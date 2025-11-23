Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt

Ngay từ rất sớm, đông đảo khán giả đã có mặt tại Nhà hát Âu Cơ để cổ vũ cho dàn thí sinh và ủng hộ chương trình. Không khí hào hứng, rộn ràng trước giờ G đã tạo nên một bầu năng lượng đầy cảm xúc, mở màn cho đêm Gala được mong chờ nhất của Tiếng hát Việt toàn cầu 2025.

Đông đảo khán giả đến tham dự đêm Gala để cổ vũ cho các thí sinh.

Đêm Gala có sự góp mặt của dàn giám khảo quyền uy, giàu chuyên môn: danh ca Ngọc Ánh, danh ca Mạnh Đình, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Sỹ Luân, nhạc sĩ Dương Trường Giang, ca sĩ Mai Lan và ông Henry Nguyễn - Chủ tịch Unicorn Việt Nam.

Các thí sinh chụp ảnh kỷ niệm cùng dàn BGK đêm nhạc.

Ba dòng nhạc - Bolero, Dân gian đương đại và Nhạc nhẹ đã tạo nên một đêm thi đa sắc màu, cuốn hút người xem từ những giai điệu sâu lắng đến những tiết mục sôi động, cháy bỏng.

Quán quân Ân Đức Nhân

Chung cuộc, Quán quân dòng nhạc Bolero thuộc về giọng ca Ân Đức Nhân với ca khúc "Em là tất cả", một bản tình ca dịu ngọt nhưng đầy nội lực, chạm đến trái tim người nghe bằng cảm xúc và độ tinh tế trong xử lý.

Quán quân Đặng Bảo Trung

Quán quân dòng nhạc Dân gian đương đại là thí sinh Đặng Bảo Trung với ca khúc "Đá trông chồng", mang đến sắc thái văn hoá đậm đà và kỹ thuật xử lý chuẩn mực.

Quán Quân Phương Đài.

Với dòng Nhạc nhẹ, Quân quán thuộc về gương mặt Phương Đài với tiết mục trình diễn hào hùng, truyền cảm hứng mạnh mẽ về niềm tự hào dân tộc với ca khúc "Dòng máu Lạc Hồng".

3 Quán quân của mùa thi năm nay.

Ngoài ra, Ban Giám khảo cũng trao ngôi vị Á quân 1, Á quân 2 cho những gương mặt nổi bật khác ở từng dòng nhạc, cùng các giải thưởng phụ: Ca sĩ được yêu thích nhất, Tiết mục dàn dựng hay nhất, Giọng hát truyền cảm hứng…

Tiếng hát Việt toàn cầu là cuộc thi do Unicorn Việt Nam và 5G Network phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm những giọng hát hay của người Việt trên toàn thế giới, chương trình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2023. Không chỉ là nơi phát hiện tài năng, cuộc thi còn mang sứ mệnh tôn vinh giá trị văn hóa Việt, gắn kết cộng đồng kiều bào và trao cơ hội tỏa sáng cho mọi người yêu âm nhạc từ 16-60 tuổi, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư.

Đêm Gala Xếp hạng đã mang đến những phần trình diễn đầy mãn nhãn.

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến mới của Tiếng hát Việt toàn cầu với những dấu ấn đáng tự hào. Cuộc thi năm nay đã có bước mở rộng mạnh mẽ về quy mô truyền thông, vươn tầm quốc tế qua hệ thống báo chí đa quốc gia và chiến lược truyền thông đa nền tảng, kết hợp cùng hệ thống phát sóng trực tuyến và truyền hình, giúp lan tỏa âm nhạc Việt đến cộng đồng người Việt khắp năm châu.

Nhờ sự đầu tư chỉn chu và nỗ lực không ngừng, mùa giải năm nay đã thu hút hàng trăm thí sinh tài năng và đam mê, cùng hàng triệu lượt tiếp cận truyền thông - một con số chứng minh sức hút mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cuộc thi.

PV