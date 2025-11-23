Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTV

Ca sĩ Đông Hùng là khách mời của Khách sạn 5 sao tuần này lên sóng VTV3 trưa 23/11. Ca sĩ sinh năm 1993, từng tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012, Vietnam Idol 2014, The winner is 2015 . Anh có chất giọng khỏe khoắn, chuyên về dòng nhạc pop, rock.

Đông Hùng từng trải qua nhiều biến cố, thăng trầm trong đời sống. Những năm gần đây, anh dần lấy lại cân bằng và trở lại sôi nổi với hoạt động âm nhạc.

Đông Hùng và con gái trong "Khách sạn 5 sao".

"Với một người từng trải qua nhiều biến cố như tôi, có lẽ hạnh phúc chính là bữa cơm giản dị và mái ấm gia đình hiện tại", anh nói.

Hiện Đông Hùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Bà xã anh tên Minh Anh - là người quản lý, sắp xếp công việc cho nam ca sĩ. Cặp đôi cũng có một cô con gái đáng yêu.

Trong show, ca sĩ kể lại những câu chuyện của bản thân về hành trình vượt qua áp lực để chọn đúng con đường âm nhạc. Bên cạnh đó, anh chia sẻ cách để biến khó khăn thành năng lượng để tìm kiếm sự tươi mới, lạc quan làm nghề.

Nhiều năm ca hát, Đông Hùng quan niệm nỗ lực từng ngày. Ca sĩ nói đùa anh chỉ mong mỗi khi xuất hiện tại 1 sân khấu bất kỳ, khán giả không nhầm lẫn mình với bất kỳ ai.

Trong chương trình, Đông Hùng thể hiện các ca khúc Đường lên phía trước, Dòng thời gian . Khán giả cũng lần đầu được gặp con gái của ca sĩ Đông Hùng. Cô bé cùng bố song ca ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình .

Ca sĩ Võ Hạ Trâm - người bạn thân của Đông Hùng góp mặt trong show.

Khách mời trong chương trình là Võ Hạ Trâm. Cả 2 có những chia sẻ cảm nhận về đối phương, cách họ giữ tình bạn, cùng song hành trong đời sống và thăng hoa trên mỗi sân khấu âm nhạc.

Ảnh, clip: BTC