Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'

Thứ bảy, 17:54 22/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.

Vợ NSND Công Lý: "Tôi biết yêu bản thân hơn xưa"Vợ NSND Công Lý: 'Tôi biết yêu bản thân hơn xưa'

Người đẹp Ngọc Hà, bà xã NSND Công Lý, nói cô chăm sóc bản thân tốt hơn sau giai đoạn bỏ bê, ngược đãi chính mình và bị người khác dày vò.

Con gái NSND Công Lý với phim tài liệu về cha được dự "Cánh diều vàng", chiếu trên YouTube

Thục Anh trên trang cá nhân đã có dòng thông báo nhỏ về việc phim tài liệu đầu tay "Có một chòm sao" của cô được công chiếu rộng rãi trên YouTube. "Sau một thời gian giấu giếm, hôm nay - một chủ nhật mùa thu mát giời, bộ phim về NSND Công Lý từ góc nhìn của Thục Anh chính thức được công chiếu trên YouTube. Đã viết quá nhiều về bộ phim này rồi nên giờ để mọi người xem và cảm nhận ạ. Có một chòm sao - sáng nhất trời đêm", con gái NSND Công Lý đã đăng dòng thông báo vào ngày 16/11.

Con gái NSND Công Lý giỏi giang và tài năng ra sao? - Ảnh 2.

Phim "Có một chòm sao" của Thục Anh được chiếu rộng rãi trên nền tảng YouTube vào 16/11.

Về bộ phim "Có một chòm sao", đây là phim tài liệu tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Thục Anh. Bộ phim từng tham dự giải Cánh diều 2023 và giới thiệu trong một số sự kiện nghệ thuật.

Nội dung của phim "Có một chòm sao" dài 17 phút, kể hành trình vượt bạo bệnh, góc khuất hôn nhân và cả hành trình làm nghề của NSND Công Lý thông qua cảm nhận của con gái. Trong phim, hàng trăm vai diễn lớn nhỏ của NSND Công Lý được chiếu lại. Đối lập với sự nghiệp rực rỡ là đổ vỡ trong hôn nhân của nam nghệ sĩ và nỗi buồn của Thục Anh khi từng bị bố bỏ rơi.

Con gái NSND Công Lý giỏi giang và tài năng ra sao? - Ảnh 3.

Thục Anh và NSND Công Lý trong hậu trường khi quay phim.

Nói về "đứa con tinh thần" của mình, Thục Anh đã kể: "Tôi tâm đắc ý tưởng về kịch bản này từ lâu và cuối cùng đã hoàn thiện được "đứa con tinh thần" của mình. Bộ phim được tôi ấp ủ từ khi bố còn khỏe. Tôi muốn làm phim về bố để mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về bố. Khán giả thấy được phía sau cánh gà NSND Công Lý là người như thế nào. Khi bố ốm, tôi có cái nhìn khác về bố, yêu bố nhiều hơn. Sau khi xem xong bộ phim này, điều tôi hạnh phúc nhất là mọi người trong gia đình gắn bó với nhau hơn".

Khi theo dõi "Có một chòm sao", khán giả sẽ thấy mạch phim chậm rãi ở phần đầu kể lại những kỷ niệm rời rạc của đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh với bố. Có khi cô được bố đưa đến đoàn phim, tranh thủ học bài khi bố chuẩn bị diễn, có lúc chờ bố ở bàn nhậu.

Con gái NSND Công Lý giỏi giang và tài năng ra sao? - Ảnh 4.

Thục Anh muốn theo nghề bố để hiểu bố hơn.

Theo Thục Anh, cuộc sống của NSND Công Lý không chỉ có ánh hào quang. Sau cuộc tụ tập bạn bè hay những đêm diễn, nam nghệ sĩ từng sống một mình ở căn hộ trên phố Nguyễn Biểu (Hà Nội).

Nội dung phim tiết lộ NSND Công Lý không phải người thích thể hiện tình cảm, dễ cáu, không ưa nịnh. "Bố từng không nhìn mặt tôi hai tháng trời vì tôi không chịu đi thi bằng lái xe", đạo diễn kể. Nhờ thước phim của con gái NSND Công Lý, khán giả sẽ có cái nhìn rất thực tế và chi tiết về phía sau ánh hào quang của "cô Đẩu".

Con gái NSND Công Lý từng tủi thân với em trai cùng cha khác mẹ

Thục Anh lớn lên là một cô gái cá tính, giỏi giang và yêu nghệ thuật. Ở tuổi 24, cô có nhiều thay đổi về ngoại hình, phong cách thời trang cũng cá tính hơn trước đây. Dù không bày tỏ lòng hâm mộ bố nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi nghề của NSND Công Lý, đó là làm đạo diễn. 

Nói về lựa chọn của mình, Thục Anh kể cô muố biết bố mình đã trải qua những khó khăn thế nào, thế nên cô cũng muốn làm nghề như bố, để hiểu được nỗi khổ của bố. 

Con gái NSND Công Lý giỏi giang và tài năng ra sao? - Ảnh 5.

Thục Anh và em trai cùng cha khác mẹ rất tình cảm với nhau.

Ở trường, nhiều người biết Thục Anh là con gái của NSND Công Lý, nhưng cô cũng không được ưu ái mà thầy cô chỉ dạy nữ sinh này nghiêm khắc hơn. Sau khi tốt nghiệp, Thục Anh là trợ lý sản xuất, thư ký đoàn phim cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) của VTV.

Là một cô gái yêu bố nhưng cũng có lúc Thục Anh tủi thân vì không có một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Thục Anh tâm sự: "Hồi bé, khi thấy các bạn đầy đủ bố mẹ tôi thấy tủi thân lắm. Khi đó, tôi không hiểu vì sao bố lại bỏ mẹ. Sau này, khi tôi lớn lên, bố đi lấy vợ mới tôi cũng thấy buồn, sợ không được gần bố như ngày xưa. Hồi đó, tôi có chút ghen tỵ với Tít (con trai của Thảo Vân và NSND Công Lý - PV) vì có cả bố và mẹ. Khi lớn dần, tôi lại có cái nhìn khác về chuyện này. Mặc dù đã ly hôn nhưng bố mẹ tôi vẫn làm bạn với nhau. Mẹ tôi luôn nói tốt về bố, mẹ giải thích vì sao bố mẹ đi đến quyết định đó".

Hiện tại, sau những trải nghiệm cuộc sống, Thục Anh biết ơn khi bố mẹ lựa chọn cách này. Bởi, theo cô bố mẹ không ở với nhau nhưng hạnh phúc hơn là khi họ ở với nhau nhưng không khí gia đình luôn căng thẳng.

Con gái NSND Công Lý giỏi giang và tài năng ra sao? - Ảnh 6.

NSND Công Lý bên 2 con.

Có thời gian Thục Anh đã về sống cùng bố, đây là quãng thời gian NSND Công Lý chia tay MC Thảo Vân. Thời điểm đó, cô cảm thấy thương bố mình nhiều hơn. Thục Anh chứng kiến những nỗi đau bố trải qua, biết bố là người sống tình cảm nên cô càng trân trọng cách ứng xử sau ly hôn của mẹ. Chính cách ứng xử nhẹ nhàng, văn minh ấy đã giúp Thục Anh được gần bố ruột và thấu hiểu hơn về tình cảm giữa ruột thịt trong gia đình. 

Đến hiện tại, cô có mối quan hệ tốt đẹp với em trai cùng cha khác mẹ, có mối liên kết với MC Thảo Vân và vợ mới của bố. Đây chính là điều tuyệt vời nhất khiến Thục Anh luôn cảm thấy ấm áp và thêm yêu thương đại gia đình của mình hơn.

Vợ NSND Công Lý hé lộ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm và sức khỏe của chồng sau phẫu thuậtVợ NSND Công Lý hé lộ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm và sức khỏe của chồng sau phẫu thuật

GĐXH - Chia sẻ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm NSND Công Lý, vợ nam nghệ sĩ đồng thời hé lộ tình hình sức khỏe của chồng.

Đỗ Quyên
