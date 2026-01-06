Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.
Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sinh năm 1955, là giọng ca nổi tiếng của nhiều đoàn cải lương, đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như: Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh,... Ông từng có cuộc sống rất khá giả, có biệt thự, công ty. Tuy nhiên, vì ông làm ăn thất bại, tài sản cũng tiêu tan theo.
Nghệ sĩ Vũ Linh Vương có một người vợ và con gái. Sau khi chia tay vì không hợp, ông sống một mình suốt hơn 20 năm qua.
Trước đây, nghệ sĩ Vũ Linh Vương sống trong căn nhà trọ nhỏ tại TP.HCM. Những người hàng xóm phòng kế bên thấy ông khó khăn, không ai chăm sóc nên thường xuyên sang giúp đỡ, người thì nấu cơm, rửa chén, người thì giặt đồ. Tuy nhiên, hồi tết 2024, ông bị ngã phải nhập viện suốt 2 tháng, người chủ cũng lấy lại căn nhà trọ. Trong lúc gặp biến cố sức khỏe, lại không nhà, không người thân, ông được một người phụ nữ tên Thảo đưa về Bến Tre chăm sóc.
Được biết, người phụ nữ cưu mang nghệ sĩ Vũ Linh Vương có hoàn cảnh không mấy khá giả. Ly dị chồng cách đây 8 năm, các con đã lớn nên bà Thảo cho biết mình không bị gánh nặng gia đình. Suốt nhiều năm qua, bà sống bằng nghề giúp việc, chăm sóc người bệnh. Trong lần tình cờ thấy nam nghệ sĩ nằm viện không ai chăm sóc, bà Thảo thương cảm nên muốn giúp đỡ.
Mới đây nhất, nhóm Ngũ long du ký gồm: Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười bất ngờ cho biết bà Thảo gọi điện cầu cứu nhóm vì tình trạng của nghệ sĩ Vũ Linh Vương rất xấu. Ngay sau đó, nhóm nghệ sĩ đã trực tiếp đến thăm Vũ Linh Vương và được biết, mới đây ông bị tai biến lần 5, nhập viện cấp cứu và phát hiện khối u trong não, lâm vào tình trạng hôn mê và phải lọc máu để điều trị.
Trong video chia sẻ của nhóm Ngũ long du ký, bà Thảo tiết lộ: "Anh Vương bị tai biến lại, tôi phải đem vào viện cấp cứu nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh, đang nằm trong phòng hồi sức tích cực. Anh ấy hôn mê tới nay cũng phải gần 10 ngày rồi.
Phía bệnh viện báo tôi rằng anh ấy cần phải lọc máu nhưng số tiền lớn lắm, lên tới 30 triệu đồng, tôi không biết lấy đâu ra tiền nên mới phải gọi điện cầu cứu các chị.
Sau khi kiểm tra não, bác sĩ bảo rằng anh ấy không bị di chứng tai biến mà có bệnh khác tiết ra chất độc khiến huyết áp bị hạ, phải lọc máu. Tôi cũng đóng mất mười mấy triệu tạm ứng cho bệnh viện rồi nên hết sạch tiền, không còn đồng nào trong người".
Bà Thảo cho biết thêm, mấy ngày gần đây, nghệ sĩ Vũ Linh Vương đã nhận biết được một chút: "Tôi vào lau mặt kêu "anh ơi" thì anh ấy mở mắt ra, xong lại nhắm mắt, vẫn yếu lắm. Tới giờ anh ấy vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, tôi phải ngủ ngoài hành lang".
Nghệ sĩ Vũ Linh Vương trong lần gặp nhóm Ngũ long du ký hồi giữa năm 2024.
Bà Thảo cũng đồng thời lý giải việc gọi điện "cầu cứu" nhóm Ngũ long du ký: "Tôi phải gọi cho các chị vì anh ấy vẫn còn cứu được, nhưng tôi không có tiền. Nếu anh ấy không cứu được thì bác sĩ đã cho về rồi. Bác sĩ cũng biết anh ấy không có tiền nhưng vẫn điều trị cho anh ấy, chỉ chờ đóng tiền thôi. Nói chung là vẫn còn cơ hội để cứu sống anh.
Tôi thề, tôi chỉ mong anh ấy sống được là tôi mừng rồi. Nhìn anh ấy bệnh tật, hôn mê, tôi lo lắm. Tôi cực khổ bao nhiêu cũng được, chỉ mong anh ấy được cứu sống".
Nhóm nghệ sĩ vô cùng cảm động trước tình thương của chị Thảo dành cho nghệ sĩ Vũ Linh Vương dù chỉ là một người xa lạ.
NS Vũ Linh Vương có khối u não hôn mê. Nguồn: Ngũ long du ký.
