'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tế
GĐXH - Phim “Mưa Đỏ” của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.
Thông tin từ Cục Điện ảnh ((Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vừa công bố danh sách các phim đáp ứng tiêu chí tham dự vòng bình chọn phim hay nhất tại Giải Oscar lần thứ 98. Điều bất ngờ là bộ phim "Mưa đỏ" của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim Quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.
Trong hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026, điện ảnh khu vực Đông Nam Á còn có sự xuất hiện rất rõ nét với 4 tác phẩm của Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore, gồm: "Sore: A Wife from the Future" (Indonesia); "Pavane for an Infant" (Malaysia); "Magellan" (Philippines); "Stranger Eyes" (Singapore). Trong khi đó, đại diện của Thái Lan không được tuyển chọn năm nay.
Việc "Mưa đỏ" có tên trong danh sách trên không chỉ cho thấy tầm vóc ngày càng rõ nét của điện ảnh Việt, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của khu vực Đông Nam Á tại đấu trường Oscar.
Bước vào vòng cạnh tranh khốc liệt, bộ phim "Mưa Đỏ" sẽ tiếp tục hành trình tại vòng bình chọn để chọn ra Top 15 phim xuất sắc nhất (shortlist) – vòng sàng lọc quan trọng thể hiện sự đánh giá trực tiếp của các thành viên Viện Hàn lâm.
Vòng bỏ phiếu sơ bộ cho một số hạng mục của Oscar 98 sẽ diễn ra từ ngày 8/12 - 12/12. Danh sách rút gọn dự kiến công bố vào ngày 16/12.
Các đề cử chính thức của Oscar 2026 sẽ được công bố ngày 22/1/2026. Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).
Tháng 9 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định gửi "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar.
Theo thông tin từ Cục Điện ảnh, quy trình chuẩn bị hồ sơ dự Oscar của Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chính xác, đáp ứng rất nhiều quy định của AMPAS để được chấp nhận vào danh sách chính thức, hồ sơ gửi phim của Việt Nam được chuẩn bị theo quy trình chặt chẽ.
Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam đã tiến hành rà soát các phim đủ điều kiện phát hành trong nước, đánh giá về nghệ thuật, giá trị văn hóa và khả năng đại diện quốc gia. Quy trình xét chọn diễn ra minh bạch, dựa trên tiêu chí tương thích với hệ thống đánh giá của Viện Hàn lâm.
Song song với đó là quá trình hoàn thiện toàn bộ tài liệu do AMPAS yêu cầu bao gồm: bản đăng ký chính thức, giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu phim, bản dịch lời thoại – phụ đề tiếng Anh, hồ sơ giới thiệu tác phẩm, ảnh phim và các thông tin đầy đủ.
Mỗi loại tài liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo đúng định dạng và đúng chuẩn quốc tế, đặc biệt là các yêu cầu về nội dung artwork, poster và tư liệu truyền thông.
Bản phim chính thức của "Mưa đỏ" được xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật của AMPAS và tải lên hệ thống Academy Screening Room nhằm phục vụ việc xem, chấm và bỏ phiếu của các thành viên Viện Hàn lâm.
Trong suốt tiến trình này, Cục Điện ảnh phải thường xuyên liên lạc với bộ phận quốc tế của AMPAS để xác nhận tình trạng hồ sơ, điều chỉnh chi tiết kỹ thuật khi cần thiết và bảo đảm tác phẩm đáp ứng mọi yêu cầu về tính hợp lệ.
Trước khi "mang chuông đi đánh xứ người", "Mưa đỏ" đã tạo cơn sốt tại phòng vé Việt Nam khi ra mắt đúng dịp Quốc khánh 2/9. Bộ phim tái hiện cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim tái dựng cuộc chiến đấu khốc liệt bằng những lát cắt rất đời: tuổi trẻ gửi lại trên dòng Thạch Hãn đỏ lửa, những người lính bằng da bằng thịt với nỗi sợ, lòng dũng cảm và niềm tin vào ngày hòa bình.
Sau hơn 1 tháng ra rạp, phim đạt doanh thu hơn 714 tỷ đồng và trở thành phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại.
Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh conGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc ViệtGiải trí - 3 giờ trước
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Một đêm nhạc mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc và cũng là dấu mốc tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng của các tài năng âm nhạc Việt.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.
Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTVXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phimCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.
Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'Giải trí - 22 giờ trước
GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêuGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Bé Panda - con trai 7 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - gây "thương nhớ" với vẻ đáng yêu hay cười tít mắt. Nữ MC chia sẻ về cuộc sống làm mẹ và niềm vui từ con trai, khiến mọi mệt mỏi tan biến.
Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV9 từ ngày 2/12.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.