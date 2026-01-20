Anh ngữ SEC nhìn lại hành trình năm 2025 - Dấu ấn qua từng sự phát triển
Gần một thập kỷ qua, SEC bền bỉ theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam phổ cập tiếng Anh", với mong muốn xóa bỏ rào cản mất gốc, đưa tiếng Anh đến gần hơn với người Việt. Hành trình ấy vẫn tiếp tục, đặc biệt ghi dấu ấn lớn trong năm 2025 với những bước tiến mạnh mẽ.
42.000 học viên - Những con số biết nói
Bắt đầu từ một lớp học nhỏ năm 2017 với 10-20 học viên, sau 9 năm hình thành và phát triển, trung tâm Anh ngữ SEC đã chính thức chào đón học viên thứ 42.000 trong năm 2025, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ và phát triển bền bỉ.
Trên hành trình đó, SEC chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy với 3 cơ sở lớn tại Hà Nội và hàng nghìn lớp học online trên toàn quốc. Trong năm 2025, quy mô nhân sự của trung tâm đã tăng gấp ba lần so với năm trước, mở rộng hệ thống kiểm soát chất lượng và các phòng ban chuyên môn.
Trong cùng 1 năm, SEC đã hai lần mở rộng văn phòng với tổng diện tích lên đến 300m2, đáp ứng quy mô nhân sự và phục vụ học viên. Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên tại SEC có trên 50 thầy cô với trình độ chuyên môn từ 950+ TOEIC, 8.0+ IELTS hoặc C1 VSTEP trở lên, luôn nỗ lực cải tiến giáo trình và nội dung bài giảng, mang đến những khóa học chất lượng nhất.
Xây dựng thương hiệu uy tín
Đầu năm 2025, SEC chính thức lên sóng đài Truyền hình quốc gia VTV3, HTV1, HTV9 chia sẻ về phương pháp độc quyền "Chinh phục Tiếng Anh chỉ với 3 công thức".
Vinh dự hơn, ngày 26/07/2025, tại Nhà hát Quân Đội, trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển Thương hiệu Uy tín Quốc gia lần thứ III, thương hiệu Anh ngữ SEC được xướng tên ở hạng mục danh giá: "Thương hiệu Uy tín Quốc gia 2025″, ghi nhận sự phát triển bền vững và uy tín trong ngành giáo dục tiếng Anh tại Việt Nam.
Anh ngữ SEC cũng tự hào khi là trung tâm tiếng Anh được sinh viên các trường đại học lớn tin tưởng lựa chọn, tiêu biểu là học viên VSTEP Vũ Ngọc Duy - thủ khoa đầu vào Bác sĩ Nội trú Đại học Y Hà Nội. Điều này càng khẳng định uy tín và chất lượng của trung tâm.
Năm 2025 cũng đánh dấu mốc quan trọng khi SEC trở thành Trung tâm Tiếng Anh đầu tiên tại Việt Nam hợp tác với ba tổ chức khảo thí quốc tế uy tín: IIG, BC, và IDP, mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển cho học viên.
SEC - Lan tỏa giá trị, hỗ trợ cộng đồng
Trong năm này, SEC đã tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, góp phần chia sẻ yêu thương và hỗ trợ cộng đồng. Các chương trình như Trung thu cho em tại mái ấm Thiên Ân, ủng hộ đồng bào lũ lụt Thái Nguyên, hay Cơm 5000 cho bệnh nhân là những hoạt động nổi bật, thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của SEC.
Hơn thế, SEC cũng chú trọng đến việc mang lại giá trị cộng đồng thông qua các dự án học tập như "10 ngày hỗ trợ học 200 từ vựng" hay "7 ngày tự tin nói tiếng Anh". Đồng thời, trung tâm cũng là nhà tài trợ cho workshop, hội thảo của các CLB sinh viên, tổ chức các hoạt động trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh tại các trường Đại học, THCS, THPT, nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên phát triển khả năng ngôn ngữ.
Năm 2025, SEC vinh dự đã trở thành đối tác chiến lược của Hội máu Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Gần đây nhất, SEC đồng tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo "Khát vọng tuổi trẻ" cùng Đội máu Bách Khoa, đề cao tinh thần tương thân tương ái và tạo dựng các giá trị tích cực trong xã hội.
2026 - Khởi đầu cho một hành trình vươn xa hơn
Năm 2025 đánh dấu nỗ lực và sự phát triển vượt bậc của Anh ngữ SEC.Với tầm nhìn "Trở thành Trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam trong việc phổ cập phương pháp học tiếng Anh đơn giản đến mọi lứa tuổi", năm 2026 mở ra một hành trình mới, đầy thách thức và cơ hội. Dự kiến quý I năm 2026, SEC sẽ chính thức cho ra mắt phần mềm Learning Management System (LMS) có vốn đầu tư hàng tỷ đồng, nhằm mục tiêu IT hóa hệ thống học tập và mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho học viên.
Với nền tảng vững chắc cùng sự đổi mới không ngừng và khát vọng lan tỏa tri thức, Anh ngữ SEC cam kết tiếp tục mở rộng cánh cửa tương lai, mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho học viên trên toàn quốc đúng như sứ mệnh mà SEC luôn theo đuổi "Vì một Việt Nam phổ cập Tiếng Anh."
Đăng ký học thử miễn phí tại https://anhngusec.edu.vn/
Doanh nghiệp tự giới thiệu
