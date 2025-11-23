Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh con
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.
Chứng kiến cảnh vợ hạ sinh con trai, chồng Diễm Hương đã có những dòng viết xúc động dành cho vợ con. "Có những khoảnh khắc khiến trái tim người đàn ông trưởng thành thêm…
Và hôm nay, khi chồng nhìn thấy vợ ôm con trai của chúng ta, cũng như tự tay cắt dây rốn con, ẵm con trên tay cho bú, thay tã lần đầu, anh biết mình đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ "gia đình".
Cám ơn em – vì đã mạnh mẽ thay anh, nâng niu con suốt chín tháng và trao cho anh món quà thiêng liêng nhất. Nhìn em vượt qua tất cả để mang con đến, anh càng biết mình phải trân trọng và yêu em nhiều hơn nữa".
Khoảnh khắc đón em bé chào đời khiến chồng Diễm Hương xúc động.
Khi nhắc đến con trai, chồng Diễm Hương cũng xúc động nhắn gửi: "Chào mừng chàng trai nhỏ của ba. Con đến, mang theo hạnh phúc, may mắn và ánh sáng, và biến mọi cố gắng của ba mẹ trở thành xứng đáng. Từ hôm nay, ba mẹ và anh 2 sẽ nắm tay con đi qua mọi mùa yêu thương".
Anh cũng không quên gửi những lời cảm ơn đến bố mẹ vợ, được biết trước khi Diễm Hương hạ sinh con trai, 2 ông bà đã sang Canada đoàn tụ cùng gia đình. Họ còn tự đi mua xe hơi để tặng quà cho em bé sắp chào đời. Niềm vui này được Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ trên trang cá nhân với những dòng viết đầy hạnh phúc.
Được biết, Hoa hậu Diễm Hương sau khi kết hôn cùng chồng thứ 3 đã có cuộc sống bình yên tại Canada. Cách đây ít tháng, Hoa hậu Diễm Hương trên trang cá nhân đã chia sẻ về cuộc sống lẫn công việc hiện tại ở Canada. Cô khoe công việc làm MC với dòng viết: "Càng bước ra ngoài, tôi càng học hỏi được nhiều điều hay, nhận ra có quá nhiều người giỏi, nhất là xung quanh mình sao các chị em không chỉ giỏi mà còn giàu và tất nhiên là khi đủ điều kiện kinh tế và tư duy, họ hạnh phúc. Làm MC một buổi tiệc sinh nhật cho một nữ doanh nhân tại Vancouver khiến Hương thêm nhiều động lực phấn đấu được như các chị khi mình chạm ngưỡng lục tuần. Trong buổi tiệc của các triệu phú $ thì bạn cũng quan sát được nhiều điều hay ho". Qua những dòng chia sẻ của người đẹp khán giả hiểu được phần nào công việc của cô ở tại xứ người.
Ngoài nghề MC, Hoa hậu Diễm Hương còn nhận thêm cả công việc make-up. Trên trang cá nhân, hoa hậu tuổi Ngọ không ngại khoe những khoảnh khắc đi makeup cho nhiều người.
Bên cạnh đó, cô còn làm thêm cả nghề xăm thêu mày môi, thẩm mỹ làm đẹp da để có tiền lo cho mình và con trai ở Canada. Theo người đẹp, cuộc sống ở đây có mức sống cao nên cô làm nhiều việc khác nhau để đỡ khó khăn.
Ngoài làm MC, làm đẹp, Hoa hậu Diễm Hương còn kinh doanh thêm các mặt hàng để có thu nhập. Dù làm nhiều công việc nhưng Hoa hậu Diễm Hương vẫn phải sống tằn tiện, tích lũy để lo cho tương lai. Hiện tại, gia đình cô vẫn đi thuê nhà. Trong cuộc sống hàng ngày, cô và chồng thay nhau làm công việc nhà như nội trợ, dọn dẹp phòng ốc.
Những gì khán giả nhìn thấy trong cuộc sống của Hoa hậu Diễm Hương ở xứ người khiến nhiều người cảm thán. Dù đăng quang một cuộc thi hoa hậu lớn cách đây 15 năm nhưng người đẹp vẫn không "đổi đời". Cô lựa chọn cuộc sống bình thường và trải qua tình duyên lận đận.
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc ViệtGiải trí - 3 giờ trước
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Một đêm nhạc mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc và cũng là dấu mốc tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng của các tài năng âm nhạc Việt.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.
Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTVXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tếGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Phim “Mưa Đỏ” của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phimCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.
Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêuGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Bé Panda - con trai 7 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - gây "thương nhớ" với vẻ đáng yêu hay cười tít mắt. Nữ MC chia sẻ về cuộc sống làm mẹ và niềm vui từ con trai, khiến mọi mệt mỏi tan biến.
Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV9 từ ngày 2/12.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.