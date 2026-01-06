Mới nhất
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạ

Thứ ba, 19:00 06/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sống nhờ tình thương của người phụ nữ xa lạ giữa khó khăn - Ảnh 1.Giọng ca cải lương tuồng cổ Lệ Châu xế chiều: Không chồng con, không tài sản, ở trọ 10m2

GĐXH - Nữ nghệ sĩ cải lương tuồng cổ Lệ Châu khiến nhiều người xót xa khi thừa nhận tuổi xế chiều sống cô độc: Không chồng, không con, không tài sản, ở trọ 10m2, đi xin cơm chay từ thiện 10 ngày/tháng.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sinh năm 1955, là giọng ca nổi tiếng của nhiều đoàn cải lương, đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như: Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh,... Ông từng có cuộc sống rất khá giả, có biệt thự, công ty. Tuy nhiên, vì ông làm ăn thất bại, tài sản cũng tiêu tan theo. 

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương có một người vợ và con gái. Sau khi chia tay vì không hợp, ông sống một mình suốt hơn 20 năm qua.

Trước đây, nghệ sĩ Vũ Linh Vương sống trong căn nhà trọ nhỏ tại TP.HCM. Những người hàng xóm phòng kế bên thấy ông khó khăn, không ai chăm sóc nên thường xuyên sang giúp đỡ, người thì nấu cơm, rửa chén, người thì giặt đồ. Tuy nhiên, hồi tết 2024, ông bị ngã phải nhập viện suốt 2 tháng, người chủ cũng lấy lại căn nhà trọ. Trong lúc gặp biến cố sức khỏe, lại không nhà, không người thân, ông được một người phụ nữ tên Thảo đưa về Bến Tre chăm sóc.

Được biết, người phụ nữ cưu mang nghệ sĩ Vũ Linh Vương có hoàn cảnh không mấy khá giả. Ly dị chồng cách đây 8 năm, các con đã lớn nên bà Thảo cho biết mình không bị gánh nặng gia đình. Suốt nhiều năm qua, bà sống bằng nghề giúp việc, chăm sóc người bệnh. Trong lần tình cờ thấy nam nghệ sĩ nằm viện không ai chăm sóc, bà Thảo thương cảm nên muốn giúp đỡ.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sống nhờ tình thương của người phụ nữ xa lạ giữa khó khăn - Ảnh 2.

Hình ảnh nhập viện của nghệ sĩ Vũ Linh Vương mới đây.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sống nhờ tình thương của người phụ nữ xa lạ giữa khó khăn - Ảnh 3.

Nhóm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung gặp bà Thảo khi đến viện thăm đàn anh. Ảnh: FB Phương Dung

Mới đây nhất, nhóm Ngũ long du ký gồm: Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười bất ngờ cho biết bà Thảo gọi điện cầu cứu nhóm vì tình trạng của nghệ sĩ Vũ Linh Vương rất xấu. Ngay sau đó, nhóm nghệ sĩ đã trực tiếp đến thăm Vũ Linh Vương và được biết, mới đây ông bị tai biến lần 5, nhập viện cấp cứu và phát hiện khối u trong não, lâm vào tình trạng hôn mê và phải lọc máu để điều trị.

Trong video chia sẻ của nhóm Ngũ long du ký, bà Thảo tiết lộ: "Anh Vương bị tai biến lại, tôi phải đem vào viện cấp cứu nhưng đến giờ vẫn chưa tỉnh, đang nằm trong phòng hồi sức tích cực. Anh ấy hôn mê tới nay cũng phải gần 10 ngày rồi.

Phía bệnh viện báo tôi rằng anh ấy cần phải lọc máu nhưng số tiền lớn lắm, lên tới 30 triệu đồng, tôi không biết lấy đâu ra tiền nên mới phải gọi điện cầu cứu các chị.

Sau khi kiểm tra não, bác sĩ bảo rằng anh ấy không bị di chứng tai biến mà có bệnh khác tiết ra chất độc khiến huyết áp bị hạ, phải lọc máu. Tôi cũng đóng mất mười mấy triệu tạm ứng cho bệnh viện rồi nên hết sạch tiền, không còn đồng nào trong người".

Bà Thảo cho biết thêm, mấy ngày gần đây, nghệ sĩ Vũ Linh Vương đã nhận biết được một chút: "Tôi vào lau mặt kêu "anh ơi" thì anh ấy mở mắt ra, xong lại nhắm mắt, vẫn yếu lắm. Tới giờ anh ấy vẫn đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, tôi phải ngủ ngoài hành lang".

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sống nhờ tình thương của người phụ nữ xa lạ giữa khó khăn - Ảnh 4.
Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sống nhờ tình thương của người phụ nữ xa lạ giữa khó khăn - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương trong lần gặp nhóm Ngũ long du ký hồi giữa năm 2024.

Bà Thảo cũng đồng thời lý giải việc gọi điện "cầu cứu" nhóm Ngũ long du ký: "Tôi phải gọi cho các chị vì anh ấy vẫn còn cứu được, nhưng tôi không có tiền. Nếu anh ấy không cứu được thì bác sĩ đã cho về rồi. Bác sĩ cũng biết anh ấy không có tiền nhưng vẫn điều trị cho anh ấy, chỉ chờ đóng tiền thôi. Nói chung là vẫn còn cơ hội để cứu sống anh.

Tôi thề, tôi chỉ mong anh ấy sống được là tôi mừng rồi. Nhìn anh ấy bệnh tật, hôn mê, tôi lo lắm. Tôi cực khổ bao nhiêu cũng được, chỉ mong anh ấy được cứu sống". 

Nhóm nghệ sĩ vô cùng cảm động trước tình thương của chị Thảo dành cho nghệ sĩ Vũ Linh Vương dù chỉ là một người xa lạ.

NS Vũ Linh Vương có khối u não hôn mê. Nguồn: Ngũ long du ký.


Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải Anh

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều tra

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, Táo quân có thể không lên sóng khiến khán giả băn khoăn. Dàn nghệ sĩ gạo cội thiếu vắng, liệu có chương trình nào thay thế?

Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy Khánh

Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy Khánh

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Huy Khánh mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con trai tròn 20 tuổi của mình. Cậu hiện tại đã cao hơn bố và sở hữu nét điển trai, lãng tử khiến ai cũng khen ngợi.

Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?

Ông Trần Sơn - Bí thư tỉnh trong phim 'Lằn ranh' ở tuổi hưu có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - NSND Trọng Trinh mới đây gây sốt với vai diễn Trần Sơn - Bí thư tỉnh Việt Đông trong phim "Lằn ranh". Trong phim, ông xuất hiện với hình ảnh cương nghị thì ngoài đời nam nghệ sĩ gạo cội lại có lối sống trẻ trung và bình dị.

Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộ

Cái kết của Ngân trong 'Cách em 1 milimet' do chính người trong cuộc tiết lộ

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phan Minh Huyền - nữ diễn viên đóng vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" đã hé mở cái kết của nhân vật này. Chỉ một vài chia sẻ nhỏ của nữ diễn viên cũng khiến khán giả tò mò.

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu' đầy cảm xúc và ý nghĩa

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu" đã mang đến những giai điệu đầy cảm xúc, khắc họa niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng, tái hiện văn hóa và truyền thống Việt Nam.

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Phó bí thư tỉnh Sách bị phát hiện ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 45 phim "Lằn ranh", chuyện ông Sách ngoại tình đã có người nhìn thấy nhưng bà Tứ vẫn tin tưởng, bảo vệ chồng.

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Người thay thế MC Đinh Tiến Dũng dẫn chương trình 'Ai là triệu phú' là ai?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng chính thức chia tay Chương trình "Ai là triệu phú", người thay thế anh là gương mặt thân quen với khán giả VTV.

