Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tế

Thứ năm, 14:50 07/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong loạt hình ảnh đời thường bên chồng là doanh nhân Đỗ Vinh Quang.

Mới đây, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã chia sẻ bức ảnh chụp chung với vợ - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh tại Tây Ninh. 

Đáng chú ý, trong ảnh, hai vợ chồng mặc trang phục đơn giản, ngồi cạnh nhau đầy tình cảm. Dù trang điểm nhẹ nhàng, Đỗ Mỹ Linh được nhiều người nhận xét vẫn nổi bật bởi nét đẹp đằm thắm, ngọt ngào, cho thấy sự hài hòa trong cuộc sống hôn nhân.

Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tế- Ảnh 1.

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang khoe ảnh chụp cùng vợ.

Tuy nhiên, ngay dưới bài đăng cũng có ý kiến của người hâm mộ chỉ ra 1 điểm "thiếu hoàn hảo": "Cần thêm chút tinh tế, chút tình của chàng nữa, giá mà thêm một cái nắm tay hoặc choàng vai nàng thì sẽ tuyệt làm sao!"; "Chụp với vợ mà chẳng nắm tay hay ôm eo gì vậy"...

Trước đó, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh khiến cộng đồng mạng thích thú khi đăng tải đoạn clip quay video bắt trend tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới. Trong video, cả hai thể hiện sự hài hước, đáng yêu và đặc biệt là cách doanh nhân trẻ "chiều vợ hết nấc". Biểu cảm tự nhiên, sự ăn ý giữa cặp đôi tạo nên hình ảnh gần gũi, đời thường nhưng vẫn rất thu hút.

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh "đu trend" nắm tay nhau đi khắp thế giới. Nguồn: Tiktok Đỗ Mỹ Linh

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang vào tháng 10/2022 và sinh con gái đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh hạn chế tham gia các hoạt động giải trí. Thay vào đó, cô tập trung vào công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền thông, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được sức hút với công chúng. Bởi hình ảnh một nàng hậu khéo léo, đảm đang và biết giữ gìn cuộc sống riêng tư lại càng khiến khán giả thêm yêu mến.

Ngoài ra, Đỗ Mỹ Linh cũng duy trì được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ sau 9 năm đăng quang. Cô lựa chọn phong cách giản dị, thanh lịch nhưng luôn rạng rỡ trong từng bức ảnh. Người đẹp cũng khéo léo chia sẻ cuộc sống đời thường một cách vừa đủ, không phô trương nhưng vẫn tạo được sự kết nối với khán giả.

Chồng doanh nhân của Đỗ Mỹ Linh khoe ảnh vợ, fan chỉ ra một điểm chưa tinh tế- Ảnh 2.

Khoảnh khắc đời thường tình cảm của vợ chồng Đỗ Mỹ Linh.



An Khánh
Top