'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tế

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao 'Mưa đỏ' gây chú ý thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam GĐXH - Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà, dàn sao "Mưa đỏ" và nhiều nghệ sĩ góp mặt ở khai mạc Liên hoan phim Việt Nam, tối 21/11 tại TP.HCM.

Thông tin từ Cục Điện ảnh ((Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vừa công bố danh sách các phim đáp ứng tiêu chí tham dự vòng bình chọn phim hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 98. Điều bất ngờ là bộ phim "Mưa đỏ" của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Trong hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026, điện ảnh khu vực Đông Nam Á còn có sự xuất hiện rất rõ nét với 4 tác phẩm của Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore, gồm: "Sore: A Wife from the Future" (Indonesia); "Pavane for an Infant" (Malaysia); "Magellan" (Philippines); "Stranger Eyes" (Singapore). Trong khi đó, đại diện của Thái Lan không được tuyển chọn năm nay.

Việc "Mưa đỏ" có tên trong danh sách trên không chỉ cho thấy tầm vóc ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của khu vực Đông Nam Á tại đấu trường Oscar.

"Mưa đỏ" ra rạp dịp Quốc khánh 2/9 và đạt doanh thu hơn 714 tỷ đồng, trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Bước vào vòng cạnh tranh khốc liệt, bộ phim "Mưa Đỏ" sẽ tiếp tục hành trình tại vòng bình chọn để chọn ra Top 15 phim xuất sắc nhất (shortlist) – vòng sàng lọc quan trọng thể hiện sự đánh giá trực tiếp của các thành viên Viện Hàn lâm.

Vòng bỏ phiếu sơ bộ cho một số hạng mục của Oscar 98 sẽ diễn ra từ ngày 8/12 - 12/12. Danh sách rút gọn dự kiến công bố vào ngày 16/12.

Các đề cử chính thức của Oscar 2026 sẽ được công bố ngày 22/1/2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Tháng 9 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định gửi "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar.

Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, quy trình chuẩn bị hồ sơ dự Oscar của Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chính xác, đáp ứng rất nhiều quy định của AMPAS để được chấp nhận vào danh sách chính thức, hồ sơ gửi phim của Việt Nam được chuẩn bị theo quy trình chặt chẽ.

Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam đã tiến hành rà soát các phim đủ điều kiện phát hành trong nước, đánh giá về nghệ thuật, giá trị văn hóa và khả năng đại diện quốc gia. Quy trình xét chọn diễn ra minh bạch, dựa trên tiêu chí tương thích với hệ thống đánh giá của Viện Hàn lâm.

Trên sân khấu Lễ khai mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV, ca khúc nhạc phim bất hủ của "Mưa đỏ" đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc - điện ảnh đầy cảm xúc.

Song song với đó là quá trình hoàn thiện toàn bộ tài liệu do AMPAS yêu cầu bao gồm: bản đăng ký chính thức, giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu phim, bản dịch lời thoại – phụ đề tiếng Anh, hồ sơ giới thiệu tác phẩm, ảnh phim và các thông tin đầy đủ.

Mỗi loại tài liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo đúng định dạng và đúng chuẩn quốc tế, đặc biệt là các yêu cầu về nội dung artwork, poster và tư liệu truyền thông.

Bản phim chính thức của "Mưa đỏ" được xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật của AMPAS và tải lên hệ thống Academy Screening Room nhằm phục vụ việc xem, chấm và bỏ phiếu của các thành viên Viện Hàn lâm.

Trong suốt tiến trình này, Cục Điện ảnh phải thường xuyên liên lạc với bộ phận quốc tế của AMPAS để xác nhận tình trạng hồ sơ, điều chỉnh chi tiết kỹ thuật khi cần thiết và bảo đảm tác phẩm đáp ứng mọi yêu cầu về tính hợp lệ.

Trước khi "mang chuông đi đánh xứ người", "Mưa đỏ" đã tạo cơn sốt tại phòng vé Việt Nam khi ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9. Bộ phim tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim tái dựng cuộc chiến đấu khốc liệt bằng những lát cắt rất đời: tuổi trẻ gửi lại trên dòng Thạch Hãn đỏ lửa, những người lính bằng da bằng thịt với nỗi sợ, lòng dũng cảm và niềm tin vào ngày hòa bình.

Sau hơn 1 tháng ra rạp, phim đạt doanh thu hơn 714 tỷ đồng và trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.