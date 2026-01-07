Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba
GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.
Vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương thông báo tin vui gia đình chuẩn bị chào đón thành viên thứ 3.
Mới đây, theo lời chia sẻ của nữ diễn viên khi livestream, cô cho biết hiện đang ở những tuần cuối của thai kỳ và tăng khoảng 11kg. Nhã Phương thừa nhận ngoại hình có sự thay đổi đáng kể do nội tiết tố, đặc biệt là tình trạng nám da và nghén nặng trong những tháng đầu.
"3 tuần nữa là tôi sanh, trước Tết. Bầu bé thứ 3 thay đổi nhiều thứ lắm, đặc biệt là nội tiết tố của tôi. Những tháng đầu tiên vừa nghén, bị nám. Những ngày cuối thì mới sáng vùng da lên. Bị nám này là cơ địa, từ từ rồi cũng sẽ hết nhưng mà sinh em bé xong thì mình làm được nhiều cái lắm". Đời sống & Pháp luật dẫn lời nữ diễn viên.
Nữ diễn viên cho biết ông xã Trường Giang thích có đông con, bản thân cô cũng không phải là người ngại sinh, vì vậy chuyện con cái gia đình cô luôn để tùy duyên và luôn sẵn sàng có thêm thành viên mới. Tuy nhiên họ cũng giữ sự thận trọng để có đủ thời gian đồng hành, chăm sóc và cùng các con trưởng thành.
Trong dịp đầu năm mới, vợ chồng Nhã Phương đã đến núi Bà Đen, Tây Ninh cầu bình an trước khi đón con thứ ba. Cả hai vợ chồng thân thiện chụp hình cùng những người hâm mộ tại đây.
Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, chỉ tăng cân nhiều ở vùng bụng. Cô chọn mặc áo dáng suông rộng thoải mái, trẻ trung bên ông xã Trường Giang.
Nhan sắc của nữ diễn viên trước khi sinh con thứ ba được nhiều khán giả khen. Nhiều khán giả nhận xét sắc vóc của cô không thay đổi nhiều lúc mang bầu, tay chân thon gọn. So với hai lần mang thai trước, nữ diễn viên càng thêm mặn mà.
"Nhã Phương hợp sinh con quá, càng đẻ càng xinh"; "Bầu mà đẹp quá, thích Nhã Phương trông có da có thịt"; "Xin vía bầu đẹp như Nhã Phương"; "Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương trông đẹp đôi và rất hạnh phúc"... Ngôi sao dẫn lời một số người hâm mộ bình luận.
Tháng 9/2018, Nhã Phương - Trường Giang kết hôn sau 4 năm hẹn hò. Họ đón con gái đầu lòng Destiny hồi tháng 1/2019 và con trai thứ hai Hope vào tháng 10/2023.
Nhã Phương từng nhiều lần dành lời có cánh khen Trường Giang chăm con khéo. Cô cũng biết ơn chồng luôn săn sóc mình chu đáo và san sẻ việc nuôi dạy con để cô thoải mái tinh thần, sớm trở lại công việc sau ngày sinh nở.
Sau 7 năm gắn bó, Trường Giang và Nhã Phương hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, trở thành hình mẫu gia đình được nhiều khán giả ngưỡng mộ trong làng giải trí.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 25 phút trước
GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thúXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.
Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bóGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Táo Quân từng là chương trình cuối năm không thể thiếu trong tối 30 Tết âm lịch của VTV. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều thông tin chương trình sẽ dừng và thay thế bằng một format khác.
Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.
Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.
Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, Táo quân có thể không lên sóng khiến khán giả băn khoăn. Dàn nghệ sĩ gạo cội thiếu vắng, liệu có chương trình nào thay thế?
Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy KhánhGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Huy Khánh mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con trai tròn 20 tuổi của mình. Cậu hiện tại đã cao hơn bố và sở hữu nét điển trai, lãng tử khiến ai cũng khen ngợi.
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhGiải trí
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.