Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba

Thứ tư, 08:01 07/01/2026 | Giải trí
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.

Vào đúng dịp kỷ niệm ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương thông báo tin vui gia đình chuẩn bị chào đón thành viên thứ 3.

Mới đây, theo lời chia sẻ của nữ diễn viên khi livestream, cô cho biết hiện đang ở những tuần cuối của thai kỳ và tăng khoảng 11kg. Nhã Phương thừa nhận ngoại hình có sự thay đổi đáng kể do nội tiết tố, đặc biệt là tình trạng nám da và nghén nặng trong những tháng đầu.

"3 tuần nữa là tôi sanh, trước Tết. Bầu bé thứ 3 thay đổi nhiều thứ lắm, đặc biệt là nội tiết tố của tôi. Những tháng đầu tiên vừa nghén, bị nám. Những ngày cuối thì mới sáng vùng da lên. Bị nám này là cơ địa, từ từ rồi cũng sẽ hết nhưng mà sinh em bé xong thì mình làm được nhiều cái lắm". Đời sống & Pháp luật dẫn lời nữ diễn viên.

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba - Ảnh 1.

Nhã Phương xinh đẹp khi mang thai con thứ ba. Ảnh: Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên cho biết ông xã Trường Giang thích có đông con, bản thân cô cũng không phải là người ngại sinh, vì vậy chuyện con cái gia đình cô luôn để tùy duyên và luôn sẵn sàng có thêm thành viên mới. Tuy nhiên họ cũng giữ sự thận trọng để có đủ thời gian đồng hành, chăm sóc và cùng các con trưởng thành.

Trong dịp đầu năm mới, vợ chồng Nhã Phương đã đến núi Bà Đen, Tây Ninh cầu bình an trước khi đón con thứ ba. Cả hai vợ chồng thân thiện chụp hình cùng những người hâm mộ tại đây.

Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, chỉ tăng cân nhiều ở vùng bụng. Cô chọn mặc áo dáng suông rộng thoải mái, trẻ trung bên ông xã Trường Giang.

Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ ba - Ảnh 2.

Diễn viên Nhã Phương đang mang thai con thứ 3. Ảnh: ngoisao.vnexpress

Nhan sắc của nữ diễn viên trước khi sinh con thứ ba được nhiều khán giả khen. Nhiều khán giả nhận xét sắc vóc của cô không thay đổi nhiều lúc mang bầu, tay chân thon gọn. So với hai lần mang thai trước, nữ diễn viên càng thêm mặn mà.

"Nhã Phương hợp sinh con quá, càng đẻ càng xinh"; "Bầu mà đẹp quá, thích Nhã Phương trông có da có thịt"; "Xin vía bầu đẹp như Nhã Phương"; "Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương trông đẹp đôi và rất hạnh phúc"... Ngôi sao dẫn lời một số người hâm mộ bình luận.

Tháng 9/2018, Nhã Phương - Trường Giang kết hôn sau 4 năm hẹn hò. Họ đón con gái đầu lòng Destiny hồi tháng 1/2019 và con trai thứ hai Hope vào tháng 10/2023.

Nhã Phương từng nhiều lần dành lời có cánh khen Trường Giang chăm con khéo. Cô cũng biết ơn chồng luôn săn sóc mình chu đáo và san sẻ việc nuôi dạy con để cô thoải mái tinh thần, sớm trở lại công việc sau ngày sinh nở.

Sau 7 năm gắn bó, Trường Giang và Nhã Phương hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, trở thành hình mẫu gia đình được nhiều khán giả ngưỡng mộ trong làng giải trí.

