của khu dự trữ sinh quyển rộng 75.000 ha.

Trên diện tích 2.870 ha, siêu đô thị chỉ dành 16% cho xây dựng, phần còn lại là cây xanh và mặt nước. Đặt tại trung tâm, hồ Lagoon 800 ha, đóng vai trò lá phổi điều hòa vi khí hậu, giúp nhiệt độ tại đây luôn thấp hơn trung tâm TP.HCM khoảng 2 độ C.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trẻ em đã chỉ rõ: không gian xanh có tác động đến sự phát triển của trẻ nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời.

"Nếu các bà mẹ cho trẻ, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, được tiếp xúc với thiên nhiên thì sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện. Khi thai nhi được 24 tuần đã cảm thụ được ánh sáng, âm thanh, nên tiếng chim hót, mùi hương cây cỏ… tác động đến sự phát triển hài hòa của não bộ".

Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy: trẻ em lớn lên trong môi trường giàu cây xanh sẽ giảm nguy cơ cận thị, hạn chế rối loạn tâm thần và cải thiện khả năng tập trung cũng như tính kỷ luật. Thiên nhiên đóng vai trò như "người thầy thầm lặng": dạy trẻ bình tĩnh, tự do khám phá, mở rộng trí tưởng tượng và hình thành nhân cách bền vững.

Không gian xanh len lỏi vào từng căn biệt thự tại Vịnh Tiên, nơi cư dân nhí thỏa sức nô đùa, tận hưởng biển mặn ngay sau nhà (Ảnh phối cảnh)

Chưa kể, tại Vinhomes Green Paradise, màu xanh không chỉ hiện diện ở cây cỏ, mặt nước hay bầu trời, mà còn thấm vào toàn bộ phương thức vận hành, quản lý, phát triển siêu đô thị. Theo đuổi các tiêu chuẩn ESG++, Vinhomes Green Paradise sử dụng 100% năng lượng tái tạo từ điện gió ngoài khơi và năng lượng mặt trời, các phương tiện nội khu đều không phát thải.

"Đây là môi trường tuyệt vời để con học được những bài học đầu tiên về việc bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống bền vững", chị Trang nói.

Hệ tiện ích đa lớp nuôi dưỡng thể chất, trí tuệ, cảm xúc cư dân nhí

Nếu không gian sống xanh như "chiếc nôi sinh thái" ôm trọn tuổi thơ, thì hệ thống tiện ích y tế, giáo dục và vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế tại Vinhomes Green Paradise chính là những "đôi cánh" đầu đời giúp trẻ lớn lên khỏe mạnh, tự tin và đầy cảm hứng.

Trong lòng siêu đô thị, bệnh viện Vinmec tiêu chuẩn 5 sao hiện diện như "thành trì" bảo vệ sức khỏe cho các cư dân nhí. Mô hình hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), mở ra cho các gia đình cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế "chuẩn Mỹ" ngay tại nơi sinh sống. Từ thai sản trọn gói cho mẹ, nhi khoa chuyên sâu tới tầm soát sớm các bệnh lý di truyền… hành trình lớn lên của trẻ được theo dõi bài bản, khoa học.

Song hành là một hệ thống giáo dục được thiết kế như "bản đồ khai mở tiềm năng". Vinschool và Brighton College (Anh Quốc) - 2 hệ thống giáo dục chất lượng quốc tế được xây dựng ngay tại siêu đô thị. Cơ sở vật chất hiện đại, cùng chương trình chuẩn quốc tế, trao cho trẻ tinh hoa tri thức nhân loại và những kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21 để vững bước trên con đường trở thành công dân toàn cầu thành công và hạnh phúc.

Trẻ được học hỏi về thế giới tự nhiên tại Safari rộng 20ha, đa dạng loài thú hiếm (Ảnh: Vinpearl)

Vinhomes Green Paradise còn dành tặng cho các cư dân nhí một thiên đường vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu thế giới ngay trong lòng khu Vịnh Tiên.

Với tổ hợp VinWonders rộng 122ha ngay kế bên nhà, không cần đợi đến kỳ nghỉ hè, mỗi ngày với trẻ đều có thể trở thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú: khám phá thế giới hoang dã ở vườn thú mở Safari độc đáo bậc nhất Việt Nam; trải nghiệm lễ hội sắc màu 5 châu sôi động; chạm tay vào mùa đông Bắc Âu với tuyến trắng giữa miền nhiệt đới; thỏa sức nô đùa với công viên nước "2 trong 1" đầu tiên trên thế giới - vừa có water park truyền thống vừa có trò chơi cảm giác mạnh… Nhịp điệu kết hợp giữa vận động, khám phá, sáng tạo ấy chính là nền tảng giúp trẻ phát triển cả IQ, EQ, tư duy độc lập và trí tưởng tượng phong phú.

"Buổi sáng con đi bộ đến trường, chiều cả nhà đạp xe quanh biển hồ, cuối tuần khám phá VinWonders… Tuổi thơ của con đẹp đến mức chính tôi cũng muốn sống lại lần nữa", chị Ngân Trang nói về cuộc sống tương lai của con.

Động lực chuyển cư của các gia đình như chị Trang ngày càng mạnh mẽ khi tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, rút ngắn khoảng cách từ trung tâm TP.HCM tới siêu đô thị chỉ còn 13 phút di chuyển, sẽ khởi công ngày 19/12 tới và dự kiến vận hành từ quý III/2028. Hạ tầng xóa tan định kiến đánh đổi, và quan trọng hơn, đối với các ông bố bà mẹ, những gì tốt nhất dành cho con đều là vô giá.

