Chồng sắp cưới của Á hậu Hương Ly là ai?

Ngày 13/9, Á Hậu Hương Ly gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh diện áo dài trắng truyền thống, tựa đầu vào vai "nửa kia" với nụ cười rạng rỡ và thông báo: "Em về thưa mẹ cùng thầy, có cho anh cưới, tháng này anh ra…" như một lời xác nhận chính thức về việc chuẩn bị lên xe hoa.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như giới truyền thông, bởi trước đó Hương Ly vốn khá kín tiếng về chuyện đời tư.

Hương Ly chính thức công khai chồng doanh nhân và thông báo chuẩn bị cưới.

Theo Á hậu Miss Universe Vietnam 2023, cô cùng bạn trai doanh nhân sẽ tổ chức lễ cưới vào đầu tháng 12 tại Hà Nội và Gia Lai, với sự tham gia của người thân và vài đồng nghiệp thân thiết. Hương Ly cho biết cả hai có gần một năm chuẩn bị cho hôn lễ khi hoàn thành khóa học giáo lý hôn nhân theo Công giáo. Trước đó, cô và chồng tương lai sang Australia thực hiện bộ ảnh cưới.

"Ngoài sự hòa hợp về tính cách, chúng tôi có điểm chung là coi trọng gia đình. Nhà chồng rất yêu thương và quan tâm đến con dâu cũng như gia đình nhà gái. Điều đó khiến tôi yên tâm bước sang trang mới của cuộc đời", á hậu cho biết thêm.

Bên dưới bài đăng, hàng loạt lời chúc mừng được gửi tới một trong những người mẫu sáng giá của làng thời trang Việt Nam.

Hương Ly quê Gia Lai, cao 1m76, số đo ba vòng 83-62-95 cm. Cô từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Nhiều năm qua, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Người đẹp nhiều lần thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp, đoạt thành tích cao nhất là á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023.

Hương Ly được cầu hôn cách đây nửa năm tại núi Phú Sỹ.

Được biết, chồng sắp cưới của Hương Ly là một doanh nhân người Hà Nội, không hoạt động trong ngành giải trí. Trước đây anh từng du học tại London, rồi về kế nghiệp gia đình kinh doanh ngành sản xuất giấy.



