Chồng 'yếu' nhưng vẫn ngoại tình và cái kết oái oăm cho người vợ
GĐXH - Tôi là người bị phản bội nhưng trớ trêu thay, kẻ ngoại tình lại cô lập tôi trong chính gia đình mình.
Tôi và chồng từng đi qua một biến cố lớn: Anh ngoại tình. Vì con, vì muốn giữ lấy mái ấm, tôi chọn quay lại dù niềm tin đã vỡ vụn. Nhưng sau ngày "hàn gắn" ấy, tôi nhận ra mình không phải được bù đắp, mà là đang bị trừng phạt một cách vô lý.
Mối quan hệ của tôi và mẹ chồng vốn đã "cơm không lành canh không ngọt" vì khác biệt quan điểm. Sau chuyện của anh, thay vì được đứng ra bảo vệ, tôi lại bị cách ly khỏi gia đình chồng. Anh bảo tôi đừng gặp mẹ anh vì sợ "mang phiền muộn", sợ "không khí không vui". Ban đầu tôi đồng ý vì cũng ngại va chạm, nhưng nhìn về lâu dài, tôi giật mình: Tôi có chồng, có con nhưng lại hoàn toàn biến mất trong gia đình anh.
Đau đớn nhất là những ngày lễ như Noel vừa qua. Chồng đưa con về nội, để tôi ở lại một mình trong căn nhà trống. Cảm giác cô đơn và tổn thương ấy khiến tôi nghẹt thở. Tôi sợ sau này con lớn lên sẽ hỏi: "Tại sao ba và con về nội mà không có mẹ?". Tôi không muốn con lớn lên với một hình ảnh gia đình chia tách, nên đã yêu cầu anh cùng tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè của tôi và ngược lại. Nhưng anh từ chối vì lý do "ngại và xấu hổ" với những người biết chuyện anh ngoại tình.
Sự ích kỷ của anh bắt đầu xoay chiều dư luận. Trước đây anh sẵn sàng ở nhà trông con cho tôi đi gặp bạn, nhưng giờ anh lấy đó làm cái cớ để người ngoài nhìn vào nói tôi là: "Có con rồi còn ham chơi", "Bỏ mặc chồng ở nhà chăm con". Trong khi thực tế, anh mới là người từ chối bước ra thế giới cùng tôi.
Thậm chí, ngay cả chuyện tế nhị nhất là đời sống vợ chồng, tôi cũng đã hy sinh. Trước hay sau khi ngoại tình, anh vẫn luôn "yếu" và thiếu mặn mà. Tôi đã chấp nhận bỏ qua nhu cầu cá nhân, chỉ cần anh thương vợ con, có trách nhiệm. Vậy mà cái tôi nhận lại là gì? Một mối quan hệ "sống chung trách nhiệm", rạch ròi về tiền bạc nhưng rỗng tuếch về sự che chở và bảo vệ tinh thần.
Tôi viết những dòng này trong một cảm giác trống rỗng tột độ, ngay sau những cuộc cãi vã không hồi kết với chồng. Tôi tự hỏi mình: Lỗi lầm là của anh, nhưng tại sao tôi lại là người phải chịu hậu quả trong các mối quan hệ gia đình? Liệu sự bao dung của phụ nữ có phải là "con dao hai lưỡi" khiến họ trở thành kẻ trắng tay trong chính cuộc hôn nhân mà mình nỗ lực cứu vãn?
Tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn vì cái "vỏ bọc gia đình", hay đã đến lúc phải đặt ranh giới để cứu lấy chính mình? Rất mong nhận được lời khuyên khách quan từ mọi người. để giúp tôi có cái nhìn sáng suốt hơn.
M.V
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ (tamsugdxh@gmail.com) hoặc để lại bình luận dưới bài viết này để cùng nhau đồng cảm và thấu hiểu.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Mẹ chồng đòi 'giúp' rồi đổ bệnh: Sự thật đằng sau chiếc chìa khóa nhà riêngTâm sự - 8 giờ trước
GĐXH - Bà xin cắt thêm chìa khóa nhà tôi với lý do "sang chơi với cháu", nhưng thực tế là cứ lén sang dọn dẹp dù tôi đã khéo léo từ chối.
Con trai 30 tuổi mới yêu, tôi lo “đũa lệch” khi cô ấy thu nhập vài ngàn USD/thángTâm sự - 12 giờ trước
Con trai tôi ngoài 30 tuổi, hiền lành và kín tiếng chuyện yêu đương, chưa lần nào nó dẫn bạn gái về nhà. Gần đây, con bất ngờ dẫn một cô gái về nói đã yêu nhau ba năm nhưng yêu xa, bạn gái làm việc cho công ty nước ngoài, thu nhập vài ngàn USD/tháng
Nghe được câu con gái cầu xin trong phòng bệnh của bà nội, tôi đứng ở cửa mà chết lặng, chân tay lạnh ngắtTâm sự - 23 giờ trước
Mỗi lần nhớ lại câu nói của con trong bệnh viện, tôi vẫn thấy nhói lên.
10 năm tìm con không thành và 'món quà' định mệnh từ người cũ của chồngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong giây phút ấy, nhìn đứa trẻ khát sữa, tôi đã ngỏ ý với chồng xin nhận nuôi bé. Anh vô cùng bất ngờ, anh cũng muốn thế nhưng lại sợ tôi buồn vì dù sao hai người cũng từng có một quá khứ sâu đậm.
Vợ chồng cãi nhau nảy lửa vì nghỉ Tết Dương lịch 4 ngàyTâm sự - 1 ngày trước
Nghỉ Tết Dương lịch tôi đã định về ngoại, bởi cả năm qua tôi mới chỉ về quê 1 lần, thế nhưng chồng tôi lại gạt phắt đi vì lý lẽ anh là con trai một, lễ tết phải về nội.
Thường xuyên đi công tác cùng sếp, tôi hoảng sợ khi nhận ra mình đã yêuTâm sự - 1 ngày trước
Ở tuổi 30, giữa những chuyến công tác và áp lực công việc, tôi không ngờ mình lại rung động trước chính người sếp luôn giữ khoảng cách đúng mực. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc ấy âm thầm lớn lên, khiến tôi hoảng sợ bởi sếp đã là người có ràng buộc...
Bố mẹ ăn mừng khi tôi ly hôn vợ khuyết tật, 2 tháng sau tôi phải quỳ xuống xin cô ấy tái hônTâm sự - 1 ngày trước
Bố tôi nổi giận, cho rằng tôi "dở hơi", vừa thoát ra lại chui vào. Họ nói tôi sẽ khổ cả đời, rằng người ngoài sẽ cười chê, rằng tôi đang tự làm khó mình.
Bị phát hiện nhận quà của 30 chàng trai tán mình, vợ cãi 'hồi đó còn độc thân'Tâm sự - 2 ngày trước
Cưới 2 tháng, tôi phát hiện vợ từng tán tỉnh qua lại và nhận quà của khoảng 30 người đàn ông, bị chất vấn thì cô ấy lý sự rằng hồi đó độc thân nên chẳng có gì sai.
Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâuTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"...
Chồng là cháu đích tôn và những lần 'đối đầu' với cả họ để bảo vệ vợ mìnhTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Người ta vẫn thường bảo, lấy chồng là 'cháu đích tôn' chẳng khác nào bước chân vào một cuộc chiến với những lễ nghi và định kiến cổ hủ. Nhưng không, chồng tôi - một người đàn ông 27 tuổi - đã dạy cho tôi biết thế nào là bản lĩnh của một người trụ cột khi anh dám một mình đối diện với cả dòng họ để giữ lại nụ cười cho vợ.
Thường xuyên đi công tác cùng sếp, tôi hoảng sợ khi nhận ra mình đã yêuTâm sự
Ở tuổi 30, giữa những chuyến công tác và áp lực công việc, tôi không ngờ mình lại rung động trước chính người sếp luôn giữ khoảng cách đúng mực. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc ấy âm thầm lớn lên, khiến tôi hoảng sợ bởi sếp đã là người có ràng buộc...