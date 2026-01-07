H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
GĐXH - H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có nhiều thay đổi ngoạn mục. Người đẹp đã kết hôn, sinh con và đang có một gia đình hạnh phúc.
H'hen Niê sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã có những dòng viết hồi tưởng. "Kỷ niệm đăng quang 06/01/2018- 06/01/2025. Những năm qua không quên sứ mệnh của mình và luôn biết ơn khoảnh khắc này, thật sự cô bé H'hen Niê ngày đó không bao nghĩ mình có được điều này, dù đã gần một thập kỷ nhưng mình cứ ngỡ như đang ở trong một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp, thật ý nghĩa, thật hạnh phúc và hết lòng biết ơn", người đẹp của núi rừng Tây Nguyên chia sẻ. Ngoài ra, điểm hài hước mà H'hen Niê khoe sau 8 năm đăng quang chính là cô con gái nhỏ được ghép vào trong ảnh.
Khoảnh khắc đăng quang đầy xúc động trong Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 cùng những hoạt động thiện nguyện của H'hen Niê.
