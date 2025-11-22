Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêu
GĐXH - Bé Panda - con trai 7 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - gây "thương nhớ" với vẻ đáng yêu hay cười tít mắt. Nữ MC chia sẻ về cuộc sống làm mẹ và niềm vui từ con trai, khiến mọi mệt mỏi tan biến.
"Bên em chưa có một giây mệt mỏi vì nhìn em cười là mọi thứ tan biến hết", MC Mai Ngọc viết.
Từ khi có bầu và kết hôn, Mai Ngọc dừng sự nghiệp tại VTV để toàn tâm toàn ý cho việc làm mẹ, vun vén tổ ấm. Gần đây, cô đưa con về quê chồng, sống tại Bắc Ninh để tiện cho công việc của ông xã.
