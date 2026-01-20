Mới nhất
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện

Thứ ba, 06:32 20/01/2026
GĐXH - Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần, các khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ có sự thay đổi mới trong việc cắt điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 20 - 25/1/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026: Có sự thay đổi mới trong tuần về khu vực mất điện - Ảnh 2.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật liên tục tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 25/1/2026

Lịch cúp điện Long Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/11/2026.

Lịch cúp điện Trà Ôn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/11/2026.

Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/11/2026.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/11/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/11/2026.

Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/11/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/11/2026.

Lịch cúp điện Tân Quới

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 20 - 25/11/2026.

