Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó

Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội? GĐXH - Năm 2026, Táo quân có thể không lên sóng khiến khán giả băn khoăn. Dàn nghệ sĩ gạo cội thiếu vắng, liệu có chương trình nào thay thế?

Táo Quân có thể nói là một trong "món ăn" truyền thống trong tối Giao thừa chào đón năm mới. Trong không khí chào đón Tết Bính Ngọ 2026, mạng xã hội xuất hiện thông tin không có Táo Quân. Và mới đây, nghệ sĩ Vân Dung - bà Táo gạo cội trong dàn Táo của chương trình đã làm thơ như một lời "tạm biệt" chương trình.

Chị viết: "20 năm diễn Táo Quân. Chương trình như thể một phần trong em/ Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay".

Vân Dung chia sẻ hình ảnh khi chia tham gia làm bà Táo của Táo Quân năm trước.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Vân Dung cũng nhắn gửi trong đêm Giao thừa chắc chắn sẽ có rất nhiều chương trình giải trí, tạp kỹ hay được phát sóng trên VTV. Chị cũng gửi lời chúc vui vẻ đến khán giả khi đón xem các chương trình mới này.

Hiện tại, theo ghi nhận của PV Gia đình&Xã hội, NSƯT Chí Trung - ông Táo gạo cội cũng trả lời "có thể" chương trình Táo Quân sẽ không phát sóng vào năm nay. Còn nhiều nghệ sĩ khác cũng trả lời úp mở rằng hiện họ vẫn chưa có thông tin lịch "chầu".

Thực tế, trước khi có thông tin Táo Quân 2026 sẽ không chiếu thì trong lịch sử chương trình Gặp nhau cuối năm cũng có một năm dừng phát sóng. Cụ thể vào ngày 21/11/2019, Táo Quân đã được thông báo tạm dừng sản xuất và phát sóng, và được thay thế bằng phiên bản mới "Làng Vũ Đại thời hội nhập" vào năm 2020.

"Làng Vũ Đại thời hội nhập" xoay quanh câu chuyện của làng Vũ Đại trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, được thể hiện qua các nhân vật quen thuộc bước ra từ những tác phẩm văn học hay điển tích sân khấu nổi tiếng, có mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo cuộc sống làng quê. Phiên bản này không tổng kết những vấn đề nóng của xã hội diễn ra trong năm như Táo Quân mà chỉ lướt qua một số vấn đề dân sinh và các hiện tượng truyền thông xã hội.

Táo Quân là "món ăn" tinh thần quen thuộc trong đêm Giao thừa.

Sau khi phát sóng một số duy nhất vào ngày 24/1/2020 (30 Tết Canh Tý), phiên bản đã được thay thế trở lại bằng Táo Quân như các năm trước.