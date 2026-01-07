Vân Dung thổn thức làm thơ 'tạm biệt' Táo Quân sau 20 năm gắn bó
GĐXH - Táo Quân từng là chương trình cuối năm không thể thiếu trong tối 30 Tết âm lịch của VTV. Tuy nhiên, hiện tại đã có nhiều thông tin chương trình sẽ dừng và thay thế bằng một format khác.
Táo Quân có thể nói là một trong "món ăn" truyền thống trong tối Giao thừa chào đón năm mới. Trong không khí chào đón Tết Bính Ngọ 2026, mạng xã hội xuất hiện thông tin không có Táo Quân. Và mới đây, nghệ sĩ Vân Dung - bà Táo gạo cội trong dàn Táo của chương trình đã làm thơ như một lời "tạm biệt" chương trình.
Chị viết: "20 năm diễn Táo Quân. Chương trình như thể một phần trong em/ Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay".
Bên cạnh đó, nghệ sĩ Vân Dung cũng nhắn gửi trong đêm Giao thừa chắc chắn sẽ có rất nhiều chương trình giải trí, tạp kỹ hay được phát sóng trên VTV. Chị cũng gửi lời chúc vui vẻ đến khán giả khi đón xem các chương trình mới này.
Hiện tại, theo ghi nhận của PV Gia đình&Xã hội, NSƯT Chí Trung - ông Táo gạo cội cũng trả lời "có thể" chương trình Táo Quân sẽ không phát sóng vào năm nay. Còn nhiều nghệ sĩ khác cũng trả lời úp mở rằng hiện họ vẫn chưa có thông tin lịch "chầu".
Thực tế, trước khi có thông tin Táo Quân 2026 sẽ không chiếu thì trong lịch sử chương trình Gặp nhau cuối năm cũng có một năm dừng phát sóng. Cụ thể vào ngày 21/11/2019, Táo Quân đã được thông báo tạm dừng sản xuất và phát sóng, và được thay thế bằng phiên bản mới "Làng Vũ Đại thời hội nhập" vào năm 2020.
"Làng Vũ Đại thời hội nhập" xoay quanh câu chuyện của làng Vũ Đại trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, được thể hiện qua các nhân vật quen thuộc bước ra từ những tác phẩm văn học hay điển tích sân khấu nổi tiếng, có mong muốn phát triển du lịch để làm kinh tế, thay đổi diện mạo cuộc sống làng quê. Phiên bản này không tổng kết những vấn đề nóng của xã hội diễn ra trong năm như Táo Quân mà chỉ lướt qua một số vấn đề dân sinh và các hiện tượng truyền thông xã hội.
Sau khi phát sóng một số duy nhất vào ngày 24/1/2020 (30 Tết Canh Tý), phiên bản đã được thay thế trở lại bằng Táo Quân như các năm trước.
Gia đình đưa Ánh Dương ra cơ quan công an tố cáo kẻ 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 20 phút trước
GĐXH - Bị Khải quấy rối, "tống tình" sau khi trở về từ resort, Dương và gia đình đã trình báo vụ việc ra cơ quan công an.
Thanh tra Nguyệt được cứu trong tình trạng hôn mê, Khắc đi đầu thúXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Thanh tra Nguyệt được cứu nhưng trong tình trạng hôn mê, Phó bí thư tỉnh Sách đã chỉ đạo Khắc ra cơ quan công an đầu thú và tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy.
Cận nhan sắc Nhã Phương – vợ Trường Giang khi mang thai con thứ baGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ở tháng cuối thai kỳ, Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng khá gọn gàng, nhan sắc được nhiều khán giả khen ngợi.
Huyền Lizzie: 'Tôi độc thân'Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước
Phan Minh Huyền cho biết hiện tại cô độc thân nhưng cảm thấy hạnh phúc, đủ đầy và mãn nguyện. “Nếu có người phù hợp xuất hiện thì rất tuyệt vời, tôi sẵn sàng đón nhận. Tôi không đặt tiêu chuẩn cho đối phương hay né tránh chuyện tình cảm, chỉ đơn giản là thuận theo duyên”, cô nói.
Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương 5 lần tai biến, xế chiều sống nhờ tình thương của 1 người phụ nữ xa lạGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương khiến nhiều người xót xa khi tai biến lần 5, phát hiện khối u não, được bà Thảo - một người xa lạ cưu mang, cầu cứu.
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.
Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu bất ngờ khi biết Triển đang bị điều traXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu cũng bất ngờ khi lãnh đạo cơ quan công an thông báo Chánh văn phòng ủy ban tỉnh Triển có liên quan tới vụ việc điều tra lần này.
Nữ sinh nhạc viện Ánh Dương bị nhắn tin 'tống tình'Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Khải chưa dừng lại những trò bỉ ổi của mình, hắn ta tiếp tục nhắn tin "tống tình" Ánh Dương - cô nữ sinh nhạc viện nhẹ dạ cả tin.
Táo quân 2026 sẽ ra sao khi không có dàn nghệ sĩ gạo cội?Giải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, Táo quân có thể không lên sóng khiến khán giả băn khoăn. Dàn nghệ sĩ gạo cội thiếu vắng, liệu có chương trình nào thay thế?
Diện mạo tuổi tròn đôi mươi của con trai Huy KhánhGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Huy Khánh mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi khoe con trai tròn 20 tuổi của mình. Cậu hiện tại đã cao hơn bố và sở hữu nét điển trai, lãng tử khiến ai cũng khen ngợi.
Mai Thu Huyền đưa cả gia đình ra Hà Nội sinh sống, kết hợp công việc với đạo diễn Khải AnhGiải trí
GĐXH - Mai Thu Huyền mới đây đã quyết định đưa cả gia đình ra Hà Nội "ở hẳn" và cô có một dự án công việc với đạo diễn Khải Anh.