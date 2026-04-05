Chồng Quỳnh Lương sao lạ thế này: Thiếu gia Trà Vinh trong chính resort nghìn tỷ của mình mà ít ai nhận ra

Nhắc đến Nguyễn Tiến Phát - chồng của nữ diễn viên Quỳnh Lương, dân mạng thường nhớ ngay đến hình ảnh một "thiếu gia Trà Vinh" đúng chuẩn: bảnh bao, diện vest lịch lãm, từng gây bão trong chương trình " Người Ấy Là Ai" với những lời ngôn tình ngọt lịm. Thế nhưng, đó là trên tivi thôi, còn ngoài đời thì... "lạ" lắm!

Giao diện "lấm lem bùn đất" tỷ lệ nghịch với độ giàu có của thiếu gia nức tiếng

Là thiếu gia giàu có nức tiếng Trà Vinh, sống trong khu nghỉ dưỡng rộng hơn 12.000 m2, người ta cứ ngỡ Tiến Phát sẽ thảnh thơi đi dạo, tay cầm ly rượu vang ngắm cảnh.

Nhưng thực tế, mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân của vợ, "thiếu gia" lại khiến dân tình cười ngất với hình ảnh: Người gầy nhẳng, mặc quần đùi, áo phông cũ, khi thì lấm lem bùn đất từ đầu đến chân vì mải mê làm vườn, hì hục sới đất, trồng cây, chăm chút từng gốc cây như một nông dân thực thụ.

Đằng sau cái mác thiếu gia ấy là một người đàn ông làm việc với cường độ khủng khiếp. Quỳnh Lương từng không ngần ngại dùng từ " làm như con trâu " để mô tả về cường độ làm việc của chồng mình.

Chính vì quá mải mê với khu nghỉ dưỡng và các dự án, Tiến Phát đã sụt cân đến mức báo động. Một vài hình ảnh thiếu gia Trà Vinh xuất hiện trong clip của Quỳnh Lương với vẻ ngoài "gầy trơ xương", tóc tai dài lòa xòa, khác hẳn với vẻ soái ca bóng bẩy thời tham gia show hẹn hò, từng khiến cư dân mạng xôn xao lo lắng.

"Chồng tôi làm việc rất nhiều, có hôm bắt đầu từ 6–7 giờ sáng và làm đến tận khuya. Nhiều khi tôi ngủ dậy giữa đêm vẫn thấy anh còn đang làm việc dưới nhà. Vì thế, thời gian nghỉ ngơi của anh rất ít, nên tôi không nỡ để anh phải thức thêm để chăm con" - Quỳnh Lương chia sẻ.

Đâu rồi hình ảnh tổng tài vạn người mê? Giờ đây chỉ còn một ông chồng "nghiện làm vườn" đến mức quên luôn cả hình tượng. Đến mức dân tình còn hùa vào đòi "giải cứu thiếu gia Trà Vinh" vì vẻ ngoài hiện tại của anh.

"Thiếu gia lấm lem" được vợ ví như "Tạ Đình Phong bản Việt"

Cái tên "thiếu gia lấm lem" nghe qua thì vui tai, nhưng thực chất lại là sự công nhận ngọt ngào cho những nỗ lực thầm lặng của anh. Chẳng mấy khi thấy anh đứng ngoài "chỉ tay năm ngón", thay vào đó là hình ảnh anh sẵn sàng xắn tay áo, cùng nhân viên sới đất trồng cây, chăm chút từng chi tiết nhỏ.

Đằng sau những giọt mồ hôi và sự bận rộn đến quên mình ấy, đơn giản chỉ là mong muốn gom góp thật nhiều sự vững chãi để lo cho vợ, cho con một tổ ấm vẹn tròn và bình yên nhất.

Sự bận rộn ấy cũng chính là lý do khiến Quỳnh Lương dù bận rộn bỉm sữa nhưng vẫn sẵn lòng tự tay chăm con 100%, không để chồng phải thức đêm cùng mình. Cô hiểu và thương cho sự vất vả của người chồng đang dốc toàn lực cho sự nghiệp.

Có lẽ vì vậy mà dù dân mạng có trêu đùa anh "gầy như người rừng", Quỳnh Lương vẫn tự hào so sánh diện mạo phong trần, bụi bặm ấy của chồng với tài tử Tạ Đình Phong thời trẻ. Bởi với cô, người đàn ông đẹp nhất là người đàn ông lao động hết mình vì gia đình, dù diện mạo có lấm lem hay gầy gò đi chăng nữa.