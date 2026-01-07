Mới nhất
H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Thứ tư, 13:00 07/01/2026
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có nhiều thay đổi ngoạn mục. Người đẹp đã kết hôn, sinh con và đang có một gia đình hạnh phúc.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 1.Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

GĐXH - Con gái H'Hen Niê - bé Harley - gây chú ý với nụ cười và nét "biết diễn". H'Hen Niê chia sẻ niềm tự hào về con gái trong những khoảnh khắc đáng yêu.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 2.
H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 3.

H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có những dòng viết hồi tưởng. "Kỷ niệm đăng quang 06/01/2018- 06/01/2025. Những năm qua không quên sứ mệnh của mình và luôn biết ơn khoảnh khắc này, thật sự cô bé H'hen Niê ngày đó không bao nghĩ mình có được điều này, dù đã gần một thập kỷ nhưng mình cứ ngỡ như đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp, thật ý nghĩa, thật hạnh phúc và hết lòng biết ơn", người đẹp của núi rừng Tây Nguyên chia sẻ. Ngoài ra, điểm hài hước mà H'hen Niê khoe sau 8 năm đăng quang chính là cô con gái nhỏ được ghép vào trong ảnh.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 4.

H'hen Niê trong thời điểm đăng quang đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng mái tóc ngắn cá tính cùng làn da nâu đậm chất nắng gió của núi rừng Tây Nguyên. Điều đặc biệt khi xuất ngoại "đem chuông đi đánh xứ người", H'hen Niê đã tạo được điểm nhấn trong mắt khán giả quốc tế qua cuộc thi Miss Universe 2018. Trong suốt cuộc thi, cô thường xuyên xuất hiện trên tạp chí Vogue Thái Lan. Đặc biệt, sau khi lập kỳ tích lọt Top 5 Miss Universe 2018, sự duyên dáng, giản dị và câu chuyện truyền cảm hứng của H'Hen Niê đã được đông đảo bạn bè quốc tế chú ý và yêu mến.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 5.

Kể từ sau thành công của Miss Universe 2018, H'hen Niê là hoa hậu nổi bật bởi đây là thành tích tốt nhất của các người đẹp Việt Nam khi thi cuộc thi này.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 6.

Với hình ảnh gần gũi, thân thiện, H'hen Niê là gương mặt của nhiều nhãn hàng hay các hoạt động công ích có tầm ảnh hưởng với công chúng.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 7.

Cô còn được nhiều NTK săn đón và chọn làm vedette trong nhiều sàn diễn thời trang lớn tại Việt Nam.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 8.

Sau 8 năm đăng quang, H'hen Niê chia sẻ cô đã có khoảng thời gian sống tuyệt vời và người đẹp nhớ mãi khoảnh khắc được xướng tên cho vương miện.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 9.

Dù là một hoa hậu, một người đẹp lọt top 5 Miss Universe nhưng khi trở về đời thường, H'hen Niê vẫn giữ nguyên nét giản dị của mình.

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 10.

Cô tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình yêu thương và trân trọng những gì đang có. Đó là đại gia đình, là người chồng nhiếp ảnh gia và cô con gái nhỏ.

Khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động trong Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 cùng những hoạt động thiện nguyện của H'hen Niê.

Ảnh, clip: FBNV

H'hen Niê không quên sứ mệnh sau 8 năm đăng quang - Ảnh 11.H'Hen Niê gây chú ý khi khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ

GĐXH - H'Hen Niê đăng ảnh chứng tỏ con gái Harley giống mẹ nhưng lại nhận về nhiều bình luận "phũ" từ người hâm mộ.


