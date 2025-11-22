Con gái NSND Công Lý 24 tuổi đã là đạo diễn triển vọng, có phim dự giải 'Cánh diều vàng'
GĐXH - Thục Anh - con gái NSND Công Lý mới đây đã khoe niềm vui lớn khi bộ phim tài liệu đầu tay của cô được kênh YouTube phát sóng. Ở tuổi ngoài đôi mươi, Thục Anh đang theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc.
Con gái NSND Công Lý với phim tài liệu về cha được dự "Cánh diều vàng", chiếu trên YouTube
Thục Anh trên trang cá nhân đã có dòng thông báo nhỏ về việc phim tài liệu đầu tay "Có một chòm sao" của cô được công chiếu rộng rãi trên YouTube. "Sau một thời gian giấu giếm, hôm nay - một chủ nhật mùa thu mát giời, bộ phim về NSND Công Lý từ góc nhìn của Thục Anh chính thức được công chiếu trên YouTube. Đã viết quá nhiều về bộ phim này rồi nên giờ để mọi người xem và cảm nhận ạ. Có một chòm sao - sáng nhất trời đêm", con gái NSND Công Lý đã đăng dòng thông báo vào ngày 16/11.
Về bộ phim "Có một chòm sao", đây là phim tài liệu tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Thục Anh. Bộ phim từng tham dự giải Cánh diều 2023 và giới thiệu trong một số sự kiện nghệ thuật.
Nội dung của phim "Có một chòm sao" dài 17 phút, kể hành trình vượt bạo bệnh, góc khuất hôn nhân và cả hành trình làm nghề của NSND Công Lý thông qua cảm nhận của con gái. Trong phim, hàng trăm vai diễn lớn nhỏ của NSND Công Lý được chiếu lại. Đối lập với sự nghiệp rực rỡ là đổ vỡ trong hôn nhân của nam nghệ sĩ và nỗi buồn của Thục Anh khi từng bị bố bỏ rơi.
Nói về "đứa con tinh thần" của mình, Thục Anh đã kể: "Tôi tâm đắc ý tưởng về kịch bản này từ lâu và cuối cùng đã hoàn thiện được "đứa con tinh thần" của mình. Bộ phim được tôi ấp ủ từ khi bố còn khỏe. Tôi muốn làm phim về bố để mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về bố. Khán giả thấy được phía sau cánh gà NSND Công Lý là người như thế nào. Khi bố ốm, tôi có cái nhìn khác về bố, yêu bố nhiều hơn. Sau khi xem xong bộ phim này, điều tôi hạnh phúc nhất là mọi người trong gia đình gắn bó với nhau hơn".
Khi theo dõi "Có một chòm sao", khán giả sẽ thấy mạch phim chậm rãi ở phần đầu kể lại những kỷ niệm rời rạc của đạo diễn Nguyễn Công Thục Anh với bố. Có khi cô được bố đưa đến đoàn phim, tranh thủ học bài khi bố chuẩn bị diễn, có lúc chờ bố ở bàn nhậu.
Theo Thục Anh, cuộc sống của NSND Công Lý không chỉ có ánh hào quang. Sau cuộc tụ tập bạn bè hay những đêm diễn, nam nghệ sĩ từng sống một mình ở căn hộ trên phố Nguyễn Biểu (Hà Nội).
Nội dung phim tiết lộ NSND Công Lý không phải người thích thể hiện tình cảm, dễ cáu, không ưa nịnh. "Bố từng không nhìn mặt tôi hai tháng trời vì tôi không chịu đi thi bằng lái xe", đạo diễn kể. Nhờ thước phim của con gái NSND Công Lý, khán giả sẽ có cái nhìn rất thực tế và chi tiết về phía sau ánh hào quang của "cô Đẩu".
Con gái NSND Công Lý từng tủi thân với em trai cùng cha khác mẹ
Thục Anh lớn lên là một cô gái cá tính, giỏi giang và yêu nghệ thuật. Ở tuổi 24, cô có nhiều thay đổi về ngoại hình, phong cách thời trang cũng cá tính hơn trước đây. Dù không bày tỏ lòng hâm mộ bố nhưng cô vẫn quyết tâm theo đuổi nghề của NSND Công Lý, đó là làm đạo diễn.
Nói về lựa chọn của mình, Thục Anh kể cô muố biết bố mình đã trải qua những khó khăn thế nào, thế nên cô cũng muốn làm nghề như bố, để hiểu được nỗi khổ của bố.
Ở trường, nhiều người biết Thục Anh là con gái của NSND Công Lý, nhưng cô cũng không được ưu ái mà thầy cô chỉ dạy nữ sinh này nghiêm khắc hơn. Sau khi tốt nghiệp, Thục Anh là trợ lý sản xuất, thư ký đoàn phim cho Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) của VTV.
Là một cô gái yêu bố nhưng cũng có lúc Thục Anh tủi thân vì không có một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Thục Anh tâm sự: "Hồi bé, khi thấy các bạn đầy đủ bố mẹ tôi thấy tủi thân lắm. Khi đó, tôi không hiểu vì sao bố lại bỏ mẹ. Sau này, khi tôi lớn lên, bố đi lấy vợ mới tôi cũng thấy buồn, sợ không được gần bố như ngày xưa. Hồi đó, tôi có chút ghen tỵ với Tít (con trai của Thảo Vân và NSND Công Lý - PV) vì có cả bố và mẹ. Khi lớn dần, tôi lại có cái nhìn khác về chuyện này. Mặc dù đã ly hôn nhưng bố mẹ tôi vẫn làm bạn với nhau. Mẹ tôi luôn nói tốt về bố, mẹ giải thích vì sao bố mẹ đi đến quyết định đó".
Hiện tại, sau những trải nghiệm cuộc sống, Thục Anh biết ơn khi bố mẹ lựa chọn cách này. Bởi, theo cô bố mẹ không ở với nhau nhưng hạnh phúc hơn là khi họ ở với nhau nhưng không khí gia đình luôn căng thẳng.
Có thời gian Thục Anh đã về sống cùng bố, đây là quãng thời gian NSND Công Lý chia tay MC Thảo Vân. Thời điểm đó, cô cảm thấy thương bố mình nhiều hơn. Thục Anh chứng kiến những nỗi đau bố trải qua, biết bố là người sống tình cảm nên cô càng trân trọng cách ứng xử sau ly hôn của mẹ. Chính cách ứng xử nhẹ nhàng, văn minh ấy đã giúp Thục Anh được gần bố ruột và thấu hiểu hơn về tình cảm giữa ruột thịt trong gia đình.
Đến hiện tại, cô có mối quan hệ tốt đẹp với em trai cùng cha khác mẹ, có mối liên kết với MC Thảo Vân và vợ mới của bố. Đây chính là điều tuyệt vời nhất khiến Thục Anh luôn cảm thấy ấm áp và thêm yêu thương đại gia đình của mình hơn.
Chồng thứ 3 của Diễm Hương vỡ òa khi chứng kiến vợ sinh conGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương đã hạ sinh con trai ở Canada, chồng cô đã đăng dòng thông báo với nói những lời xúc động.
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025: Đêm nhạc mãn nhãn, khép lại hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc ViệtGiải trí - 3 giờ trước
Gala Xếp hạng Tiếng hát Việt toàn cầu 2025 đã chính thức khép lại tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) với những khoảnh khắc thăng hoa của 17 thí sinh xuất sắc nhất mùa giải. Một đêm nhạc mãn nhãn, bùng nổ cảm xúc và cũng là dấu mốc tôn vinh hành trình nỗ lực không ngừng của các tài năng âm nhạc Việt.
SOOBIN bật khóc khi thành viên đầu tiên bị loại khỏi 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 8 "Tân binh toàn năng" khép lại với nhiều nước mắt, đã có thí sinh đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình.
Con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính với mái tóc dài dịu dàng không thua kém mẹGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền 21 tuổi có nhan sắc nữ tính thừa hưởng từ mẹ. Cô còn sở hữu mái tóc đen dài vừa truyền thống mà rất dịu dàng.
Ca sĩ Đông Hùng tiết lộ về gia đình và song ca với con gái trên sóng VTVXem - nghe - đọc - 7 giờ trước
Sau biến cố gia đình, ca sĩ Đông Hùng tìm thấy niềm hạnh phúc bên bà xã và cô con gái nhỏ. Nhờ điểm tựa tổ ấm, ca sĩ trở lại ca hát sôi nổi, sự nghiệp ngày càng thăng hoa.
'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tếGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Phim “Mưa Đỏ” của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.
Diễn viên vướng scandal gây tổn thất, rủi ro cho cả bộ phimCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Ồn ào đời tư, scandal của diễn viên không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà chính những dự án họ góp mặt cũng bị thiệt hại nặng nề vì công chúng tẩy chay, quay lưng.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.
Bé Panda nhà MC Mai Ngọc 'đốn tim' fan với nụ cười tít mắt đáng yêuGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Bé Panda - con trai 7 tháng tuổi của MC Mai Ngọc - gây "thương nhớ" với vẻ đáng yêu hay cười tít mắt. Nữ MC chia sẻ về cuộc sống làm mẹ và niềm vui từ con trai, khiến mọi mệt mỏi tan biến.
Phim 'Người thừa kế không danh phận' phát sóng trên VTV9 từ ngày 2/12Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV9 từ ngày 2/12.
NSƯT Phú Đôn người đàn ông khắc khổ trên phim, khi về hưu sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém 25 tuổiGiải trí
GĐXH - NSƯT Phú Đôn có nhiều năm cống hiến với nghề diễn và được khán giả cả nước yêu mến, khi về hưu tiếp tục tham gia đóng phim, cuộc sống bình yên bên vợ trẻ đẹp kém nam nghệ sĩ 25 tuổi.