Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTV
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
Ca sĩ Đông Hùng là khách mời của Khách sạn 5 sao tuần này lên sóng VTV3 trưa 23/11. Ca sĩ sinh năm 1993, từng tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2012, Vietnam Idol 2014, The winner is 2015 . Anh có chất giọng khỏe khoắn, chuyên về dòng nhạc pop, rock.
Đông Hùng từng trải qua nhiều biến cố, thăng trầm trong đời sống. Những năm gần đây, anh dần lấy lại cân bằng và trở lại sôi nổi với hoạt động âm nhạc.
"Với một người từng trải qua nhiều biến cố như tôi, có lẽ hạnh phúc chính là bữa cơm giản dị và mái ấm gia đình hiện tại", anh nói.
Hiện Đông Hùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Bà xã anh tên Minh Anh - là người quản lý, sắp xếp công việc cho nam ca sĩ. Cặp đôi cũng có một cô con gái đáng yêu.
Trong show, ca sĩ kể lại những câu chuyện của bản thân về hành trình vượt qua áp lực để chọn đúng con đường âm nhạc. Bên cạnh đó, anh chia sẻ cách để biến khó khăn thành năng lượng để tìm kiếm sự tươi mới, lạc quan làm nghề.
Nhiều năm ca hát, Đông Hùng quan niệm nỗ lực từng ngày. Ca sĩ nói đùa anh chỉ mong mỗi khi xuất hiện tại 1 sân khấu bất kỳ, khán giả không nhầm lẫn mình với bất kỳ ai.
Trong chương trình, Đông Hùng thể hiện các ca khúc Đường lên phía trước, Dòng thời gian . Khán giả cũng lần đầu được gặp con gái của ca sĩ Đông Hùng. Cô bé cùng bố song ca ca khúc Nỗi đau giữa hòa bình .
Khách mời trong chương trình là Võ Hạ Trâm. Cả 2 có những chia sẻ cảm nhận về đối phương, cách họ giữ tình bạn, cùng song hành trong đời sống và thăng hoa trên mỗi sân khấu âm nhạc.
Ảnh, clip: BTC
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV9 từ ngày 2/12.
Bị bạn gái bán đứng, Đức quyết định chia tay NgaXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phát hiện bạn gái gian dối trong lời khai tại cơ quan công an, Đức đã chủ động nói chuyện và chia tay Nga.
Con gái NSND Công Lý làm phim tài liệu về bốXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thục Anh – con gái NSND Công Lý vừa giới thiệu phim tài liệu kể về cuộc đời và hành trình vượt bệnh tật của bố.
Thúy Liễu - chàng hướng dẫn viên du lịch viral khắp MXH bất ngờ đóng chung phim cùng NSND Hồng VânXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Từ hướng dẫn viên du lịch gây sốt trên mạng đến diễn viên trên màn ảnh rộng, Thuý Liễu mang đến cho phim điện ảnh "Cưới vợ cho cha" những khoảnh khắc hài hước và nhẹ nhàng với vai diễn cùng tên đầy ấn tượng. Trong phim này, anh đóng cùng 2 nghệ sĩ sân khấu gạo cội NSƯT Hữu Châu và NSND Hồng Vân.
Ngân hỏi Viễn lý do không lấy vợ, Đức chất vấn Nga về lời khai bịa đặtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phát hiện ra âm mưu của chồng, Ngân đi uống rượu và say, Viễn tới cõng Ngân về và đã bị thám tử do Nghiêm thuê quay lại.
Nghi vấn để lộ thông tin vụ án đường dây cờ bạc Vinh - ViênXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 15 "Lằn ranh", cuộc gặp bí ẩn của Vinh và kiểm sát viên Đình cho thấy có dấu hiệu của việc làm lọt thông tin điều tra, trong khi đó Viên trên đường lẩn trốn đã tới bệnh viện để xử lý vết thương.
Ngân sốc nặng khi biết âm mưu đáng sợ của chồngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 23 "Cách em 1 milimet", Ngân cay đắng khi nghe lỏm được âm mưu của Nghiêm.
Dự án Trinh Tam liên tục vướng rắc rối, căng thẳng cuộc đua vị trí Giám đốc Sở tài chínhXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 14 "Lằn ranh", dự án chung cư Trinh Tam bộc lộ nhiều vấn đề khiến ai cũng e ngại, đồng thời hé lộ nhiều góc khuất liên quan tới các sai phạm ở dự án này.
Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ AnhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.
Trúc Lam xin chồng đừng ly hôn, Đăng muốn giúp đỡ Mỹ AnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 45 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh và Đăng đã hoàn tất thủ tục ly hôn và phân chia tài sản, còn Trúc Lam nói với Toàn rằng cô không đồng ý ly hôn.